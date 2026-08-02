2026 세계태권도한마당, 10년 만에 국기원 개최

큰사진보기 ▲2026 세계태권도한마당국기원에서 개막식 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세계태권도한마당윤웅석 국기원장 개회사 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세계태권도한마당참가국 입장식 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세계태권도한마당개막식 세레모니 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세계태권도한마당선수단 선서 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 세계태권도한마당멕시코 선수단 ⓒ 김성화 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문에도 실립니다.

8월 1일 오후 4시부터 국기원에서 '2026 세계태권도한마당' 축제의 막이 올랐다. 한마당 축제는 8월 1일부터 5일까지 다양한 경연과 이벤트가 펼쳐진다. 세계태권도한마당 축제는 60여 개국 5천여 명이 참석하였다. 한마당은 세계의 태권도 가족들이 한자리에 모여서 태권도의 가치를 되새기고 화합하는 축제의 장이다. 1992년 세계 대회를 시작으로 태권도의 가치를 공유하기 위해 지금까지 이어져오고 있다.세계태권도한마당은 승패 중심의 겨루기 일변도에서 격파, 품새, 태권체조 등 태권도를 무와 예의 영역으로 확장하면서 성장해 왔다. 또한 세계태권도한마당은 인종과 종교, 이념과 국경을 초월하여 전 세계에 태권도와 태권도 정신을 보급하고 지구촌 태권도 가족의 문화교류의 장으로 발전했다.세계태권도한마당은 10년 만에 국기원에서 개최하게 되었다. 전 서울시의회 김형재의원이 경기장에 냉방시설 예산을 유치했기에 국기원 개최가 가능했다. 윤웅석 국기원장은 "10년 만에 국기원 개최인 만큼 세계태권도한마당이 가진 본연의 정체성을 올바르게 재확립하겠다"고 강조했다.한마당 개막식이 열리기 전, 국기원에서 테헤란로까지 참가국 전원이 퍼레이드를 하며 거리 공연이 펼쳐졌다. 개막식이 열리기 전, 홍지민 뮤지컬 배우의 개막공연이 있었다. 홍지민 배우는 태권도4단으로 공연 중 멋진 발차기 퍼포먼스를 보여주었고 관중들은 환호했다.개막식은 세계각국의 입장 세리머니를 필두로 시작되었고 이어서 윤웅석 국기원장의 개회사가 있었다. 윤웅석 국기원장은 "치열한 열정으로 가득 찬 이번 한마당에서 세계 태권도 가족 여러분이 품어온 노력의 결실을 펼쳐내는 뜻깊은 경험이 되기를 바란다"며 "태권도를 향한 여러분들의 관심과 집념이 결코 퇴색되지 않도록 세계태권도본부 국기원은 태권도 발전에 노력하겠다"며 결의를 밝혔다.세계태권도한마당 명예한마당장인 김현기 강남구청장의 환영사 메시지가 전해졌다. 김현기 강남구청장은 환영사에서 "강남구에 자리한 국기원은 전 세계 태권도인의 마음의 고향이자 강남을 대표하는 소중한 문화자산"이라며 "강남구는 태권도의 역사와 전통을 계승하며 태권도가 세계인의 문화유산으로 더욱 발전할 수 있도록 아낌없는 관심과 전폭적인 지원을 다하겠다"고 밝혔다.노순명 국기원 이사장은 환영사에서 "한마당이 경연의 자리를 넘어 태권도 본질에 대한 깨달음으로 인생의 힘든 순간을 극복하는 원동력이 되기를 기대한다"라며 태권도의 고고한 기풍과 정신을 강조하였다. 또한 서명옥 국회의원(강남갑)은 축사를 통해서 "태권도의 절제와 존중, 배려의 정신은 갈등과 분열을 넘어 상생과 평화를 모색하는 우리 사회의 큰 힘"이라며 태권도한마당이 전세계인의 평화축제로 거듭나기를 응원하였다.이어서 개막식의 하이라이트인 '국기원 태권도 시범단'의 공연이 펼쳐졌다. 국기원 태권도 시범단은 1974년 9월에 창단된 태권도 예술단으로 경이롭고 화려한 공연은 해외 공연을 통해 태권도 세계화와 한국문화를 홍보하는 외교사절단 역할의 수행하고 있다.2026 세계태권도한마당 축제는 8월 1일부터 5일까지 여러 부분에 걸쳐 개인전과 단체전이 진행되고 시범종목과 시연종목의 이벤트도 펼쳐진다. 경연종목은 총 15개 종목 170개 부문이고 이벤트 종목은 3개 종목 15개 부문의 단체전이다.대한민국의 태권도가 전 세계인으로부터 사랑 받는 이유는 무예 뿐만 아니라 인내, 용기, 예의, 정의, 봉사 등의 태권도 정신과 철학이 다음 세대의 바람직한 인성교육에 기여하기 때문이다. 태권도는 이제 단순한 경연을 넘어 글로벌 문화콘텐츠로 대한민국을 대표하는 문화외교 사절이 되었다.세계태권도한마당은 대한민국 대표도시인 강남구에서 펼쳐지는 세계인의 축제가 되었고 관광산업 뿐만 아니라 주변 산업에 이르는 계량할 수 없을 정도의 선기능이 있으며 국가 이미지 상승에 지대한 공헌을 하고 있다.