'세우타 사태' 강경 대응 나선 유럽... 스페인 "이기적" 반발

큰사진보기 ▲2026년 8월 1일, 스페인 북아프리카 영토인 세우타에서 이민자들이 세우타-모로코 국경 검문소로 호송되는 동안 손짓을 하고 있다. 스페인 내무부 장관은 오늘, 최근 모로코에서 스페인의 북아프리카 영토인 세우타로 향하는 이민자 유입이 급증하면서 최소 67명이 사망했다고 밝혔다. 인접한 모로코에서 며칠 사이에 세우타로 들어온 6만 명의 이주자 대부분은 이미 모로코로 돌아갔다. Henry Nicholls / AFP ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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아프리카 모로코에서 5만 명이 넘는 이민자가 스페인의 북아프리카 자치령인 세우타로 한꺼번에 밀려든 국경 위기로 유럽에 비상이 걸렸다.스페인 정부는 1일(현지시각) 세우타에 무단 입국한 이주민의 대부분인 4만8천여 명이 자발적으로 모로코로 돌아갔으며, 현재 남아 있는 수천 명에 대해서도 송환 절차가 진행 중이라고 밝혔다.페드로 산체스 스페인 총리는 이날 직접 세우타를 찾아 "이번 사태는 스페인에 대한 공격이자 영토 보전에 대한 침해"라며 "우리는 곧바로 국경 통제권을 회복하고, (이주민들이) 유럽 대륙으로 이동하는 것을 차단했다"라고 강조했다.그러면서 세우타에 임시 센터를 설치해 이주민의 신원 확인과 송환 절차를 신속하게 처리하고, 해상 방벽(sea barrier)을 설치하겠다고 말했다.스페인은 좌파 성향인 산체스 정부가 최근 자국 내 불법 체류자 100만 명에게 정식 체류 자격을 신청할 길을 열어주고, 대법원도 해상에서 적발된 이민자를 즉시 강제송환해서는 안 된다는 판결을 내리는 등 유럽연합(EU)에서 가장 관대한 이민 정책을 펼쳐왔다.가뜩이나 불법 이민 문제로 고민하던 유럽 국가들은 스페인의 관대한 이민 정책이 이번 사태를 촉발했다면서 강경 대응을 촉구하고 나섰다.EU는 이번 사태와 관련해 오는 6일 관계 장관 회의를 열기로 했다. EU 22개 회원국은 서한에서 " 통제되지 않는 대규모 월경, EU에 불법으로 입국할 수 있다는 인식을 심어줘서는 안 된다"라며 "이는 불법 입국 시도를 부추기고, 공동 이민 정책에 대한 신뢰를 약화시키며, 모든 회원국에 파급 효과를 미칠 것"이라고 밝혔다.조르자 멜로니 이탈리아 총리는 EU 회원국 간 자유로운 이동을 보장한 솅겐조약에서 스페인을 배제해야 한다는 주장까지 했고, 일부 국가들이 지지했다.여러 정책과 이념 노선을 놓고 산체스 정부와 대립각을 세워온 도널드 트럼프 미국 대통령도 기다렸다는 듯 "이번 사태는 재앙"이라고 규정하며 "약한 법, 형편없는 관리, 진보적인 정책이 문제"라고 지적했다. 그러면서 오는 11월 중간선거에서 공화당이 승리하지 못하면 미국도 스페인처럼 될 것이라고 경고했다.스페인은 반발했다. 산체스 총리는 "지금은 이기적이고 분열을 조장할 때가 아니다. 강력하고 단결된 유럽을 계속 건설해야 한다"라고 주장했다. 또한 유럽 국가들의 반응에 대해 "유럽 법과 인도주의적 법규, 우리를 하나로 묶어주는 연대의 원칙에 위배될 뿐만 아니라 유럽의 장기적 이익과 가장 기본적인 상식에도 어긋난다"라고 지적했다.세우타는 스페인의 또 다른 자치령 멜리야와 함께 EU 국가가 아프리카 국가와 국경을 맞대고 있는 지역이다.산체스 총리는 이번 사태의 원인을 모로코 현지의 인신매매 조직이 잘못된 정보를 퍼뜨려 이민자들이 월경을 시도한 것이라고 밝혔다. 이민자를 즉시 강제송환해서는 안 된다는 대법원 판결을 두고 인신매매 및 불법 입국 중개 조직들이"세우타에 들어가기만 하면 영구 체류가 가능하다", "국경이 열렸다"라는 식으로 가짜뉴스를 퍼뜨렸기 때문이라는 것이다. 이로 인해 바다를 건너는 이틀 동안 굶거나, 방파제를 헤엄쳐 건너려다 익사하는 등 최소 67명이 숨졌다.그럼에도 스페인 당국은 아직 돌아가지 않은 이주민에게 식사와 숙소를 제공하지 않겠다고 밝혔으며, 세우타 주민들은 약탈을 우려해 상점을 닫고 외출을 자제하고 있다. 일부 주민은 이주민들을 향해 "모로코로 돌아가라"고 외치기도 했다.AP통신은 "수만 명의 모로코인이 스페인을 통해 유럽에 들어가 새로운 삶을 시작하겠다는 기대를 안고 왔으나, 환영받지 못하고 추방됐다"라고 전했다.세우타에 왔다가 모로코로 돌아가게 된 21세 청년은 "교사가 되고 싶지만, 고향에서는 하루 12시간씩 일하며 가족을 부양해야 한다"라며 "모로코와 달리 스페인은 미래를 스스로 만들어갈 기회가 있고, 우리가 그저 기회를 얻고 싶은 것"이라고 말했다.