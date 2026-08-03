아뿔싸, 스마트폰이 낯선 손자가 한 의외의 말

5살 손자에게 그림책을 읽어줍니다. 그림책 속에서 나의 동심을 발견하기도 하고 삶의 지혜를 얻기도 합니다.

책을 보며 손자와 대화하는 시간을 가질 수 있어서 좋습니다.

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 노란돼지 관련사진보기

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"용왕님이 병에 걸리고 말았습니다. 병을 낫게 할 수 있는 건 토끼의 간뿐이에요. 여러분의 간이 꼭 필요합니다."

"용왕님이 병에 걸리셨다는데 당연히 간을 드려야지요. 그런데 먼 길에 간이 지칠까 봐 저희 마을 동굴에 놓고 왔거든요."

큰사진보기 ▲공짜라면 누구나 좋아하는데 더구나 스마트폰이라면? ⓒ 노란돼지 관련사진보기

"토끼들은 지금 뭘 보고 있는 걸까? 혹시 뽀로로를 보고 있는 걸까?"

"아니야. 뽀로로는 TV로 봐야 해. 30분 시간 맞춰 놓고 보는 거야. 시간이 지나면 꺼야 해."

"도서관에 갈 때 초록불 켜지고 건널목을 건너는데 사람들이 전부 핸드폰을 보면서 건너던데요? 할머니가 저러면 안 된다고 했잖아요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

<스마트폰을 공짜로 드립니다>를 읽으며 가장 먼저 감탄한 것은 이야기의 발상이었다. 누구나 알고 있는 전래동화 <토끼와 자라>를 이렇게 자연스럽게 오늘의 이야기로 바꿀 수 있다니.원래 <토끼와 자라>에서 병든 용왕은 토끼의 간이 필요해 자라를 육지로 보낸다. 자라는 토끼를 속여 용궁으로 데려가고, 토끼는 "간을 집에 두고 왔다."라는 재치로 위기를 벗어난다. 미우 작가의 이 그림책도 그 뼈대는 그대로 가져온다. 병든 용왕은 여전히 토끼의 간이 필요하다. 다만 자라가 토끼들을 유혹하기 위해 내건 미끼가 '스마트폰을 공짜로 드립니다'로 바뀌었다.요즘 아이들에게 이보다 강한 유혹이 또 있을까. 토끼들은 공짜로 스마트폰을 준다는 말을 듣고 용궁으로 향한다. 용궁에 도착한 토끼들은 최신 스마트폰이 가득 진열된 모습을 보고 넋을 잃는다. 그때 자라가 뜻밖의 이야기를 꺼낸다.세상에 공짜는 없다는 사실을 실감하는 순간이다. 뭔가 심상치 않음을 느낀 토끼 한 마리가 옛이야기 속 토끼처럼 꾀를 내어 말한다.곤란해진 자라는 한참을 망설이다가 토끼들에게 스마트폰을 먼저 나누어 준다. 숲 속 토끼마을에 도착하는 즉시 간을 내놓으라는 조건이었다. 자라는 토끼들이 스마트폰의 위력을 알게 되면 간은 물론 심장까지도 기꺼이 내놓을 거라 생각했다. 이 대목에서 전래동화는 끝나고, 비로소 오늘의 이야기가 시작된다.스마트폰을 손에 쥔 토끼들은 집으로 돌아오는 버스 안에서 곧바로 화면 속에 빠져든다. 창밖에서 해가 인사하고, 새들이 날아와 말을 걸고, 푸른 산이 손짓해도 토끼들은 아무것도 보지 못하고 듣지 못한다.구름의 인사에도 아무런 대답이 없자 구름은 비를 퍼붓기 시작한다. 빗방울이 창문을 토닥이며 "안녕." 하고 인사를 건네지만 토끼들은 그마저도 알아차리지 못한다. 작은 화면 하나가 창밖의 넓은 세상을 모두 지워 버린 것이다.이 장면은 스마트폰 중독이 무엇인지 아이들에게 쉽게 보여 준다. 스마트폰에 빠진다는 것은 단지 화면을 오래 바라보는 일이 아니다. 눈앞의 풍경과 곁에 있는 친구들, 나를 향해 건네는 인사와 목소리까지 놓치는 일이다. 버스 안의 토끼들이 한창 자라는 우리 아이들의 모습처럼 느껴지자 그림책이라고 마냥 웃으며 볼 수만은 없었다.천둥소리와 함께 번개가 번쩍이자 버스 안이 순식간에 어두워진다. 스마트폰이 모두 꺼진다. 토끼들은 그제야 자신들의 모습이 두 눈과 집게 손가락만 남은 것처럼 변해 있다는 사실을 알아챈다. 화면을 바라보는 눈과 화면을 누르는 손가락만 남고, 나머지 감각과 마음은 모두 사라져 버린 듯한 모습이다.그때 작은 토끼 한 마리가 집게 손가락으로 김 서린 창문에 그림을 그리기 시작한다. 동그라미를 그리고, 물결 모양을 그리자 창문 위의 빗방울이 또르르 흘러내린다. 작은 토끼는 비가 창문을 두드리는 소리에 귀를 기울이고, 창밖의 새와 구름, 햇살을 다시 바라본다. 스마트폰을 향하던 눈이 창밖으로 옮겨지는 순간, 잊고 있던 세상이 다시 나타난다. 가슴이 몽글몽글해짐을 느낀다.작은 토끼의 변화는 다른 토끼들에게도 번져 간다. 하나둘 스마트폰 대신 창밖으로 시선을 돌리자 숲의 풍경과 친구들의 목소리, 빗방울 소리가 다시 들리기 시작한다. 버스 안에는 어느새 웃음과 인사가 돌아오고, 토끼들은 가장 소중한 것이 손안의 화면이 아니라 늘 곁에 있었던 세상이라는 사실을 깨닫는다. 숲속 마을에 도착하자 토끼들은 모두 스마트폰을 버스에 두고 내린다.나는 이 결말이 참 좋았다. 스마트폰을 빼앗거나 아이들을 꾸짖는 방식으로 문제를 해결하려 하는우리의 모습 대신, 자연이 등장했다는 것이 맘에 들었다. 화면 밖에 더 재미있고 따뜻한 세계가 있다는 것을 아이들도 스스로 발견하면 얼마나 좋을까.미우 작가는 스마트폰을 무조건 멀리하라고 말하기보다, 그것에 마음을 빼앗겼을 때 우리가 무엇을 잃게 되는지 보여 주고 싶었던 듯하다.손자 로리에게 이 책을 읽어 주다 버스 안의 토끼들이 하나같이 스마트폰만 들여다보고 있는 장면에서 일부러 물어보았다.로리는 잠시 생각하더니 고개를 저으며 말했다.그리고 뭔가 생각났다는 듯 덧붙인다.로리는 아직 스마트폰을 사진을 찍거나 영상 통화를 하는 기계 정도로만 알고 있다. 4살이 된 후, 하루에 30분, 정해진 시간 동안 TV로 연결한 영상을 보는 것이 전부다. 그런 로리에게 스마트폰만 바라보느라 창밖의 세상을 전혀 보지 못하는 토끼들의 모습은 낯설고 신기하게 느껴졌을 것이다.하지만 로리도 초등학생이 되면 스마트폰을 갖고 싶어 할 것이다. 시대가 그러하니 스마트폰은 피할 수 없는 물건이고, 앞으로도 필요한 순간마다 함께할 도구가 될 것이다. 중요한 것은 스마트폰을 쓰지 않는 것이 아니라, 스마트폰 때문에 놓쳐서는 안 될 것을 잊지 않는 일이다.그래서 나는 이 그림책을 더 많은 아이들이 한 번쯤 읽었으면 좋겠다. 손안의 화면보다 먼저 ,눈을 마주해야 할 사람과 풍경이 있다는 것을, 그리고 횡단보도를 건널 때만큼은 잠시라도 휴대전화에서 눈을 떼야 한다는 가장 소중한 약속을 이 그림책이 자연스럽게 알려 주기 때문이다.