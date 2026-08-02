"좋은 교육 기사를 쓰려면" 4시간이 훌쩍 지났다

큰사진보기 ▲마당 입구에서 교육시민기자를 맞이하는 흑판이 정겹다 ⓒ 이점록 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

연일 이어지는 폭염 속에서도 교육 현장을 기록하려는 시민과 교사들의 발걸음이 서울 서교동 <오마이뉴스> 마당집으로 향했다. 지난 1일 열린 '제2기 교육기자학교'에서는 취재와 기사 쓰기의 기본부터 교육 보도의 방향까지, 현장을 기록하는 시민기자의 역할을 함께 배우고 나눴다.교육 현장은 매일 새로운 이야기가 만들어지는 곳이지만, 그 이야기가 사회에 충분히 전달되는 경우는 많지 않다. 교실에서 학생들과 가장 가까이 호흡하는 교사와 시민이 직접 기록하고 알리는 일이 더욱 중요하다는 생각으로 이번 교육기자학교를 찾았다.접수를 마치고 들어서자 오연호 대표가 직접 내린 드립 커피 향이 먼저 공간을 채웠다. 잔을 받아 들고 낯선 참석자들과 차례로 인사를 나누는 동안, 어색했던 분위기는 금세 풀리고 한결 편안한 공기가 번졌다.첫 강연에 나선 오연호 대표기자는 '모든 시민은 기자다'라는 철학을 바탕으로 기자의 역할과 자세를 설명했다. 특히 "기자는 독자에게 서비스하는 사람"이라는 말이 인상적이었다. 기사는 자신의 생각을 드러내기 위한 글이 아니라 독자가 세상을 이해하도록 돕는 공공의 기록이라는 뜻으로 들렸다.오 대표기자는 책임감과 나눔의 정신이 필요하며, 비판을 두려워하지 않는 용기도 중요하다고 말했다. 또 "최근 무엇이 나의 가슴을 뛰게 했는가"라는 질문을 던지며, 좋은 기사는 결국 삶에 대한 호기심과 감동에서 출발한다고 강조했다.이어 현직 교장이자 오성훈 시민기자는 현장에서 직접 써 내려간 경험을 바탕으로 기록의 의미를 전했다. 그는 "투박한 기록에도 힘이 있다"고 말하며, 침묵은 결국 현장을 사라지게 만드는 악순환이라고 설명했다.그래서 더욱 써야 하며, 권위 있는 사람의 시선이 아니라 생활 속에서 경험한 사실을 증언하는 글이 중요하다고 강조했다. 특히 교사는 가장 가까이에서 지켜보는 사람인 만큼 '현장의 기자'가 되어야 한다는 말이 공감을 얻었다.그리고 윤근혁 교육전문기자는 '좋은 교육 보도를 위한 10가지 제안'을 통해 기사 쓰기를 좀 더 현실적으로 풀어냈다. 생활 속에서 소재를 찾고, 자신이 가장 잘 아는 분야를 쓰며, 늘 "무엇을 쓸까"를 고민하는 습관을 가져야 한다는 조언은 어렵지 않지만 실천하기 좋은 내용이었다. 여기에 한 발 더 깊이 들어가 사실을 확인하고 맥락을 살펴야 좋은 교육기사가 된다는 설명은 참석자들의 큰 호응을 얻었다.마지막으로 최유진 편집기자는 시민기자들이 가장 궁금해하는 질문을 중심으로 강연을 이어갔다. 채택되는 기사와 그렇지 않은 기사의 차이, 제목과 첫 문장의 중요성, 기사 작성 시 주의해야 할 점 등을 실제 사례와 함께 설명해 참가자들의 이해를 도왔다. 기사 한 편이 독자에게 전달되기까지 편집 과정에서 무엇을 중요하게 보는지도 살펴볼 수 있는 시간이었다.예정된 4시간은 생각보다 빨리 지나갔다. 강연을 들으며 다시 느낀 점은, 교육기자는 정의감을 앞세워 단정하는 사람이 아니라 사실을 차분히 기록해 독자가 스스로 판단하도록 돕는 전달자라는 점이다. 교육 현장의 작은 변화와 의미 있는 이야기를 꾸준히 기록하는 일이 결국 교육을 바꾸는 힘이 될 수 있다는 생각도 들었다.교육은 기록될 때 사회와 연결되고, 기록은 공유될 때 더 큰 가치를 만든다. 교실에서 만나는 평범한 하루가 누군가에게는 소중한 배움이 될 수 있다는 사실을 떠올리며, 앞으로도 교육 현장의 이야기를 성실하게 기록하는 교육시민기자가 더 많아지기를 기대한다.