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정치

26.08.01 20:33최종 업데이트 26.08.01 20:33

충청 첫 경선 김민석 승리... "당원들 '대통령 지원 더 중요'"

대전·세종·충청 지역 대의원·권리당원 투표서 정청래에 박빙 승리... 김 후보 "국민·당원 변화와 혁신 요구"

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지지 호소하는 김민석 민주당 당대표 후보 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다.
지지 호소하는 김민석 민주당 당대표 후보김민석 더불어민주당 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연

더불어민주당 8.17 전당대회 순회경선 첫날, 충청권 당원들의 선택은 '당정일치'를 내건 김민석 후보였다.

1일 대전·세종·충청 지역 권리당원 투표 결과, 김민석 후보는 3만 632표(45.05%)를 얻어 3만 329표를 득표한 정청래 후보를 제치고 박빙으로 승기를 잡았다. 3위인 송영길 후보는 7027표(10.34%)였다.

당내에서는 충남 금산에서 태어나 대전 보문고를 나온 정 후보가 지역 연고 이점을 누리며 1순위를 차지할 거라는 전망이 우세했다. 실제로 지난해 전당대회 때도 첫 충청권 순회경선에서 정 후보(62.77%)가 박찬대 후보(37.23%)를 예상보다 큰 격차로 이겼다.

이 때문에 김 후보도 지난달 31일 유튜브 '장윤선의 취재편의점'에 출연해 "정청래 후보 측이 유리할 것이라고 보는 충청권과 부산 등에서 1주 차 경선을 한다"라며 7% 정도 밀릴 것이라고 내다봤다.

충청권 의원 "결국 당심은 대통령과 발을 맞출 사람에게 표 줬다"

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예상과 다르게 1라운드부터 김 후보가 가까스로 승기를 잡은 배경을 두고, 당내에선 지역 당원들이 연고보다는 '누가 이재명 대통령과 합을 잘 맞출 수 있는가'를 주요 기준으로 삼았다는 평가가 나온다.

김 후보는 당대표가 되면 '엇박자 제로의 당정일치'를 실현하겠다고 강조해 왔다. 대통령의 국정 파트너로서 필요한 입법이나 지원을 신속하게 추진하며 3대 메가 프로젝트나 민생경제 정책이 지연되는 일이 없게 하겠다는 게 핵심 메시지다.

정 후보도 '당·정·청 원 보이스'로 이 대통령을 끝까지 지키겠다고 선언했으나, '당정 관계 안정'을 바라는 당원들에게는 믿음을 주지 못한 것으로 풀이된다. 직전 당대표 때 검찰개혁, 조국혁신당과의 합당, 지방선거 결과 평가 등에서 청와대와 엇박자를 내 '명청 대전' 논란을 불러일으킨 게 신뢰를 깎아먹은 셈이다.

더 나아가 검사 보완수사권 완전 폐지, 조국혁신당과의 합당, 고 노무현 대통령과의 인연을 부각하며 전통적 강성 지지층의 결집에 공을 들인 정 후보의 전략도 생각보다 힘을 발휘하지 못했다.

충청권의 한 중진 의원은 "정 후보는 민주당 전통 지지층과 중도 진영을 갈라치기하고 있는데, 그것보다는 대통령을 지원하는 게 더 중요하다고 당원들은 판단한 것"이라며 "결국 당심은 대통령과 발을 맞출 사람에게 표를 줬다"라고 평했다.

이어 "정 후보의 '당청 원보이스'라는 구호를 당원들은 안 믿은 거다. 그렇게 엇박자를 냈는데 그 말을 믿겠나"라고 덧붙였다.

또한 정 후보는 지난 6·3 지방선거의 '애매한 승리'에도 불구하고 "한 번 더 하면 더 잘 할 것 같다"라며 지지를 호소했지만, 충청권 당원들은 친명(친이재명)계의 '책임론'에 손을 들어줬다.

이밖에 김 후보가 민주당의 차기 대선 주자로 거론되는 게 표심에도 영향을 줬다는 해석이 나온다. 문재인 전 대통령은 대권 주자로 거론되던 2015년 전당대회에 출마해 새정치민주연합(민주당 전신) 당대표로 당선됐다. 이재명 대통령 역시 2022년, 2024년 두 차례 당권 경쟁에 뛰어들어 모두 승리했고, 뒤이어 당 대선 후보로 선출됐다. '대권 주자'를 지키는 선택을 해왔던 당원들의 과거 사례를 비춰 보면, 각종 여론조사에서 '차기 대선주자 선호도' 조사에서 1위로 나타나는 김 후보가 주목을 받을 수밖에 없었다.

303표 차, 안심하기 일러... 김 후보 "선거는 끝날 때까지 끝난 게 아냐"


충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길 더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다.
충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연

다만 정 후보와의 격차가 303표 차(0.44%)로 근소하기 때문에 방심하긴 이르다. 내일 경선 결과가 발표되는 부산 등 영남권 역시 권리당원 지지세가 만만치 않은 곳으로 평가되기 때문이다. 첫 경선 결과를 보고 다른 지역에서 정 후보 지지층이 결집할 가능성도 무시할 수 없다.

김 후보는 행사가 끝난 뒤 기자들과 만나 "오늘 충청권과 내일 부산이 포함되는 부·울·경이 제일 어려운 지역이 될 거라고 생각하고 있었다. 정 후보의 연고지이기도 하고 핵심 조직원들의 조직세가 강한 곳"이라며 "내일도 낙관하기 어렵다"라고 말했다.

그러면서 "오늘과 내일 일정하게 선방해 낸다면 그 뒤로는 비교적 우위를 점할 수 있을 거라고 기대하고 있었다"라면서 "이렇게 결과가 나온 것은 충청권에도 공통적으로 나타나는 국민과 당원들의 변화와 혁신에 대한 요구"라며 "선거는 끝날 때까지 끝난 것이 아니기 때문에 더 무거운 마음으로 정성을 다해 열심히 하겠다"라고 강조했다.

민주당은 오는 2일 영남권(울산·부산·경남) 합동연설회 때 지역 투표 결과를 발표한 뒤, 8일 제주·인천, 9일 강원 및 대구·경북, 15일 전남·광주와 전북, 16일 경기·서울 순회경선을 거쳐 17일 전당대회에서 최종 결과를 종합해 당대표를 선출한다.

#김민석#정청래#민주당#전당대회

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