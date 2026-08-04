시멘트벽에서 태어난 새끼들, 신비롭습니다

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큰사진보기 ▲사마귀가 시멘트 벽에 만든 알집사마귀는 보통 나뭇가지에 알을 낳는데 이 사마귀는 현관 옆 벽에 알을 낳았다. ⓒ 김상대 관련사진보기

큰사진보기 ▲나무 줄기에 매달린 새끼 사마귀손가락 절반 크기의 새끼 사마귀가 먹잇감이 나타나기를 기다리고 있다. ⓒ 김상대 관련사진보기

큰사진보기 ▲석류 위의 사마귀어른으로 성장한 사마귀와 눈을 마주쳤다. 강렬한 생명력과 일체감을 느끼는 순간 ⓒ 김상대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲알집에서 나오는 새끼 사마귀들알집에 있던 새끼들은 탈피를 하면서 빠르게 성장한다. ⓒ 김상대 관련사진보기

큰사진보기 ▲독립한 새끼 사마귀이제 약육강식이 지배하는 야생의 세계로 가야 할 시간 ⓒ 김상대 관련사진보기

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