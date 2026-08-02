도슨트 설명 듣고 다시 한번 봐도 좋네요

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큰사진보기 ▲맑고 화창한 여름날, 앤디 워홀 전시가 열리고 있는 대구문화예술회관 전경. 건물 외벽에 걸린 붉은색 대형 현수막이 눈길을 끈다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연광과 천장 등불 조명이 조화를 이루는 미술관 내 중정 포토존. 앤디 워홀의 입간판과 대형 메인 등신대가 관람객들을 반겨준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시장 입구에 마련된 앤디 워홀의 생애와 예술 세계를 정리한 주황색 대형 연대기 월. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲김찬용 도슨트의 해설을 듣기 위해 모여든 관람객들. 안전과 관람 편의를 위해 어린 관람객들을 전면에 배려하는 모습이 인상적이었다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲앤디 워홀의 대표작인 '바나나' 이미지가 강렬하게 그려진 3섹션(사운드의 시각화) 전시장 입구. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시관 로비에 마련된 대형 캠벨 스프 캔 포토존. 앤디 워홀을 상징하는 대형 캔 조형물 뒤로 전시를 알리는 메인 포스터와 워홀 등신대가 보인다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"이런 게 그렇게 유명하다고? 내가 그려도 이 정도는 그릴 것 같은데... 역시 '유명해져라, 그러면 똥을 싸도 박수를 친다'라는 말이 딱 맞네."

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"앤디 워홀에 대해 알고 싶다면, 내 회화와 영화, 그리고 나의 모습을 보라. 거기에 내가 있다. 그 이면에는 아무것도 없다."

"미래에는 누구나 15분간 세계적으로 유명해질 것이다."

"돈을 버는 것도 예술이고, 일하는 것 또한 예술이며, 좋은 비즈니스야말로 최고의 예술이다."

큰사진보기 ▲앤디 워홀: 예술을 팔다 ? 특별 도슨트 투어. 국내 1세대 전업 도슨트 김찬용과 함께하는 앤디 워홀 전시 특별 해설! ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

지난 1일 언니와 함께한 곳은 대구문화예술회관. 팝아트의 거장 앤디 워홀의 전시가 열린다는 소식을 접하고 '대구에 가면 꼭 언니와 함께 가봐야지' 하고 마음먹었던 곳이다. 평소 전시에 큰 관심이 없는 언니이지만, 팝아트라면 흥미를 느끼지 않을까 싶었다. 뜨겁다 못해 무서울 지경인 여름 햇살을 뚫고 오랜만에 찾은 미술관은 방학과 주말을 맞아 인산인해를 이루고 있었다.티켓을 끊고 들어가니 많은 관람객이 김찬용 도슨트의 해설을 기다리고 있었다. 수십 명의 인원이 우르르 몰려다니자, 도슨트는 안전을 고려해 어린이 관람객들을 앞으로 불러 모았다. 마치 '피리 부는 소년'처럼 아이들을 이끌고 모세의 기적처럼 길을 열며 다음 장소로 이동하는 모습이 인상적이었다.미래의 앤디 워홀이 될 어린이들을 존중하고 배려하는 그 태도가 참 아름다웠고, 이것이야말로 우리 사회가 지향해야 할 모습이라는 생각이 들었다. 성능 좋은 마이크 덕분에 뒤편 어른 자리에서도 해설이 잘 들렸다. 어린이 관람객들이 섞여 있다 보니 도슨트 역시 언어 선택에 신중을 기했다.3섹션 '사운드의 시각화'에서 바나나와 청바지 음반 커버에 대한 설명을 듣고 나니 작품이 훨씬 입체적으로 다가왔다. 음반 커버 전시장답게 화려한 조명이 돌아가고 음악이 흐르는 분위기도 흥겨웠다. 전시장 가운데 기둥 둘레에 스툴이 마련되어 있어 다리가 아플 때 앉아서 음악을 들으며 작품을 감상하기에 제격이었다.도슨트 투어가 끝난 뒤, 언니와 나는 10번째 섹션인 '초상화와 자화상'부터 다시 천천히 둘러보았다. 해설을 들은 뒤라 작품 하나하나가 새롭게 음미되었다. 옆에서 작품을 보던 언니가 "참내, 참내"를 연발하더니 한마디 던진다.언니의 솔직한 감상평에 웃음이 터졌다. 하지만 콜럼버스가 달걀을 깨서 바닥에 세웠듯, 남들이 하지 않은 생각을 '처음으로' 시도하고 대중의 마음을 읽어내는 것이야말로 거장의 조건이 아니었을까.워홀의 이 말처럼 그는 내면의 깊은 미학을 가식적으로 꾸미기보다 표면과 이미지, 그리고 대중 소비사회의 본질을 있는 그대로 드러냈다.20세기 팝아트를 대표하는 앤디 워홀(Andy Warhol, 1928–1987)은 자기 자신을 하나의 강력한 브랜드로 만든 최초의 인물이었다. 창작과 비즈니스의 플랫폼인 '팩토리(The Factory)'를 중심으로 활동한 그는 "좋은 비즈니스는 최고의 예술"이라는 철학 아래, 순수 예술과 상업의 경계를 허물었다. 패션, 음악, 출판, 광고, 방송 등 대중문화 전반을 아우르며 유통과 PR까지 예술 작업의 일부로 승화시킨 독보적인 '전략가'였던 셈이다.심지어 그는 카메라 앞에서 묵묵히 햄버거를 먹는 사소한 일상조차 예술 콘텐츠로 탈바꿈시켰는데, 훗날 사람들은 이것을 두고 "우리는 이것을 30년 후에 '먹방'이라 부르기로 했다"라 했다. 오늘날의 미디어 문화를 수십 년 전에 이미 예견했던 것이다.이번 전시는 미술사가이자 수집가인 폴 마레샬(Paul Maréchal)이 30년에 걸쳐 집요하게 연구하고 구축한 컬렉션 중 300여 점을 엄선했다. 2027년 미국 순회전을 앞두고 전 세계 최초로 한국에서 선보이는 뜻깊은 전시다.스스로 던졌던 명언들처럼 워홀은 예술가이자 비즈니스맨으로서 시대를 앞서갔다. 전시장을 나오며 오늘 하루 언니와 나누었던 소소한 대화와 웃음들을 되짚어보았다. 예술을 팔았던 앤디 워홀의 화려한 작품들보다, 내 곁에서 순순히 걸음을 맞춰주는 언니의 존재가 오늘 나에게는 세상에서 가장 빛나는 작품이었다.*전시명: 《앤디 워홀: 예술을 팔다 (ANDY WARHOL: THE BUSINESS OF ART)》*전시 기간: 2026년 7월 3일 ~ 10월 25일*전시 장소: 대구문화예술회관 미술관*관람 시간: 10:00 ~ 19:00, 문화가 있는 매주 수요일 10:00 ~ 20:00*휴관일: 매주 월요일(8월 17일과 10월 5일은 정상 운영)*정기도슨트(전문 해설) 운영 시간: 11:00, 14:00, 특별도슨트(김찬용) 운영(※ 오디오 가이드 앱 활용 가능)*관람 팁: 도슨트 해설이나 오디오 가이드 활용하여 관람하세요.