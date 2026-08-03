한 해 3천 명, 기록되지 않는 죽음

큰사진보기 ▲이주노동자 사망김승섭, 류현철, 이주연, 강명주, 김광호, 문길주, ... & 최종만. (2024). 이주노동자 사망에 대한 원인 분석 및 지원체계 구축을 위한 연구. [NHRC] 국가인권위원회 발간자료. 그림은 인권위 보고서에 삽입했던 [그림 3-1] 기사에서도 볼 수 있도록 AI로 다시 그린 것임. ⓒ 이주연 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 사회건강연구소 홈페이지에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 이주연 님은 사회건강연구소 연구위원입니다.

사람이 죽으면 최소한 기록은 남는다고, 우리는 막연히 믿는다. 언제 어디서 무슨 이유로 죽었는지 국가가 적어두고, 그 기록이 다음 죽음을 막는 데 쓰일 것이라고. 이 믿음이 통하지 않는 집단이 한국에 있다.2022년 한 해 동안 법무부 출입국·외국인정책본부에 신고된 이주노동자(취업 가능 비자 소지자 및 미등록자)의 사망은 3340명이었다. 이 가운데 한국의 행정 시스템에 사망 경위에 대한 최소한의 정보라도 남은 죽음은 214명, 전체의 6.4%다. 그마저도 산재보험금이나 민간보험금, 즉 돈이 지급되어야 했기 때문에 남은 기록이다.보상할 일이 없으면 기록할 일도 없었다. 나머지 3126명은 숫자로만 존재한다. 몇 살에, 어디서, 왜 죽었는지 국가는 모른다. 국가인권위원회 연구용역으로 수행된 '이주노동자 사망에 대한 원인 분석 및 지원체계 구축을 위한 연구'(2024)가 가용한 행정자료를 모두 끌어모아 확인한 결과가 이렇다. 드러난 몇 안 되는 자료에서조차 사인은 '기타'와 '질병'이라는 이름 뒤에 가려져 있었다.2023년 기준 한국에서 일하는 이주노동자는 미등록 노동자 42만여 명을 포함해 144만 명이 넘는다. 이들이 한국국적노동자보다 위험하게 일한다는 것은 새삼스러운 이야기가 아니다. 새로운 것은 그 격차의 크기다.지금까지 이주노동자의 산재사망률은 한국국적노동자의 1.7배 정도로 알려져 있었다. 그런데 이 비교에는 함정이 있다. 이주노동자는 젊다. 산재보험에 가입한 이주노동자의 62.5%가 40대 이하인 반면, 한국국적노동자는 39.2%만이 그렇다. 젊은 집단은 원래 덜 죽는다. 연령 분포를 보정해 다시 계산하면, 2018년부터 2022년까지 이주노동자의 산재사망률은 한국국적노동자의 최소 2.3배에서 최대 3.6배였다. OECD에서 산재사망률이 가장 높은 축에 드는 나라의 노동자보다 두세 배 더 죽는다는 뜻이다.이 숫자조차 과소평가일 가능성이 크다. 이주노동은 애초에 건강한 사람이 선택하고, 고용허가제는 건강검진을 통과해야 입국할 수 있다. 아프면 해고될까 봐 아픈 것을 숨기고, 크게 다치거나 병들면 가족이 있는 본국으로 돌아간다. 한국에서의 노동이 원인이 된 죽음이라도 본국에서 죽으면 한국 통계에는 잡히지 않는다. 건강한 사람만 들어오고, 건강해야만 남을 수 있는 구조에서 나온 사망률이 이 정도다.같은 기간 산업재해로 인정된 이주노동자 사망은 729명. 61.5%가 49세 이하였고, 87.2%가 머리 손상, 익사, 화상 같은 사고로 죽었다. 예방할 수 있었던 죽음이라는 뜻이다. 그리고 산재로 인정받지 못한 죽음은 이 729명 바깥에 훨씬 많다. 사업장에서 몇 발자국 떨어진 기숙사에서 돌연사하면, 그게 어떻게 산재냐고 묻는다. 다들 그렇게 잠 못 자고 무리해서 일하는데 그게 어디 이주노동자만의 문제냐고도 묻는다. 그렇게 물은 뒤에 그 죽음은 조사되지 않고, 기록되지 않고, 없던 일이 된다.죽고 나서도 어려움은 끝나지 않는다. 연구가 확인한 사후의 장벽은 세 겹이다. 먼저 사인 규명의 장벽. 죽음 자체가 알려지지 않는 경우가 많고, 알려져도 경찰 수사는 범죄 관련성 여부만 들여다본다. 범죄가 아니면 수사는 종결되고, 왜 죽었는지는 아무도 더 묻지 않는다.다음은 유가족의 장벽. 본국의 가족은 입국부터 쉽지 않고, 입국해도 언어와 행정 절차의 벽 앞에서 무슨 일이 있었는지 파악하기 어렵다. 마지막으로 장례와 송환의 장벽. 시신과 유골을 본국으로 보내는 절차는 복잡하고 비용은 크다. 미등록 이주노동자는 화장 과정에서 '관외 주민'으로 분류되어 몇 배의 화장 비용을 치르기도 한다. 존엄하게 죽음을 기억하는 일이, 이들에게는 사치에 가깝다.이주노동자는 이 과정에서 제도 밖으로 밀려나기 쉽고, 죽어서는 사인불명이 되고, 죽은 뒤에는 무연고로 분류되는, 존재 자체를 지우는 구조다. 그들은 노동력으로 있었지만, 사람으로는 없었다.'이주노동자' 자리에 다른 집단의 이름을 넣어 읽어보길 권한다. 그리 오래지 않은 과거, 여성들의 죽음이 그랬고 아이들의 죽음이 그랬다. 집 안에서, 공장에서, 시설에서 죽어간 이들의 죽음은 제대로 세어지지 않았고, 세어지지 않았기에 없는 문제였다.그 시절의 폭력이 완전히 사라진 것은 아니지만, 적어도 우리는 이제 그것을 통계로 잡고 이름을 붙인다. 우리는 그 시절을 지금 어떻게 평가하는가. 세기 시작한 뒤에야 문제가 보였고, 문제가 보인 뒤에야 죽음이 줄었다. 이번에 보이지 않는 사람이 누구인가를 묻는 것보다, 누구도 보이지 않는 사람이 될 필요가 없는 사회를 만드는 일이 먼저다.노동력으로는 환영하되, 미등록자가 되기 쉬운 제도와 자신을 보호하기 위한 사업장 이동조차 허용되지 않는 조건 속에서 알아서 살아남으라는 것. 지금 구조가 이주노동자에게 건네는 메시지는 이렇게 요약된다. 이것이 옳은가, 정의로운가를 따지기 전에, 이 사회를 위한 일이기는 한가를 물어야 할 것이다.이주노동자가 많은 미국이나 북유럽 국가들은 대체로 단일한 별도 시스템을 만들기보다 여러 행정 데이터와 사회보장 시스템을 연계해 이주노동자의 사망을 파악한다. 그 사회의 노동자로 통합해 관리하되, 이주배경별 특성은 놓치지 않는 방식이다.한국은 자료가 없는 나라가 아니다. 법무부, 근로복지공단, 경찰청, 보건복지부에 조각조각 흩어진 자료를 잇지 않는 나라다. 잇지 않아서 잃고 있는 정보의 양을 생각하면, 이것은 인권의 문제이기 이전에 국가 통계 역량의 문제다. 안타까운 죽음에서조차 교훈을 얻지 못하는 시스템이라면, 다음 죽음은 예방이 아니라 반복의 대상이 된다.기록 다음의 과제는 이주노동자의 안전과 건강을 지키기 위한 사업장 변경의 자유, 미등록자를 포함한 의료 접근성 보장, 국가가 책임지는 사망 통계의 수집과 공개, 그리고 죽음 이후의 존엄을 지키는 공공 지원체계이다. 이 과제가 요구하는 것은 이익의 재분배가 아니라 인류가 이미 합의한 원칙의 적용이다. 이를테면, '노동에는 대가를 지불한다', '노동자의 생명을 지키는 최소한의 법적 기준은 지킨다', '죽음은 기록한다' 등이다. '누구'인지가 아니라 '어떤 상황'인지에 집중할 때, 그것은 시혜가 아니라 원칙이 된다.이주노동자의 공존을 거부하는 목소리도 존재하지만, 배척은 정의롭지 않을 뿐 아니라 득실만 따져도 어리석다. 이들이 모두 떠난 사회는 경제적으로 이미 망한 사회를 뜻하기 때문이다. 한 해 3천 명이 넘는 죽음을 세지 않는 나라에서, 세는 일부터 시작하자. 있었던 사람을 있었다고 적는 일. 그보다 낮은 출발선은 없다.