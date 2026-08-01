충청 첫 경선 김민석 승리... "당원들 '대통령 지원 더 중요'"

큰사진보기 ▲지지 호소하는 김민석 민주당 당대표 후보김민석 더불어민주당 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 8.17 전당대회 순회경선 첫날, 충청권 당원들의 선택은 '당정일치'를 내건 김민석 후보였다.1일 대전·세종·충청 지역 권리당원 투표 결과, 김민석 후보는 3만 632표(45.05%)를 얻어 3만 329표를 득표한 정청래 후보를 제치고 박빙으로 승기를 잡았다. 3위인 송영길 후보는 7027표(10.34%)였다.당내에서는 충남 금산에서 태어나 대전 보문고를 나온 정 후보가 지역 연고 이점을 누리며 1순위를 차지할 거라는 전망이 우세했다. 실제로 지난해 전당대회 때도 첫 충청권 순회경선에서 정 후보(62.77%)가 박찬대 후보(37.23%)를 예상보다 큰 격차로 이겼다.이 때문에 김 후보도 지난달 31일 유튜브 '장윤선의 취재편의점'에 출연해 "정청래 후보 측이 유리할 것이라고 보는 충청권과 부산 등에서 1주 차 경선을 한다"라며 7% 정도 밀릴 것이라고 내다봤다.예상과 다르게 1라운드부터 김 후보가 가까스로 승기를 잡은 배경을 두고, 당내에선 지역 당원들이 연고보다는 '누가 이재명 대통령과 합을 잘 맞출 수 있는가'를 주요 기준으로 삼았다는 평가가 나온다.김 후보는 당대표가 되면 '엇박자 제로의 당정일치'를 실현하겠다고 강조해 왔다. 대통령의 국정 파트너로서 필요한 입법이나 지원을 신속하게 추진하며 3대 메가 프로젝트나 민생경제 정책이 지연되는 일이 없게 하겠다는 게 핵심 메시지다.정 후보도 '당·정·청 원 보이스'로 이 대통령을 끝까지 지키겠다고 선언했으나, '당정 관계 안정'을 바라는 당원들에게는 믿음을 주지 못한 것으로 풀이된다. 직전 당대표 때 검찰개혁, 조국혁신당과의 합당, 지방선거 결과 평가 등에서 청와대와 엇박자를 내 '명청 대전' 논란을 불러일으킨 게 신뢰를 깎아먹은 셈이다.더 나아가 검사 보완수사권 완전 폐지, 조국혁신당과의 합당, 고 노무현 대통령과의 인연을 부각하며 전통적 강성 지지층의 결집에 공을 들인 정 후보의 전략도 생각보다 힘을 발휘하지 못했다.충청권의 한 중진 의원은 "정 후보는 민주당 전통 지지층과 중도 진영을 갈라치기하고 있는데, 그것보다는 대통령을 지원하는 게 더 중요하다고 당원들은 판단한 것"이라며 "결국 당심은 대통령과 발을 맞출 사람에게 표를 줬다"라고 평했다.이어 "정 후보의 '당청 원보이스'라는 구호를 당원들은 안 믿은 거다. 그렇게 엇박자를 냈는데 그 말을 믿겠나"라고 덧붙였다.또한 정 후보는 지난 6·3 지방선거의 '애매한 승리'에도 불구하고 "한 번 더 하면 더 잘 할 것 같다"라며 지지를 호소했지만, 충청권 당원들은 친명(친이재명)계의 '책임론'에 손을 들어줬다.이밖에 김 후보가 민주당의 차기 대선 주자로 거론되는 게 표심에도 영향을 줬다는 해석이 나온다. 문재인 전 대통령은 대권 주자로 거론되던 2015년 전당대회에 출마해 새정치민주연합(민주당 전신) 당대표로 당선됐다. 이재명 대통령 역시 2022년, 2024년 두 차례 당권 경쟁에 뛰어들어 모두 승리했고, 뒤이어 당 대선 후보로 선출됐다. '대권 주자'를 지키는 선택을 해왔던 당원들의 과거 사례를 비춰 보면, 각종 여론조사에서 '차기 대선주자 선호도' 조사에서 1위로 나타나는 김 후보가 주목을 받을 수밖에 없었다.다만 정 후보와의 격차가 303표 차(0.44%)로 근소하기 때문에 방심하긴 이르다. 내일 경선 결과가 발표되는 부산 등 영남권 역시 권리당원 지지세가 만만치 않은 곳으로 평가되기 때문이다. 첫 경선 결과를 보고 다른 지역에서 정 후보 지지층이 결집할 가능성도 무시할 수 없다.김 후보는 행사가 끝난 뒤 기자들과 만나 "오늘 충청권과 내일 부산이 포함되는 부·울·경이 제일 어려운 지역이 될 거라고 생각하고 있었다. 정 후보의 연고지이기도 하고 핵심 조직원들의 조직세가 강한 곳"이라며 "내일도 낙관하기 어렵다"라고 말했다.그러면서 "오늘과 내일 일정하게 선방해 낸다면 그 뒤로는 비교적 우위를 점할 수 있을 거라고 기대하고 있었다"라면서 "이렇게 결과가 나온 것은 충청권에도 공통적으로 나타나는 국민과 당원들의 변화와 혁신에 대한 요구"라며 "선거는 끝날 때까지 끝난 것이 아니기 때문에 더 무거운 마음으로 정성을 다해 열심히 하겠다"라고 강조했다.민주당은 오는 2일 영남권(울산·부산·경남) 합동연설회 때 지역 투표 결과를 발표한 뒤, 8일 제주·인천, 9일 강원 및 대구·경북, 15일 전남·광주와 전북, 16일 경기·서울 순회경선을 거쳐 17일 전당대회에서 최종 결과를 종합해 당대표를 선출한다.