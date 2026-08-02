불붙은 정청래-김민석 서로 "윤리위 심판받게 할 것"

"어제 저는 졌다. 인정한다. 정청래 지지하고도 마음 아파했을 당원들 생각하니 제 마음도 아팠다. ...그러나 거의 모든 여론조사와 방송 패널들이 김민석 이긴다고 했는데도 0.4%p (차이 박빙으로) 졌다면 (결국은) 제가 이긴다." (정청래 후보)
"당원 주권은 위대했다. 주권 전당대회의 첫날, 충청 당심은 조직을 이겼다. 준비된 기득권과 준비된 조직, 첫 주에 상대 지역 연고에서 시작됐던 준비된 불리한 룰, 그 모든 것을 당원 주권과 힘, 당심으로 이겨 냈다." (김민석 후보)
더불어민주당 8.17 전당대회 순회경선 2일차, 당권주자들은 전날 세종·충청 지역 권리당원 투표 결과에 각자의 방식으로 의미를 부여하며 다시 한 번 맞붙었다.
1일 세종·충청지역에 이어 2일 저녁 부산·울산·경남 투표 결과가 공개될 예정인 가운데, 당대표 후보로 나선 송영길, 정청래, 김민석 후보와 8명 최고위원 후보들은 울산전시컨벤션센터에서 당원들 앞 합동연설회에 나섰다.
전날과 비슷한 공방이 정청래-김민석 후보간 오간 가운데 이날 새롭게 언급된 키워드는 '윤리위원회'였다. 각자 당대표가 되면 상대방을 당 윤리심판원에 제소해 심판을 받게하겠다는 것이다.
정 후보는 연설을 시작하자마자 "민주당을 신천지 의혹 제기로 당을 공격하고 당원들의 가슴에 상처를 준, 헌법 20조 정교분리(에 위배되는) 위헌정당 위험에 빠뜨린 김민석 후보는 제가 당대표가 되면 반드시 윤리위원회에 제소해서 심판받게 하겠다"라고 말해 지지자들의 환호와 박수를 받았다.
정 후보는 "신천지 (전대 개입 의혹에) 근거가 있으면 근거를 대시라. 왜 며칠 동안 신천지의 '신'자도 얘기를 못 꺼내느냐"며 "2002년 노무현을 배신하고 정몽준에 갈 때부터 알아봤다", "한 번 배신한 사람은 또 배신한다"며 노골적으로 김 후보의 과거를 꼬집었다.
김 후보도 당하고만 있지는 않았다. 정 후보가 당대표로 지휘한 6.3 지방선거 때 정 후보가 부산북구갑에서 말실수를 한 일, 경기평택을에 민주당 후보를 늦게 공천한 일을 언급하며 "책임이 없느냐"고 따졌다. 나아가 "김대중, 노무현, 문재인, 이재명의 민주당에 이런 뻔뻔한 지도부가 들어와서 지도부를 봉숭아학당으로 만드는 일은 없어야 한다"고 목소리를 높였다.
그는 이어 "(이런 지도부는) 선관위와 윤리위에 제소되어야 한다"며 "김민석이 당대표가 되면 당원도, 의원도, 지도부도 예외는 없다. 선거 과정에서 잘못된 계파 행위를 한 사람들, 상대 후보가 연설하는데 잘못된 비난과 선동을 한 사람들, 모조리 윤리위에 제소해서 한 분도, 만에 하나 지도부에 들어가더라도 윤리위의 심판을 받게 하겠다고 공약했다.
송영길 웃으며 "정청래 지지자들, 싹 나가시네"... 3년 전 '봉이 김선달' 발언 꺼내
한편 마지막 연설주자인 송영길 후보는 시작하자마자 "제 이야기 좀 들으시지, 정청래 후보 지지자들이 싹 나가버리신다"며 웃었다.
그는 "정 후보는 자신은 탈당 안 했다고 자랑하지만, 과거 정 후보가 했던 '해인사는 봉이 김선달' 발언 탓에 불교계가 완전히 돌아섰었다"라며 정 의원이 당에 부담을 줬던 사례를 언급했다. "(당시) 정성호 의원과 이재명 후보께서 제게 간절하게 정청래 좀 설득해 달라고 몇 번을 부탁했고, 정 장관이 '잠시 탈당' 의사를 물었더니 정 후보가 언론에 '탈당 압력을 받았다'고 폭로했다"는 설명이다.
당시 2021년 1월 국정감사에서 정 의원이 해인사 문화재 관람료를 두고 사찰을 '봉이 김선달'에 비유해 논란이 됐고 불교계 반발을 샀다. 조계종은 민주당 지도부에 정 의원 출당을 요구했으나, 당시 이재명 대선 후보, 송영길 대표, 정 의원 등이 각기 사과하면서 사안은 일단락 됐다.
송 후보는 "저 송영길은 민주당의 부담을 덜기 위해서 탈당했고, 불길이 되는 걸 차단시켜서 무죄 확정을 받고 돌아왔다"며 "보궐선거 때 원래 민주당 의석이었던 곳을 국민의힘에 세 곳이나 뺏겼다. 저 송영길이 당대표였으면 이렇게 지지 않았을 것"이라고 목소리를 높여 정 후보를 공격했다.
전날 충청권(충남·충북·대전·세종) 경선 당원 투표에서 김 후보는 45.05% 득표율(3만 632표)로 정 후보(44.61%, 3만 329표)를 0.44%포인트 차이, 303표로 앞서 승리했다(관련 기사: 충청권 첫 경선 김민석 승리... "당원들 '대통령 지원 더 중요'" https://omn.kr/2j9m8
).
전체 투표 권리당원 선거인단 약 155만 7800명 중 영남권(울산, 부산, 경남) 당원은 총합 10만 1400여 명으로 전체 지역의 약 6.52%에 해당한다.
민주당은 2일 오전 울산에 이어 2시 부산, 5시 경남에서 각각 순회 합동 연설회를 이어가며, 경남 연설회 종료 직후 영남권 권리당원 투표 결과를 발표한다. 전날의 경우 저녁 8시께 결과가 발표됐다.