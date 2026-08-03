거북도 용도 없는 이 비석, 꼭 눈여겨 보세요

큰사진보기 ▲죽림서원 홍살문 앞에서 바라본 서원 전경. 한여름을 맞아 배롱나무가 붉은 꽃을 피우며 대숲과 어우러진 서원에 계절의 색을 더하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲죽림서원 사우 죽림사 앞에 서 있는 황산서원지비. 제사 때 희생을 묶어 두던 계생석(繫牲石)에 우암 송시열이 지은 비문을 새긴 것으로, 조선 선비들의 교육철학을 담은 드문 문화유산으로 평가된다. ⓒ 서준석 관련사진보기

遂書其說以鑄諸牲繫之石焉

(수서기설이주제생계지석언)



"마침내 그 이야기를 써서 희생을 매어 두는 돌에 새겼다."

큰사진보기 ▲'논산금석문대관' 에 수록된 황산서원지비 탁본 발췌 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲'논산금석문대관'에 수록된 황산서원지비 탁본 발췌 ⓒ 서준석 관련사진보기

黃山書院之碑

(황산서원지비)

奉五先生神位 或者以爲 文元公固嘗杖履於此矣 至如文正文純文成文簡諸先生 何爲而亦享於此乎

(봉오선생신위 혹자이위 문원공고상장리어차의 지여문정문순문성문간제선생 하위이역향어차호)



"다섯 선생의 신위를 받들어 모셨는데, 어떤 이가 말하기를 '문원공 김장생은 본디 이곳에서 지팡이를 짚고 노닐었으니 그렇다 하더라도, 문정공 조광조·문순공 이황·문성공 이이·문간공 성혼 여러 선생은 어찌하여 이곳에서 함께 제향을 받는가'라고 하였다."

昔朱子之於婺源諸賢也 天下靡然向之 雖非其寓其鄕其游宦之國 而所在爭爲祠室 使學者日夕瞻望興起焉



"옛적 주자가 무원의 여러 현인을 두고 말하기를, 천하 사람들이 모두 그들을 따랐으니, 비록 그들이 살던 곳이나 고향, 벼슬하던 나라가 아니어도 곳곳에서 다투어 사당을 세워 배우는 이들이 아침저녁으로 우러러보며 뜻을 일으키게 하였다."

큰사진보기 ▲죽림서원 사우인 죽림사 앞마당 왼쪽에 서 있는 황산서원비. 원래 제사 때 희생을 묶어 두던 계생석(繫牲石)에 배향의 뜻을 새긴 비석으로, 선현을 모신 사우와 마주하며 조선 선비들의 교육철학을 오늘까지 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽림서원 사우인 죽림사를 배경으로 서 있는 황산서원비. 사우가 여섯 선현의 위패를 모신 공간이라면, 황산서원비는 왜 그 선현들을 함께 모셔야 하는지를 설명하는 비석이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"사람을 위대하게 만드는 것은 화려한 겉모습이 아니라, 그 안에 오래 새겨 둔 정신이 아니냐."

큰사진보기 ▲죽림서원 외삼문. ‘도(道)에 의지해 따르고 행하라’는 뜻의 ‘유도문(由道門)’ 편액과 ‘죽림서원’ 현판이 함께 걸려 있다. 선비들은 이 문을 지나며 배움의 길로 들어섰다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽림서원 사우인 죽림사. 서원 담장 너머로 배롱나무가 붉은 꽃을 피우며 한여름의 정취를 더하고 있다. 이곳에는 조광조·이황·이이·성혼·김장생·송시열 등 여섯 선현의 위패가 봉안돼 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 강경읍 황산리. 금강이 흐르는 강경포구 뒤편에는 대숲이 감싸 안은 죽림서원이 고즈넉하게 자리하고 있다.서원에 들어서는 첫 관문은 홍살문이다. 그다음 외삼문을 지나면 '죽림서원' 현판 아래 작은 편액 하나가 눈에 들어온다. 유도문(由道門). '도(道)에 의지해 따르고 행하라'는 뜻이다.다시 내삼문을 지나 사우인 죽림사 앞마당으로 들어서면 왼쪽 한편에 작은 대리석 비석 하나가 서 있다. 사람 허리 높이쯤 되는 이 비석은 웅장하지도, 화려하지도 않다. 처음 찾은 사람이라면 무심히 지나칠 만큼 소박하다.그런데 한 걸음 더 다가서는 순간 이상한 점 하나가 눈에 들어온다.거북도 없고, 용도 없다.조선 시대의 중요한 비석은 대개 거북 모양 받침인 귀부(龜趺) 위에 세우고, 머리에는 용 장식인 이수(螭首)를 얹었다. 오래 사는 거북에는 이름과 공덕이 길이 남기를 바라는 뜻을 담았고, 하늘을 오르는 용에는 권위와 신성함을 새겼다. 거북이 땅에서 비석을 받치고, 용이 하늘에서 지키는 셈이다.하지만 황산서원비에는 귀부도, 이수도 없다. 비석을 허술하게 만든 것이 아니다. 애초부터 비석으로 쓰려고 다듬은 돌이 아니었기 때문이다. 이 돌은 원래 서원에서 제사를 올릴 때 소나 양, 돼지 같은 희생을 묶어 두던 계생석(繫牲石)​이었다. 제사를 준비하던 가장 실용적인 석물이 훗날 서원의 정신을 전하는 비석으로 다시 태어난 것이다.황산서원비가 계생석이었다는 사실은 짐작이나 구전이 아니다. 비문이 스스로 자신의 출신을 밝히고 있다. 비문을 끝까지 읽어 내려가면 배향의 뜻을 설명한 긴 문답이 마무리되는 대목에서 다음 문장을 만나게 된다.여기서 '牲繫之石'은 희생을 매어 두는 돌, 곧 계생석을 뜻한다. '牲'은 제사에 쓰는 짐승이고, '繫'는 매어 둔다는 뜻이다. 비문은 자신이 어떤 돌 위에 새겨졌는지를 스스로 밝히고 있는 셈이다.조선 시대에도 오래된 석재를 다른 용도로 다시 사용하는 일은 적지 않았다. 그러나 제사 때 희생을 묶어 두던 계생석을 그대로 비석으로 삼고, 그 위에 서원의 교육 철학을 새긴 사례는 매우 드물다.이 문장을 읽고 다시 비석을 바라보면 처음과는 전혀 다른 돌처럼 느껴진다. 거북 받침이 없고 용 장식이 없는 까닭도, 비석이 유난히 소박한 이유도 비로소 이해된다. 황산서원비의 비밀은 화려한 조각이 아니라 비문 속 한 줄에 숨어 있었다.비석 앞에 오래 서 있으면 또 하나의 의문이 생긴다. 왜 죽림서원의 선비들은 새 비석을 세우지 않았을까. 1664년 당시에도 새 돌을 다듬어 크고 웅장한 묘정비를 세울 수 있었을 것이다. 그러나 선비들은 가장 평범한 돌을 선택했다. 제사를 준비할 때마다 늘 보아 온 계생석이었다.선비들은 새 돌을 세우지 않았다. 대신 평범한 계생석의 쓰임을 바꾸었다. 화려한 조각보다 학문의 뜻을 더 중요하게 여긴 선택이었다.비석 앞면에는 큼직한 예서체로 여섯 글자가 새겨져 있다.우암 송시열의 친필이다. 그 양옆으로는 송광식이 팔분체(八分體)로 정성껏 옮겨 쓴 비문이 빈틈없이 이어진다.팔분체는 예서의 한 갈래다. 가로획 끝이 기러기 꼬리처럼 퍼지는 것이 특징이다. 획이 굵고 또렷해 돌에 새기기 좋고, 오랜 세월 비바람에 닳아도 글자를 알아보기 쉬웠다.그런데 이 비문은 서원의 연혁부터 설명하지 않는다. 오히려 질문부터 던진다.비문을 읽어 내려가면 다음과 같은 문장이 나온다.김장생은 황산과 인연이 깊었다. 그러나 조광조와 이황, 이이, 성혼은 이 고장과 직접적인 연고가 없었다. 그렇다면 왜 이들을 함께 모셨을까. 360여 년 전 선비들도 오늘날의 방문객과 같은 궁금증을 품었던 것이다. 송시열의 대답은 명확했다.학문은 태어난 고향을 따라가는 것이 아니라, 가르침을 따라 이어진다​는 것이다.그는 중국 송나라의 대학자 주희를 예로 든다.사당은 죽은 이를 기리는 공간에 머물지 않았다. 살아 있는 사람이 자신의 마음을 바로 세우는 교육의 공간이었다.오늘날의 말로 바꾸면 이렇다. 좋은 스승은 고향 때문에 스승이 되는 것이 아니라, 좋은 가르침 때문에 스승이 된다.다시 계생석을 바라본다. 이제야 선비들의 선택이 이해된다.사우가 선현의 위패를 모신 공간이라면, 마당의 황산서원비는 왜 그 선현들을 함께 모셔야 하는지 설명하는 돌이었다.제사에 쓸 희생을 묶던 계생석에 배향의 뜻을 새긴 까닭도 여기에 있다. 몸으로 제사를 준비하는 자리와 마음으로 선현의 가르침을 배우는 자리를 하나로 이어 놓은 것이다.계생석은 더 이상 희생을 묶는 돌이 아니었다. 사람의 마음을 붙잡는 교육의 돌이 됐다. 실용을 위한 석물이 교육을 위한 석물로 바뀌는 순간이었다.이 비석에는 또 하나의 시간이 남아 있다.본문을 팔분체로 옮긴 송광식은 동춘당 송준길의 아들이다. 그는 황산서원비가 세워진 바로 그해인 1664년 마흔 살의 나이로 세상을 떠났다. 스승이 지은 글을 제자가 돌 위에 옮겼고, 그 글씨는 제자의 마지막 흔적이 됐다. 황산서원비에는 학문의 계승 뿐 아니라 스승과 제자의 인연도 함께 새겨져 있다.죽림서원을 나와 다시 금강을 바라본다.송시열이 바라보던 강가에는 갈대가 바람에 흔들렸을 것이다. 지금은 황산대교가 놓였고 강변에는 도로와 마을이 들어섰다.풍경은 변했지만 계생석은 변하지 않았다. 서원을 나서는 길, 작은 계생석을 다시 돌아본다.거북도 없고 용도 없다. 화려한 조각도 없다. 그러나 그 평범한 돌은 360여 년 동안 사람들에게 같은 질문을 던지고 있다.계생석이 비석이 된 사례는 드물다. 그래서 황산서원비는 더욱 특별하다. 조선의 선비들은 새 돌을 세운 것이 아니라, 평범한 돌에 시대의 교육철학을 새겨 오늘까지 남겼다.죽림서원은 처음부터 지금의 이름으로 불린 것은 아니다.1626년(인조 4) 지방 유림이 율곡 이이와 우계 성혼을 기리기 위해 황산서원을 세웠고, 이후 사계 김장생을 함께 배향 했다. 황산은 김장생이 후학을 길러낸 학문의 터전이었다.황산서원비가 세워진 이듬해인 1665년(현종 6), 현종은 서원에 '죽림(竹林)'이라는 이름을 내렸다. 이후 정암 조광조와 퇴계 이황이 더해지고, 1695년(숙종 21)에는 우암 송시열이 배향되면서 오늘날처럼 여섯 선현을 모시는 서원이 됐다.서원은 흥선대원군의 서원 철폐령으로 훼철 됐다가 광복 이후 제향을 다시 시작했고, 1965년 사우를 복원해 오늘의 모습을 갖추었다.