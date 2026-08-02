폐우체국을 개조한 극장, 공연이 시작되자 벌어진 일

큰사진보기 ▲배우들이 모두 나와 관객들과 함께 노래를 부르다연극의 말미에 출연 배우들이 다 같이 나와 노래를 부르면 관객들도 함께 노래를 불렀다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

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우리는 무엇을 얻기 위해 고향을 떠났는가.

성공하지 못한 사람만 고향으로 돌아오는가.

오래 기다린 어머니의 삶은 누가 기억하는가.

큰사진보기 ▲만종리대학로극장 전경폐우체국이 변신한 만종리대학로 극장, 지역 예술 문화를 배달하면서 새로운 삶터로 자라잡아가고 있다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

큰사진보기 ▲살구꽃 어머니 공연이 펼쳐지는 무대더운 날씨 속에서 저녁 공연을 앞두고 무대가 하나씩 갖추어지고 있다. ⓒ 유동걸 관련사진보기

칠레에 파블로 네루다와 우편배달부가 있었다면, 충북 단양 만종리대학로극장에는 허성수 감독과 예술 배달부들이 있다.8월 1일 토요일 밤, 신경숙 작가의 소설 <엄마를 부탁해>를 원작으로 한 낭독극에 참여해 달라는 제안을 받고 단양으로 향했다. 만종리대학로극장에 대해서는 평소 기사를 통해 조금 알고 있었지만, 폐우체국을 개조한 극장과 야외무대, 배우들의 열연이 빛난 악극 <살구꽃 어머니>를 직접 만나면서 예술의 자리와 진정성의 의미를 새롭게 되새기게 됐다.충북 단양군 영춘면 별방리의 산골마을. 목적지는 번듯한 도심 극장이 아니었다. 오래전 문을 닫은 우체국을 고쳐 만든 만종리대학로극장의 공연장, 이름하여 '예술을 배달하는 우체국'이었다. 해가 산 너머로 기울고 마당에 어둠이 내려앉자 폐우체국 앞 야외무대에 불이 들어왔다. 객석을 채운 사람들의 얼굴도 함께 밝아졌다.7월 31일 개막한 <살구꽃 어머니>는 허성수 감독이 단양 마을 어르신들의 삶을 직접 채록해 대본을 쓰고 연출한 악극이다. 한국전쟁 무렵 태어나 가수의 꿈을 안고 서울로 떠난 주인공이 방황과 실패를 거쳐 어머니가 기다리던 고향으로 돌아오는 이야기를 담고 있다.공연에서 무엇보다 깊은 인상을 남긴 것은 배우들의 노래와 춤이었다. 전쟁에 나간 아버지가 세상을 떠난 뒤 태어난 덕재는 홀어머니의 지극한 사랑 속에서 자란다. 그러나 가수의 꿈을 이루지 못한 채 오랜 방황을 거쳐 고향으로 돌아온다. 그는 어머니에게 효도하지 못한 일과, 살구꽃이 필 때 돌아오겠다던 아버지를 기다리다 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 깊은 회한에 잠긴다.배우들이 첫 노래를 시작하자 관객들의 시선이 한곳으로 모였다. 이야기가 무거워질 때는 노래가 인물의 마음을 대신했고, 삶이 고단해질 때는 춤이 그 고단함을 밀어 올렸다. 대사만으로 다 전하지 못할 그리움과 원망, 좌절과 희망이 배우들의 목소리와 몸짓을 타고 객석으로 건너왔다.악극은 자칫 감정을 지나치게 과장하거나 낡은 신파에 머물기 쉽다. 그러나 이날 배우들은 인물들의 아픔을 함부로 소비하지 않았다. 울음이 필요한 장면에서는 슬픔을 충분히 견뎠고, 웃음이 피어나는 순간에는 온몸으로 무대의 기운을 바꾸었다.여러 배우가 함께 노래하고 춤추는 장면에서는 작은 야외무대가 갑자기 넓어졌다. 배우 한 사람 한 사람의 몸이 서로의 빈자리를 채웠고, 노래가 높아질수록 산골의 밤도 깊어졌다. 거대한 무대장치가 없어도 배우들의 목소리와 발걸음만으로 한 시대가 살아났다.객석도 가만히 있지 않았다. 노래가 끝날 때마다 박수가 터졌고, 흥겨운 장면에서는 관객들의 어깨가 들썩였다. 연신 추임새를 넣던 할머니 한 분은 무대 앞으로 나가 배우들과 어깨춤을 추며 흥을 더했다. 웃음과 탄식, 박수와 노래가 뒤섞이면서 배우와 관객 사이의 경계가 조금씩 허물어졌다.배우들이 노래를 건네면 관객은 박수로 대답했고, 배우들이 몸을 던지면 관객은 웃음과 눈물로 그 몸을 받아주었다. 연극은 무대 위에서만 진행되지 않았다. 객석의 호응까지 더해지면서 한 편의 공연이 비로소 완성되고 있었다.<살구꽃 어머니>의 이야기는 낯설지 않다. 가난한 고향을 떠나 서울에서 성공하려는 젊은이, 그가 겪는 좌절과 방황, 끝내 자신을 기다리던 어머니에게 돌아오는 귀향의 서사다. 그러나 익숙한 이야기라고 해서 감동까지 낡은 것은 아니었다. 오히려 작품은 우리가 너무 익숙해서 잊어버린 질문을 다시 꺼내놓았다.작품 속 어머니는 한 사람의 어머니이면서 동시에 고향이었다. 자식이 돌아오든 돌아오지 않든 한자리를 지키는 땅, 떠난 사람의 이름을 잊지 않는 마을, 세월이 흘러도 돌아올 자리를 남겨놓는 존재였다.<해뜰 날>을 부르며 가수의 꿈을 이루려다 실패한 주인공이 고향 어르신들을 위해 <상하이 트위스트>를 힘차게 부르는 마지막 장면은 단순한 실패자의 귀환으로 보이지 않았다. 그는 서울에서 이루지 못한 꿈을 버리고 돌아온 것이 아니라, 자신의 노래가 태어난 자리를 뒤늦게 발견하고 돌아왔다. 그 순간 가수의 꿈과 어머니의 기다림, 개인의 인생과 단양이라는 지역의 역사가 하나로 포개졌다.살구꽃도 그렇게 읽혔다. 살구꽃은 화려한 여름이 아니라 아직 찬 기운이 남은 이른 봄, 잎보다 먼저 피어난다. 작품 속 어머니 역시 모진 세월을 견디며 자식보다 먼저 기다림을 피워 올린 사람처럼 다가왔다.이 공연의 감동은 작품 한 편만 떼어놓고 보아서는 온전히 설명하기 어렵다. 그 뒤에는 만종리대학로극장이 걸어온 10여 년의 시간이 놓여 있기 때문이다.만종리대학로극장은 서울 대학로에서 활동하던 허성수 감독과 연극인들이 2015년 그의 고향인 단양으로 내려오면서 시작됐다. 치솟는 임대료와 열악한 제작 환경도 귀촌의 이유였지만, 고향에 누구나 편하게 드나들 수 있는 문턱 낮은 극장을 만들겠다는 허 감독의 오랜 꿈이 더 근본적인 출발점이었다.그 길은 낭만적이지만은 않았다. 단원들은 농사를 지어 공연비를 마련하고 겨울에는 호떡을 팔며 극단을 지켰다. 감자와 옥수수를 심고 수확하면서도 연습을 멈추지 않았다. 처음 함께 내려왔던 단원들이 하나둘 떠난 뒤에도 허 감독은 남은 단원들과 마을 주민들의 손을 잡고 무대를 이어왔다. 그렇게 지난 10여 년 동안 자연과 마을을 무대로 800여 회의 공연을 올렸다.허성수 감독이 지켜온 것은 단순히 극단의 이름이 아니다. 그는 공연장을 마을 밖의 낯선 시설로 만들지 않았다. 농민들의 삶을 듣고, 그들의 사투리와 기억을 대본으로 옮겼다. 주민들에게 발성과 동작을 가르치고 직접 무대에 설 수 있도록 이끌었다.이곳에서 마을 주민은 연극을 구경하는 관객에 머물지 않는다. 자신의 이야기를 들려주는 화자이자 배우가 된다. 그래서 만종리대학로극장의 작품에는 서울에서 상상한 농촌이 아니라, 단양 땅에서 농사 짓고 자식을 키우며 시대를 견딘 사람들의 말과 얼굴이 담긴다.<살구꽃 어머니> 역시 허 감독이 귀촌 뒤 만난 마을 어르신들의 삶에서 태어난 작품이다. 지난해 단양 지역을 순회하며 공연한 뒤 노래와 춤, 악극적 정서를 보강해 다시 관객을 만났다.지역의 인구가 줄고 학교와 우체국이 문을 닫는 시대다. 문화시설은 더 빠르게 사라지고 공연예술은 점점 대도시에 집중된다. 이런 현실 속에서 허성수 감독은 정반대의 방향으로 걸었다. 극장이 사라지는 농촌으로 들어가 마을 한가운데 극장을 심었다.별방리 공연장도 한때는 소식을 배달하던 우체국이었다. 우편 업무가 사라진 자리에 배우들의 목소리와 관객의 웃음이 들어왔다. 편지를 배달하던 우체국이 이제는 연극을 배달한다. '예술을 배달하는 우체국'이라는 이름이 이보다 더 잘 어울릴 수 있을까.이곳에서는 자연도 공연에 참여한다. 밤하늘과 별빛, 바람과 풀벌레 소리는 별도로 제작한 무대장치가 아니다. 배우들의 노래 사이로 풀벌레 소리가 스며들고 어두운 산의 윤곽이 무대의 배경이 된다. 도시 극장에서는 많은 비용을 들여 만들어야 할 풍경이 이곳에서는 오래전부터 배우들을 기다리고 있었다.공연이 끝난 뒤에는 극단이 직접 농사 지은 감자와 옥수수를 나누고, 배우와 관객이 함께 앉는 '예술 포차'도 열린다. 공연을 본 사람들이 곧장 흩어지는 대신 음식과 이야기를 나누고 흥에 겨워 노래를 부르며 밤을 이어간다. 이곳에서는 공연과 생활, 무대와 밥상이 따로 떨어져 있지 않다. 기회는 3일까지다. 관람료 1만 원.