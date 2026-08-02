충남도, 폭염 특보 전역 확대 '비상 1단계' 가동

큰사진보기 ▲충남도가 도내 전역으로 폭염 특보가 확대·강화됨에 따라 도 재난안전대책본부 비상 1단계를 선제적으로 가동했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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충남도가 도내 전역으로 폭염 특보가 확대·강화됨에 따라 인명 피해를 예방하기 위해 도 재난안전대책본부 비상 1단계를 선제적으로 가동하고 총력 대응에 나섰다.2일 충남도에 따르면 정오 기준 도내 12개 시·군(천안, 공주, 보령, 아산, 논산, 당진, 부여, 서산, 홍성, 태안, 청양, 예산)에 폭염 경보가 발효됐다. 금산·계룡·서천 등 3개 군에는 폭염 주의보가 내려졌다.또한 금산과 계룡을 제외한 13개 시·군에는 열대야 주의보까지 동시에 발효되면서 온열질환 등 폭염으로 인한 피해 위험이 급격히 높아진 상황이다.이에 따라 도는 비상 1단계 근무 체계에 긴급 돌입하고 고령자, 1~2인 가구, 건설 및 농업 분야 야외 근로자 등 폭염 취약 계층을 중심으로 현장 예찰 활동을 대폭 강화했다. 특히 마을 단위 현장 대응 체계를 정비하여 취약 주민들의 건강 상태와 안전 여부를 밀착 점검하고 있다.도는 폭염 특보 상황 및 기온 변화를 실시간으로 모니터링하며 시·군 및 유관 기관과의 비상 연락 체계를 철저히 유지하는 한편, 인명 피해 발생 우려가 있을 경우 즉각적인 현장 개입과 긴급 조치를 취할 방침이다.홍종완 충남도 행정부지사는 "현재 발생하고 있는 폭염은 단지 더위를 견디는 수준을 넘어 도민의 생명과 안전을 위협하는 직결된 재난 상황"이라며 "가용할 수 있는 모든 행정력을 동원하여 단 한 건의 인명 피해도 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.이어 "고령자 및 야외 근로자 등 폭염 취약 계층은 낮 시간대 장시간 야외 활동을 전면 자제하고, 시원한 장소에서 충분한 휴식과 수분을 섭취하는 등 안전 수칙을 반드시 준수해 달라"고 당부했다.