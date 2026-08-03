77세에 AI 공부시작, 딸의 말에 웃음이 나왔다

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"그 나이에 뭘 또 배우세요?"

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"영어를 하실 수 있나요?"

"키오스크 화면을 영어로 바꾸는 방법이 없을까요?"

'배우지 않으면 앞으로는 여행도 어렵겠구나.'

큰사진보기 ▲배움에는 은퇴가 없다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

"아빠는 늘 우리에게 그랬잖아요. 틀리면 다시 하면 된다고. 모르면 물어보면 된다고."

덧붙이는 글 | 배움에는 은퇴가 없다고 믿습니다. 나이에 상관없이 새로운 것을 배우려는 분들에게 작은 용기와 응원이 되었으면 합니다.

요즘 내가 가장 많이 듣는 말이다.나도 한때는 그렇게 생각했다. 정년퇴직도 했고, 평생 학생들을 가르쳤으니 이제는 조금 쉬어도 되지 않을까 했다. 하지만 세상은 내가 쉬는 동안에도 빠르게 변하고 있었다. 그 사실을 절실히 깨달은 것은 지난해 조지아 여행에서였다.조지아 트빌리시의 한 햄버거 가게였다. 사람들은 키오스크 앞에서 몇 번 화면을 누르더니 금세 주문을 마치고 돌아섰다. 나만 화면 앞에 멈춰 섰다. 조지아 문자만 가득한 화면을 바라보며 어디를 눌러야 할지 몰랐다. 기다리는 사람이 많아 줄에서 얼른 비켜섰다. 누구에게 물어보고 싶었지만, 영어를 할 줄 아는 사람이 누구인지도 알 수 없었다.한참을 망설이다 가게로 들어오는 사람들에게 영어로 물었다.몇 사람은 웃으며 고개를 저었고, 몇 사람은 바쁘게 지나갔다. 한참 만에 영어를 조금 하는 젊은이를 만났다.그는 화면을 한참 들여다보더니 왼쪽 아래의 아주 작은 버튼 하나를 눌렀다. 그 순간 화면이 영어로 바뀌었다.햄버거 하나를 주문하는 데 10여 분이 걸렸다. 그 짧은 시간 동안 나는 세상이 얼마나 달라졌는지 배웠다. 하지만 그날 내가 얻은 것은 햄버거가 아니라 깨달음이었다.이제 여행은 여권만 있다고 떠날 수 있는 시대가 아니다. 비행기표도 스마트폰 안에 있고, 호텔 예약도 스마트폰 속에 있다. 길을 찾고, 음식을 주문하고, 번역기를 사용하는 일까지 모두 스마트폰으로 해결한다. 스마트폰을 다루지 못하면 여행은 물론 일상도 점점 어려워지는 시대가 되었다.귀국하자마자 나는 AI를 배우러 갔다. 강의실에서 나는 최고령 수강생이었다. 강사가 "여기를 눌러 보세요" 하면 나는 그 화면을 찾느라 허둥댔다. 쉬는 시간이 되면 옆 사람에게 다시 물었다. 평생 학생들을 가르치던 사람이 이제는 가장 늦게 따라가는 학생이 된 것이다. 솔직히 자존심도 상했다.집에 돌아와서는 더 막막했다. 강의실에서는 알 것 같았는데 혼자 해 보려니 다음 단계로 넘어갈 수가 없었다. 노트에는 "이 버튼을 누른다"라고 적혀 있었지만, 정작 그 버튼이 어디에 숨어 있는지 찾을 수가 없었다. 한참을 화면만 들여다보다가 스마트폰을 내려놓았다. '내가 이걸 정말 할 수 있을까' 며칠 동안은 다시 시작할 용기조차 나지 않았다.그때 딸이 웃으며 말했다.순간 웃음이 나왔다.평생 학생들과 자식들에게 해 온 말을 정작 내가 잊고 있었던 것이다. 이제는 모르면 AI에게 물어볼 수 있는 세상이 되었다. 그동안은 잘못 누르면 고장이라도 날까 봐 스마트폰을 함부로 만지지 못했다. 그날은 용기를 내어 다시 스마트폰을 들었다. 하나씩 눌러 보고, 막히면 다시 물어보고, 틀리면 다시 시작했다. 조금씩 세상이 보이기 시작했다.요즘 나는 회고록을 쓰다가 막히면 AI와 대화를 나눈다. 강의안을 만들고 PPT를 준비하며, 여행의 기억도 말로 기록한다. 예전 같으면 포기했을 일들이 이제는 다시 시작할 수 있는 일이 되었다. AI가 내 인생을 대신 살아주는 것은 아니다. 내 삶은 내가 살아야 하고, 내 글은 내가 써야 한다. 다만 AI는 모르면 물어볼 수 있는 스승이자, 늦은 밤에도 묵묵히 기다려 주는 공부 친구가 되어 주었다.살아보니 배움에는 은퇴가 없었다. 영어를 배울 때도 그랬고, 탄자니아에서 스와힐리어를 익힐 때도 그랬다. 컴퓨터도 어려웠고, 지금 AI도 쉽지 않다. 하지만 하나는 분명하다. 배우기를 멈추는 순간 세상은 점점 멀어진다.일흔일곱인 나는 오늘도 서툴다. 그래도 다시 묻고, 다시 배우고, 다시 해 본다.여행은 내게 한 가지를 가르쳐 주었다. 걸으면 길이 보인다는 것을. 일흔일곱의 삶은 또 하나를 가르쳐 주었다. 배우면 세상이 보인다는 것을.그래서 나는 오늘도 학생이다.