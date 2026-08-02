인공지능이 기사를 쓰는 시대, 시민기자의 역할

큰사진보기 ▲오마이뉴스 시민학교 2기 안내판오마이뉴스 시민학교 2기 안내판이 오마이뉴스 서교동 마당집 앞에 제시되어 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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"직업기자의 역사가 몇 년이나 됐을까요."

"'모든 시민은 기자다'는 새로 만든 구호가 아닙니다. 잃었던 권리를 복원한 겁니다."

"이제는 사람만 참여하는 게 아닙니다. 기계도 참여합니다."

"아무 말도 하지 않으면 암묵적 동의가 됩니다."

"선생님, 왜 수능날 우리는 뉴스에 안 나와요?"

"기울어진 운동장에서 중립은 없습니다."

"교육을 바꾸고 싶으면 주장하지 마세요. 사실을 찾아서 깨야 바뀝니다."

큰사진보기 ▲오마이뉴스 서교동 마당집 전경오마이뉴스 서교동 마당집 전경 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"타인과 나눌 용기, 비판받을 용기. 그게 민주주의로 들어가는 행위입니다."

"내 밭에 뿌린 씨앗이 옆 밭에서 자라도 기뻐해야 합니다."

큰사진보기 ▲오마이뉴스 서교동집 배롱나무아름다운 배롱나무, 저자가 직접 찍은 광경이다. ⓒ 박창현 관련사진보기

올해 1월부터 <오마이뉴스>에 열두 편의 기사를 썼다. 영유아 교육·보육 정책을 연구하면서 현장에서 본 것들을 기사로 옮겼는데, 정작 기사를 어떻게 쓰는지 제대로 배운 적은 없었다. '오마이뉴스 교육시민학교 2기' 모집 공고를 보고 신청한 이유다. 창간 26년째인 이 매체가 시민기자에게 무엇을 가르치는지도 궁금했다.1일 찾은 서교동마당집에는 배롱나무 꽃이 한창이었다. 잔디는 오연호 오마이뉴스 대표기자가 직접 깎았다고 했다. 인공지능 시대에 자연지능을 느끼게 해주는 사옥은 생각을 유연하게 풀어놓기에 알맞아 보였다.강의실에는 스물다섯 명이 앉았다. 싱싱한 복숭아와 오연호 대표가 만든 드립 커피가 돌았다. 교사와 학부모, 은퇴한 이들과 이제 막 첫 기사를 준비하는 사람들이 섞여 있었다. 오마이뉴스 교육시민학교 2기 강의는 그렇게 시작됐다.오연호 대표가 첫머리에 던진 질문이다. 답은 200년 남짓이었다. 대중적인 종이신문이 등장한 1800년대부터 헤아린 숫자다. 근대 학교의 역사와 비슷하다. 그러면 그전에는 누가 소식을 전했을까.그는 자신이 자란 시골 마을을 꺼냈다. 아주머니들은 빨래터에서, 아저씨들은 사랑방에서 마을의 일을 주고받았다.2000년 오마이뉴스가 이 문장을 내걸었을 때 세계 언론이 주목한 이유가 여기 있었다. 종이신문 24면이라는 지면의 한계, 그 안에 이름을 올려야 비로소 기자가 되던 구조. 인터넷은 두 가지를 한꺼번에 풀었다.지면은 무한해졌지만 사람이 뉴스를 읽는 시간은 늘지 않았다. 그래서 편집이 남는다. 송고한 글을 누군가 검토한다는 것, 그것이 개인 SNS와의 차이다. 오연호 대표는 이를 '책임 있는 참여'라고 불렀다.실명을 걸고, 반론을 감당하고, 때로 소송까지 각오하면서 광장에 나서는 일이다. 그는 이런 시민이 이미 축적돼 있었기에 한국에서 시민기자 모델이 가능했다고 말했다. 그리고 그는 인공지능으로 넘어갔다.하루에 인공지능 에이전트 100명과 일할 수 있는 시대다. 확장은 다시 무한대가 됐다. 남는 질문은 하나뿐이다. 그 참여가 책임을 질 수 있는가.두 번째 강사는 오성훈 로봇고등학교 교장이었다. 직업계고에서 34년을 일했고, 최근 11개월 동안 88편의 기사를 썼다. 원고료는 220여만 원, 2025년 하반기 뉴스게릴라상을 받았다. 왜 썼느냐는 물음에 그는 짧게 답했다.기록되지 않은 현실은 존재하지 않은 일로 처리된다. 2007년 동호정보공고 폐교 결정이 그랬다. 아파트값을 이유로 학교가 사라질 처지에 놓였을 때 한 1학년 학생이 물었다고 한다. "우리가 쓰레기만도 못한 인간입니까?" 그가 보낸 넉 장짜리 팩스 호소문에 응답한 곳이 <오마이뉴스>였다.수능일 이야기가 가장 오래 남았다. 고3의 18% 가량은 시험장 대신 작업복을 입고 현장실습을 간다. 한 학생이 물었다고 한다.나는 학교 밖 대안학교에 다니는 아이의 학부모다. 강의를 들으며 직업계고 아이들과 대안학교 아이들의 처지가 다르지 않다는 생각이 계속 들었다. 한쪽은 시험을 볼 수 없는 자리에 놓였고 한쪽은 시험을 보지 않기로 했지만, 그날 뉴스에 나오지 않는다는 점에서는 같다.우리 사회는 11월의 하루에 지나치게 많은 것을 걸어놓는다. 비행기가 뜨지 않고 관공서 출근이 늦춰지는 그 하루의 바깥에, 시험을 치르지 않는 아이들이 상당수 있다. 심지어 직업계고 교사들은 자기 학생이 응시하지도 않는 시험의 감독으로 동원된다.그날 자기 학생은 현장실습장에 있는데 교사는 다른 학교 시험장에 서 있는 것이다. 이 어긋남을 아무도 문제 삼지 않는다면, 그 침묵이 곧 승인이 된다.오 교장의 말이었다.26년 동안 4744건을 쓴 윤근혁 기자는 초등교사 출신이다. 그가 꼽은 원칙은 '실용적'이었다. 내가 잘 아는 것을 쓸 것, 중학교 2학년이 이해할 만큼 쉽게 쓸 것, 그리고 사실이 말하게 할 것.최유진 편집부장은 채택되는 기사의 공통점으로 '당사자성'을 들었다. 인공지능에 관한 답변도 솔직했다. 자료를 찾고 문장을 다듬는 데는 도움이 된다. 다만 인터뷰 기사에서 인공지능이 단어 하나를 바꾸면 발언의 의미가 달라진다. 따옴표 안의 표현 하나 때문에 언론중재위원회까지 가는 일이 실제로 벌어진다고 했다. 결국 오연호 대표의 '책임 있는 참여'와 같은 이야기였다.나는 영유아 교육·보육 정책을 연구한다. 교사는 현장의 증인이 될 수 있고 중학생도 자기 등굣길을 쓸 수 있다. 그런데 서너 살 아이들은 스스로 기록하지 못한다. 기록되지 않으면 없었던 일로 처리된다는 말이 가장 아프게 걸린 대목이 여기였다.오연호 대표는 강의를 이렇게 맺었다.그가 들려준 일화 하나가 계속 맴돈다. 오래전 하버드대에서 시민기자 모델을 주제로 강의했을 때, 그 강의실에 마크 저커버그가 학생으로 앉아 있었을지 모른다고 그는 말했다. 확인된 사실은 아니고 그 자신의 추측이라고 덧붙였다. 다만 그가 하고 싶었던 말은 따로 있었다.군사적 목적으로 만들어진 인터넷을 참여 민주주의로 바꿔 쓴 상상력이 한국에서 먼저 나왔다는 것, 그리고 그 씨앗이 뒤이어 등장한 소셜미디어들과 닿아 있다는 것. 26년 전 '모든 시민은 기자다'는 세계 어느 언론사보다 앞선 문장이었다.그렇다면 지금이 다시 그 시점이다. 사람만이 아니라 기계도 글을 쓰는 시대에 이 문장은 무엇으로 갱신될 것인가. 오연호 대표의 답은 '책임'이었다. 다만 책임은 마음가짐만으로 남지 않는다. 누가 썼는지 밝히는 규칙, 인공지능이 바꿔놓은 따옴표를 잡아내는 편집, 그 수고를 감당할 재원까지 갖춰질 때 비로소 제도가 된다.그 설계를 얼마나 빨리 해내느냐가 오마이뉴스의 지속가능성과 다음 혁신을 가를 것이다. 26년 전 한 발 앞섰던 상상력이 다시 한번 앞설 수 있을지, 기대를 품게 하는 시간이었다.마당의 배롱나무를 지나 나오면서 함께 강의를 들은 스물네 명의 얼굴을 떠올렸다. 오늘 이 글을 쓰는 일이 대단한 일은 아니다. 다만 민주주의로 들어가는 행위를 하고 있다는 보람과 그만한 무게를 같이 느낀다.집에 돌아와 노트북을 열었다. 이 글이 올해 열세 번째 기사다.