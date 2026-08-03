'세상에서 가장 긴 무덤'을 무대로, 감독이 단원들에게 당부한 것

대전작가회의는 1998년 민족문학작가회의 대전충남지회로 첫발을 내디딘 이후 2009년부터 한국작가회의 대전지회로 개편돼 현재 120여 명의 시인, 소설가, 수필가, 평론가, 극작가 등이 활동하고 있으며, 기관지『작가마당』발간을 비롯해 비평세미나, 창작연구모임, 지역활동 연대사업 등을 펼치고 있다.

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