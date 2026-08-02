국경의 강, 압록강 푸른 물이 눈에 선하다

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큰사진보기 ▲단둥과 신의주를 가로지르는 압록강 철교 ⓒ 김병모 관련사진보기

지난 7월 28일, 중국 역사문화 탐방 일행은 통화시에 도착하여 졸본 오녀산성 박물관을 여유롭게 관람하였다. 어느 전시실엔 삼국사기를 근거로 재현된 고구려 역사가 이색적이다. 유독 눈에 띈 것은 수비에 최적화된 오녀산에 동명성왕 주몽이 난공불락의 성을 쌓고 고구려를 창업(創業)했다는 부분이다. 물론 오녀산성은 세계문화유산으로 선정되었다고 한다.박물관 입구에는 삼족오 조각을 두른 주몽의 '고구려시조비'가 웅장하게 세워져 있다. 일행은 시조 비를 배경으로 기념사진을 찍는다. 그들은 어떤 창업을 꿈꾸었을까. 오녀산성은 먼발치에서 봐야 천연 요새를 온전히 볼 수 있다고 한다. 좋은 조망지를 찾으려 애쓰는 현지 가이드의 모습이 고맙다.금강산도 식후경이라 일행은 늦은 점심을 한 후, 단둥시로 향했다. 민족의 강, 압록강 하류에서 유람선을 타기 위해서다. 북한 신의주에 근접한 곳이라 내심 걱정도 되었다. 현지에 도착해 보니, 한낱 기우였다는 것을 깨닫는다.여행하다 보면, 예상치 않은 곳에서 감동이 밀려온다. 이번 중국 역사문화 탐방에선 단연 '압록강 단교'에서 펼쳐진 진풍경이다. 한강 못지않은 강물에 놀라고, 인파에 한 번 더 놀란다. 더욱 이색적인 것은 압록강 건너 조용한 신의주이다. 신의주는 단둥과 국경을 이루고 있는 접경 도시이다. 겉보기엔 단둥과 비슷한 모습을 보인 듯했으나 텅 빈 듯, 한산하다. 압록강 변의 또 다른 모습이다.서둘러 압록강 단교(斷橋)에 올라 보니 관광하는 사람들로 가득하다. 인파에 밀려 기념사진 찍기가 힘들 정도. 틈을 비집고 사진을 찍지 않을 수가 없다.단둥과 신의주를 연결하는 압록강 철교는 두 개다. 하나는 6.25 당시 치열했던 전쟁으로 폭파된 다리. 중국 사람들은 끊어진 이 다리를 '압록강 단교'라고 부른다. 또 하나는 실제 사용되고 있는 철교이다. 단교 옆으로 신설된 철교로 대형 트럭들이 뭔가를 끊임없이 실어 나르고 있다. 뉴스 화면에서나 보았던 모습을 현지에서 보노라니, 감회가 새롭다.압록강 단교에서 바라본 압록강은 한강만큼이나 넓어 보인다. 철교로 이어진 신의주는 단둥과 인적 물적 교류가 많은 지역이라고 한다. 우리 영토임에도 갈 수 없는 현실이 안타깝다. 언젠가 남북이 통일되면, 철교를 건너 유럽으로 가는 통로가 되길 기대해 본다.압록강은 백두산을 기점으로 한국과 중국의 국경으로 서해로 803km까지 흘러가는 장강이다. 일행이 유람선을 타자 구명조끼를 내준다. 구명조끼를 입고 2층으로 올라가 강변을 살핀다. 먼저 오른 관광객들이 유람선 앞으로 펼쳐진 풍경을 담으려고 분주하다.유람선에서 바라본 단둥의 거리는 자본주의 냄새가 짙게 풍긴다. 관광객들도 북적인다. 반면 신의주 모습은 한산하다 못해 고요하다. 그때, 갑자기 신의주 쪽으로 목선 하나가 보인다. 물고기를 잡아 저녁 밥상에 올릴 어부가 배를 띄웠을까. 유람선과 통통배, 현대화로 이어지는 중국의 모습과 북한의 현실을 반영한 듯하다.유람선은 위화도를 감돌아 기적소리 울린다. 모래가 퇴적하여 만들어진 섬이라고 한다. 1388년, 명나라 요동을 정벌하기 위해 출정했던 이성계(1335~1408)가 회군했던 위화도. 위화도는 이성계가 회군하여 고려를 무너뜨리고 조선을 건국했던 역사적 현장이다.지금 위화도는 북한 아파트 별장 촌으로 변모되었다고 한다. 유람선이 위화도를 지나 압록강 단교 쪽으로 향하자, 끊어진 압록강 단교 모습이 더욱 선명하게 보인다. 단교는 6.25 전쟁 때 미군이 폭파한 철교라고 한다. 압록강 단교와 현재 사용되고 있는 철교가 교차하면서 묘한 분위기를 연출한다.단둥과 신의주를 잇는 압록강, 6.25의 흔적과 고려 말 이성계의 위화도 회군이 공존하는 공간에서 유람선이 역사를 가른다. 겨레의 물길이자 국경의 강, 압록강 푸른 물이 지금도 눈에 선하다.