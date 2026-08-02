휴가 대신 영종봉사단 산악회의 특별한 여름

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲해안가 방파제 주변 쓰레기를 줍는 영종봉사단원해안가 방파제 부변에서 쓰레기를 줍고 있다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲방파제에서 발견, 날개가 부상당한 왜가리쓰레기줍기를 하던 중에 발견한 부상당한 왜가리, 신고후 즉시 출동한 119에 의해 구조되었다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.

본격적인 휴가 시즌의 막이 오른 지난 8월 1일 오전 8시. 인천연안부두는 이른 아침부터 휴가를 떠나는 인파로 북새통을 이뤘다. 그 분주한 풍경 속에서, 붉은 태양이 이글거리는 무더위에도 아랑곳하지 않고 연평도행 페리호 승선을 준비하는 '영종봉사단 산악회' 회원 19명이 눈에 띄었다.이들의 발걸음은 안개 낀 바다를 가르고 소연평도를 거쳐 대연평도로 향했다. 배삯부터 점심 식사 비용까지 회원들이 각자 부담하는 이번 일정은, 꿀 같은 휴가 대신 각자의 정성과 노력을 보태어 뜻깊은 시간을 보내려는 발걸음이었다.에어컨 바람이 시원한 페리호에서 내려 마주한 연평도는 뜨거운 태양이 내리쬐는 현장이었다. 시내버스를 타고 안보교육장에 도착한 회원들은 김영순 문화해설사의 안내를 받으며 2010년 11월 23일 포격전의 상흔이 남아 있는 곳을 찾았다.민가 3채가 포격 당시의 모습 그대로 보존된 전시장을 둘러보며, 회원들은 안보의 중요성과 평화의 소중함을 조용히 가슴에 담았다. 분단의 아픔이 서린 현장에서 숙연해진 마음은 자연스럽게 작은 실천으로 이어졌다.점심 식사 후, 회원들은 도로 주변의 쓰레기를 주우며 등대를 향해 걸었다. 작열하는 태양 아래 허리를 숙여 쓰레기를 줍는 일은 쉽지 않은 과정이었다. 특히 이번 일정에는 지난봄에 이어 엄마와 함께 참가한 초등학교 2학년 학생도 동행해, 묵묵히 쓰레기를 줍는 의젓한 모습을 보여주어 단원들의 따뜻한 칭찬을 받기도 했다.걷는 도중 해안가 인근에서 날개를 다쳐 신음하는 왜가리가 눈에 띄었다. 회원들은 그냥 지나치지 않고 곧바로 119에 신고하였고, 구조대가 신속하게 출동해 왜가리를 안전하게 돌볼 수 있도록 조치했다. 무더운 날씨 속에서도 주변을 세심하게 살피는 이들의 손길이 돋보였다.등대를 거쳐 조기 역사관으로 향하려던 계획은 연로한 단원들의 안전을 고려해 차분히 조정되었다. 자칫 무더위에 지칠 수 있는 상황에서, 마침 눈에 띈 '연평특수진압대' 서해5도 특별경비단의 문을 조심스럽게 두드렸다.지친 기색이 역력한 단원들의 정중한 요청에 경비단은 기꺼이 문을 열고 시원한 냉수를 내어주며 온정을 베풀었다. 잠시 숨을 고르며 기력을 회복한 단원들은 감사의 인사를 전하고 다시 발걸음을 옮겼다.쓰레기줍기를 마치고 이어 방문한 함상공원에서는 탱크와 장갑차, 연평해전 당시 사용된 고속정과 동일한 기종을 둘러보며 분단의 현장을 차분히 돌아보았다. 관람을 마친 뒤 대합실로 돌아오는 길, 20여 분의 이동 시간 중 절반은 다리 밑 바닷길 덕분에 시원하게 걸을 수 있었고 남은 길도 무사히 마칠 수 있었다.오후 늦게 연안부두로 돌아온 영종봉사단 산악회원들의 얼굴에는 피로와 함께 잔잔한 미소가 번졌다. 남들이 시원한 바다와 계곡으로 향할 때, 서해 최북단 연평도를 찾아 조용히 구슬땀을 흘린 영종봉사단 산악회. 이들의 소박하지만 진심 어린 여름휴가는 무더운 주말 일상 속에 잔잔한 울림을 남겼다.