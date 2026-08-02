20세 '지적 장애학생' 실종 4일, "장성철을 찾아주세요"

큰사진보기 ▲실종된 장성철 학생을 찾기 위한 안내 전단. ⓒ 독자 관련사진보기

AD

여름방학을 맞아 현장실습장에 출근하던 장성철 서울 정문학교 학생(전공과 2학년, 20)이 실종 4일째가 되도록 나타나지 않고 있다. 이 학생은 지적 장애를 갖고 있어 가족과 학교가 발을 동동 구르며 해당 학생 찾기에 나섰다.2일, 서울 정문학교 학교운영위원회는 <오마이뉴스>에 "장성철 학생이 지난 7월 29일 오전 8시쯤 현장실습장에 출근하던 중 서울 금천구 지역에서 실종됐다"라면서 "이날 오후 CCTV를 통해 서울 대방역 부근에서 확인됐다. 하지만 그 이후에는 해당 학생의 영상을 확인하지 못했다"라고 밝혔다. 그러면서 "현재 경찰에 실종신고가 된 상태며 서울 정문학교 학교운영위원회와 이 학교 교직원들이 여의도공원과 이 근처 한강공원 일대에서 해당 학생을 애타게 찾고 있다"라고 설명했다.실종 당시 해당 학생은 흰색과 검정색 줄무늬 반팔 티셔츠와 함께 7부 연한 청바지를 입고 있었다. 이 학생은 자신의 이름을 불렀을 경우 알아듣기는 하지만, 의사 표현을 잘하지는 못한다. 낯선 사람이 앞에서는 숨으려고 한다고.윤미진 학교운영위원장은 "성철이는 키가 180cm에 몸무게가 100kg이 나가 덩치가 크지만 매우 온순한 학생"이라면서 "돈이 없으면 상점에서 먹을 것에 절대 손을 대지 않고 교통질서도 잘 지킨다"라고 설명했다. 그러면서 "이 학생은 자동차에 관심이 무척 커서 차량에 수신호를 즐겨 보내고 공사장 중장비를 구경하는 것도 좋아한다. 물놀이도 매우 좋아한다"라고도 했다.장성철 학생은 평소 집에서 학교, 집에서 현장실습장 등만 오간 상태라, 다른 지역으로 갔을 경우 대중교통을 이용할 수 없을 가능성이 큰 것으로 보인다.해당 학생을 발견하면 서울 금천경찰서 실종수사팀(02-801-5333)으로 연락하면 된다.