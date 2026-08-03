'세상에서 가장 긴 무덤'을 무대로, 감독이 단원들에게 당부한 것

대전작가회의 르포작가단'은 지역의 현실과 중요한 현안을 알기 쉽게 취재하고, 또 새로운 지역 스토리 발굴 등을 통해 지역 현실과 이슈를 전달하고자 합니다.
대전 산내 골령골 민간인 학살 사건의 비극을 담아낸 '마당극패 우금치'(아래 '우금치')의 창작 마당극 <적벽대전>이 지난 6월 25일부터 7월 16일까지 '별별마당 우금치 관용극장'에서, 또 바로 이어진 7월 24, 25일은 '서구문화원 아트홀'에서 앙코르 공연을 올렸다. 지역 극단에서 무려 한 달간 한 작품을 연이어 무대에 올린다는 것은 흔하지 않은 일이다.
시민들의 성원도 뜨거웠다. 그 기간 약 2천여 명의 관객이 다녀갔으니, 골령골의 기억을 통해 평화의 의미를 함께 나누고자 했던 바람이 소기의 성과를 거두었다고 할 만하다. '우금치'의 <적벽대전>은 2020년 한국전쟁 70주년을 맞아 옛 충남도청사 앞 야외 공간에서 초연된 이후, 지역 레퍼토리 공연으로 자리 잡아 가고 있다.
지난 7월 29일 오후, 우금치 관용극장에서 류기형 예술감독과 마주 앉아 이 작품을 중심으로 인터뷰를 진행했다.
"인권과 생명에 관한 이야기"
마당극패 우금치의 역사는 놀이패 얼카뎅이(아래 '얼카뎅이')의 시간까지 합치면 올해로 만 40년을 넘겼다. 류기형은 그 시작을 "얼카뎅이 시절, 1985년부터 잡으면 올해가 41년, 만 40년"이라고 말했다. 당시 '얼카뎅이'는 지역 농촌을 돌며 풍물과 민요를 가르치고, 촌극 작업으로 농민운동 단체들과 연계해 '두레'라 부른 현장 활동을 왕성하게 벌였다고 한다. 전국을 돌아다니며 지역 장터와 농민 투쟁 현장에서 길놀이와 선전극 등으로 농민들과 연대한 것. 이때 현장에서 익힌 원형 마당과 짧고 빠른 대사, 노래·춤·풍물이 섞인 표현 언어가 지금의 우금치의 연극이라 할 수 있다고 했다.
1990년 얼카뎅이에서 나와 '우금치'라는 이름을 갖게 된 경위도 인상적이다. 자신들의 시작이 농민운동과 떼 놓을 수 없고, 또 농민 운동의 뿌리이자 우리 역사가 깊게 얽혀있는 동학농민전쟁을 기리며 우금치 고개를 넘어 서울로 진격하던 농민군의 꿈을 잇겠다는 뜻이 단체 이름에 스며있다는 것. "민중의 전형이 농민에서 출발하지 않았나"라는 그의 설명처럼, 우금치의 초창기 작품은 <호미풀이>(1990) <아줌마 만세>(1991) <우리 동네 갑오년>(1994) 같은 농민극이 대부분이었다.
'우금치'는 이제 농민극에서 도시 빈민, 환경, 황금만능주의, 고령화 사회의 노인 문제, 광주 항쟁 등에 이르기까지 다양한 소재를 다루고 있다. 점차 "더 많은 사람을 만나기 위한 보편성"을 고민하는 예술단체가 되었다는 것. 그렇지만 류 감독이 스스로 정리하듯, 넓어진 소재들의 밑바닥에는 결국 "인권과 생명, 인간의 권리에 관한 이야기"를 추구하고 있다는 말이 '우금치'의 역사를 또 잘 설명해준다고 할 수 있을 듯하다.
인권과 생명의 서사에서 본다면<적벽대전>은 대전이라는 도시의 역사에서 가장 어두운 골짜기 밑으로 내려간다. 골령골 산내 민간인 학살을 다룬 이 작품은, '우금치'와 '류기형'에게 단순한 지역 역사극이 아니라 그간의 역사적 진실의 무지와 죄책감에서 출발한 위령굿이라 할 수 있다.
"처음엔 우금치가 '대동'에서 출발하지만 1996년부터 2006년까지 '하소동' 산속, 골령골 바로 밑에서 살았어요. 그런데 그걸 모르고 산 거죠"라는 류기형 감독의 목소리에 힘이 들어간다. 대전 산내 골령골은 한국전쟁 시기 한 장소에서 벌어진 최대 규모 민간인 학살지로, 7천여 명이 트럭에 실려 와 집단 학살된 곳이다. 골령골 이야기를 접한 것은 심규상 <오마이뉴스> 기자 등 언론과 학자들의 취재와 발굴 조사 연구 이후인 2000년대 초반부터였다고 했다(관련 기사 : "골짜기 전체가 학살터"... 사실이었다
).
"이렇게 큰 역사를 전혀 인식하지 못한 채 그 아래서 아무렇지 않게 살아왔구나, 죄의식이 오더라고요. 그래서 더 적극적으로 알아보자고 했죠."
류기형 예술감독은 이 작품을 쓸 때, 술을 들고 골령골을 밤에도 가고 네 번이나 찾아갔다고 했다. 자신은 어떤 종교를 믿는 것은 아니지만, 여기 밑에 원혼들이 있고 그곳 영령을 기리고 위로하는 게 당연하다고 여긴 것이다.
"<적벽대전> 공연은 매번 위령굿이고 씻김굿입니다. 광대의 역할은 결국 무당이라고 생각해요. 작품을 통해 사람들을 위로하고, 억울하고 비참했던 것들을 씻어내는 일, 그게 우리가 하는 일이니까요."
그래서 공연을 앞두고 그는 단원들에게 "정성을 다하라, 공연 10분 전에는 떠들지 말고, 침묵 속에서 작품만 생각하라"고 당부한다. 위령굿을 준비하는 무당처럼 신성한 태도로 무대에 들어가야 한다는 것이다. 이 태도는 집단 학살을 연극으로 재현하는 윤리적 기준을 묻는 말에 그가 가장 먼저 꺼낸 말, "정성"과도 이어진다.
"우리가 진심으로 정성을 들인다면..."
<적벽대전>은 지금까지 숱하게 공연되면서 조금씩 서사가 바뀌고 보완되고 있다고 한다. '동호와 미순네', '영철네' 두 집안의 개인사와, 천도 되지 못한 망자들의 여정으로 정리되고 있다. 초연 당시 특설 야외 무대에서는 제주4·3, 여순사건, 보도연맹 등 역사적 사건을 장면화 하고, 군인들의 집단학살 사격 장면 등 거대한 이미지 중심의 서사가 주가 되었다.
"야외에서는 굵직굵직하게 대형 그림을 보여주는 방식이었죠. 대전을 상징하는 이미지, 매핑으로 열차가 들어오고 대전역을 보여주고, 쑥부쟁이 저승사자들이 여럿 나오기도 하고, 학살 장면 역시 대형으로 만들고…"
하지만 소극장으로 옮기며 작품을 섬세하게 다듬으면서 두 집안의 개인사에 초점을 맞추고, 제주 4·3과 여순 사건 등은 상당 부분 덜어냈다. 대전교도소가 정치·사상범과 제주·여순 관련 인물들을 함께 수용했던 장소였다는 사실을 반영하되, 과도한 설명으로 서사에 혼란을 주지 않기 위한 선택이라고 할 수 있다.
류 감독은 앞으로 "귀신들의 출신과 사연, 다양한 사투리"를 통해 조금 더 다층적 인물을 보여주는 방식을 고민 중이라고 했다. 망자들이 반복해 가지 못하는 '서천 꽃밭'은 무속에서 말하는 '이승과 저승의 경계로 억울한 원혼이 구천을 떠도는 상태'를 상징한다고 한다. "그 억울함과 원망이 풀리기 전엔 저승으로 갈 수 없다"라는 설정은, 학살 재현을 위령굿이자 천도굿으로 삼겠다는 그의 관점을 서사 구조 안에 심어 놓은 장치라 할 수 있다.
무대 후면 돌계단과 흙색 계단, 비탈에 매달린 인형과 탈, 영상 속 나무와 유해 발굴 이미지, 그리고 마지막, 바닥에 쏟아지는 발굴 사진들은 모두 "세상에서 가장 긴 무덤"으로 불리는 골령골을 형상화하는 기호들이다.
"처음 야외에서 했을 때도 그렇고 진흙, 흙은 민초가 섞여 있는 흔적이죠. 배우 몇 명으로 표현할 수 없는 수천 명의 사람들이 다 거기 묻혀 있는 거예요. 탈은 그 얼굴들입니다."
극의 종반부 무대 바닥이나 전면에 투사 되는 실제 발굴 사진은 연극의 허구성을 끊어내는 이미지이기도 한데, 그는 이 장면을 "이게 거짓이 아니다, 사실이고 진실이다"라고 관객에게 각인 시키기 위한 장치라고 말했다.
"연극으로만 보면 그냥 연극이라 생각할 수 있지만, 마지막 사진을 보면 이게 실제 있었던 사실이라는 걸 느끼게 되죠. 아마도 이를 처음 보는 사람이 많았을 거예요."
또 <적벽대전>에 삽입되는 동요와 놀이, 포크송과 군악은 이 학살 서사와 병치 되며 특유의 감각적 대비를 만든다. <고향의 봄>, <오빠 생각> 같은 1930, 1940년대 동요는 방정환과 색동회 운동 등 일제에 맞선 계몽·아동 운동의 맥락을 품은 노래들이다. 그는 "민족적 정서를 아이들의 노래로 심어 넣은 저항"의 동요라면서 이 노래들을 연극 안에 넣는다.
또 학살 장면에서는 아우슈비츠 홀로코스트에 희생된 유태인을 지켜본 상황을 은유적으로 표현한 노래라고 알려진 <도나 도나(Dona Dona)>를 조앤 바에즈 버전으로 사용한다. 유태인 제노사이드와 골령골 학살을 음악으로 교차 시키는 이 선택은, 특정 장소의 비극을 세계적인 제노사이드 속에 위치 시키려는 시도라고 할 수 있다. 그리고 현충일 추모 음악으로 쓰이는 <탭스(Taps)>는 한국전쟁 이후 현충일 행사 때마다 들어온 군악이다. 그는 "현충일에 추모해야 할 이들이 여전히 소외되어 있다"라는 역설을 이 음악을 통해 드러내고자 했다고 한다.
"7천 명이 돌아가셨는데, 우리가 진심으로 정성을 들인다면... 한편에서 왜곡이나 오해의 여지가 있다고 말할 수도 있겠지만, 그 원혼들이 저한테 크게 욕하지는 않을 거라고 믿어요. 잘못된 내용이 있다면 사과하는 게 당연하고요, 또 진심을 가지고 했다면 그 마음은 통할 거라고 믿어요."
창작자로서 진심과 정성으로 작업을 하지만, 위축된 심리와 일상에 미친 영향에 대해서도 공감하기도 했다. 류 감독은 "사실 공연을 한 번 하면 우리가 에너지를 너무 많이 써서 일상이 잘 안돼요. 맨날 보는 작품인데도 또 울고, 또 마음 아프고… 공연 기간 내내 무거운 데 들어갔다 나왔다 하길 반복하니까요"라고 솔직한 고충을 꺼냈다. 그는 "창작자의 심리·정신 건강을 돌볼 필요"를 말하면서도 동시에, 이런 고통을 감수하면서도 작업을 계속해야 하는 전문 극단의 책임을 다시 앞에 놓는다. 그리고 인권·생명 이야기라는 큰 서사에 대한 유족과 시민들의 공감과 응원, 격려가 힘이 된다고도 했다.
대전이라는 도시
'붉을적(赤)', '푸를벽(碧)', '대전(大田)'을 겹쳐 놓은 <적벽대전>이라는 제목은 쉽게 봐서는 안 될 듯하다. 그는 음과 양, 갈등과 화해, 상생의 가능성을 함께 담고 싶었다고 말한다. 대전이라는 도시는 일제강점기에 만들어진 근대도시로 1932년도 도청사 이전과 철로를 중심으로 성장해 온 도시다. 교통 요충지인 대전은 수많은 사람이 오가며 섞이고 정착하고 이주하면서 첨예한 역사적 갈등의 현대사와 겹칠 수밖에 없었다.
"이 도시 자체가 갈등으로 얼룩진 도시 같아요. 교통의 요지라는 건 좋은 사람도 나쁜 놈도 많이 오가는 공간이라는 뜻이니까요"라는 류 감독의 말처럼, 적벽의 '붉은'과 '푸른' 색깔을 서로 대립하면서도 섞여야 하는 태극처럼 읽는다. <적벽대전>은 극장에서 이 도시가 품고 있는 '세상에서 가장 긴 무덤'에 대한 고통스러운 어제의 기억을 곱씹어 볼 수 있는 작품이다. 이 무대가 없다고 골령골이 사라지는 것은 아니다. 하지만 여기 <적벽대전>이 있음으로써 우리는 비로소 대전이라는 도시를 제대로 기억할 수 있게 된다.
이야기를 잇다보니 채 고개를 반도 넘지 못한 것 같아 괜히 마주한 이의 주름을 살핀다. 이야기 끝이 아니라 언제든 이야기를 붙일 수도 있을 것 같은 그이의 얼굴에 미소가 피는 걸 본다. '우금치'의 지금까지 걸어온 길도 그랬다. 걸어갈 그 길 위에서 이들의 마당극은 여전히 '아픈 곳을 중심으로 삼는' 예술로 존재하려 한다니, 또 함께 걸어가야 할 길이기도 하다.