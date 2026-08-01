김민석, 민주당 첫 충청권 경선 1위... 정청래 2위·송영길 3위

큰사진보기 ▲충청 순회경선 나선 김민석·정청래·송영길더불어민주당 김민석(왼쪽부터)·정청래·송영길 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지지 호소하는 송영길 민주당 당대표 후보송영길 더불어민주당 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲지지 호소하는 김민석 민주당 당대표 후보김민석 더불어민주당 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲지지 호소하는 정청래 민주당 당대표 후보정청래 더불어민주당 당대표 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당 차기 당대표를 선출하기 위한 첫 순회 경선인 충청권 경선에서 김민석 후보가 1위를 차지했다. 정청래 후보와 송영길 후보는 각각 2위와 3위에 올랐다.전국 순회 경선의 첫 성적표에서 김 후보가 선두를 잡으면서 향후 영남과 호남, 수도권으로 이어지는 당대표 경선에서도 초반 주도권을 확보하게 됐다.더불어민주당 중앙당선거관리위원회가 1일 오후 대전컨벤션센터에서 발표한 대전·세종·충남·충북 권리당원 투표 결과, 김민석 후보는 3만 632표, 45.05%를 얻어 1위를 기록했다.정청래 후보는 3만 329표, 44.61%로 2위에 올랐고, 송영길 후보는 7027표, 10.34%를 얻어 3위를 차지했다. 다만 1·2위의 득표율 차이가 0.44%에 불과해 앞으로 더욱 치열한 경쟁이 예상된다.지역별로는 김 후보가 충남과 충북에서 1위를 차지했고, 정 후보는 대전과 세종에서 김 후보보다 높은 지지를 얻었다. 송 후보는 모든 지역에서 10% 안팎의 낮은 지지율을 보였다.최고위원 후보 투표에서는 최민희 후보가 3만 384표(22.35%)를 얻어 1위를 기록했다. 이어 박선원 후보가 2만 2721표(16.72%)로 2위, 한민수 후보가 1만 9182표(14.11%)로 3위에 올랐다.그 뒤를 이어 서미화 후보는 1만 8517표(13.62%), 김용 후보는 1만 7045표(12.54%), 이성윤 후보는 1만 4838표(10.92%)를 각각 얻었다. 임미애 후보는 8226표(6.05%), 김영호 후보는 5023표(3.69%)를 기록했다.민주당은 이날 오전 10시 충남 공주 충청남도교통연수원을 시작으로 오후 2시 충북 청주 CJB미디어센터, 오후 5시 대전컨벤션센터에서 대전·세종 합동연설회를 차례로 열었다. 충청권 투표 결과는 마지막 일정인 대전·세종 합동연설회가 끝난 뒤 대전컨벤션센터에서 발표됐다.투표 결과에 앞서 열린 합동연설회에서는 지방선거 승패 결과에 대한 각각의 해석, 신천지 의혹 제기 등을 놓고 날 선 공격이 이어졌다.가장 먼저 연설에 나선 기호 1번 송영길 후보는 지난 지방선거 결과를 사실상 패배로 규정하며 당시 지도부의 책임 있는 평가와 반성이 필요하다고 주장했다.송 후보는 "이재명 대통령도 반드시 이겨야 할 선거에서 졌다며 국민에게 사과했는데, 지도부가 선거 결과를 승리로 평가하는 것은 대통령의 판단과 배치된다"라고 지적했다.특히 "내란정당 국민의힘을 다시 대등한 정치 세력으로 만들어준 결과를 놓고 단순히 광역단체장 당선 숫자만 따져서는 안 된다"라며 "잘못된 진단을 바로잡지 못하면 다음 총선에서도 승리하기 어렵다"라고 강조했다.그는 또 검찰개혁이 일단락된 만큼 앞으로는 부동산과 금융, 건설경기, 주식시장 등 민생·경제 문제 해결에 당력을 집중해야 한다고 밝혔다.그러면서 인천시장 재임 당시 재정 위기를 극복하고 바이오산업을 육성한 경험을 내세운 송 후보는 행정수도 특별법과 과학수도 대전 특별법을 당론으로 추진하고, 대덕연구개발특구의 연구 성과를 산업과 연결하겠다고 약속했다.기호3번 김민석 후보는 지난 지방선거 결과를 냉정하게 평가하고 총선 승리를 이끌 수 있는 지도부로 교체해야 한다고 주장했다.김 후보는 부산시장 후보 공천 과정의 혼선과 평택시장 후보 결정 지연, 서울시장 선거 패배 등을 거론하며 "현재의 리더십에 다음 총선을 다시 맡길 수 있는지 판단해야 한다"라고 말했다.그는 민주당의 중심은 이재명 대통령이며, 당은 김대중·노무현·문재인·이재명으로 이어지는 개혁적 민생·실용·확장의 노선을 따라야 한다고 강조했다. 또한 이재명 정부의 개혁성을 근거 없이 의심하거나 정부의 노선이 공격받는 상황에서 침묵하는 것은 대통령을 지키는 태도가 아니라고 정청래 후보를 겨냥했다.그는 "민주노총과 전교조 출신의 장관을 쓰는 이재명 정부보다 더 개혁적인 인사가 얼마나 있었나, 국무회의를 열면 매번 노동자들의 산재에 대해 하나하나 챙기면서 고용노동부 장관의 직을 걸라고 하는 그런 개혁적인 정부가 얼마나 있었느냐"라며 "그런데 그런 대통령과 정부의 개혁성을 의심하고 국회가 마무리한 검찰개혁을 존중하겠다고 하는 대통령의 그 개혁성을 왜 의심하나, 저는 이해가 안 간다"라고 말했다.아울러 김 후보는 대선과 총선에서 선거 전략을 수립하고 지휘했던 경험을 내세우며 "선거에는 일관된 전략과 단호한 지휘가 필요하다. 우리는 승리를 위해 바꿔야 한다. 든든한 지도부가 필요하다"라고 강조했다.이어 당내 동지들과 화합하되 잘못된 노선과 선거 지휘에 대해서는 분명한 토론과 경쟁이 필요하다며, 이재명 정부의 성공과 총선 승리를 이끌 수 있는 당대표가 되겠다고 지지를 호소했다.기호 2번 정청래 후보는 지방선거 결과를 패배로 규정한 송영길·김민석 후보의 주장을 반박하며, 자신이 당대표로 있는 동안 추진한 개혁 성과와 당의 단결을 강조했다.정 후보는 "'지난 지방선거 패배의 책임은 이재명에게 있다. 이재명 의원의 사적 판단 때문이었다' 이는 지난 4년 전 지방선거에서 김민석 의원이 한 인터뷰다. 4년 전에는 이재명 탓하고, 4년 후에는 정청래 탓만 하는 그런 정치를 저는 하지 않겠다"라며 김민석 후보를 겨냥했다.그는 이어 "최악의 '자기 정치'는 2002년 노무현을 배신하고 정몽준에게 날아간 그것이 최고의 자기 정치 아니겠느냐"라며 김민석 후보의 과거 행보를 비난한 뒤 "저는 그렇게 하지 않겠다. 사람이 염치가 있어야 된다"라고 말했다. 그러면서 자신은 어려운 상황에서도 탈당하거나 당을 배신하지 않았다고 강조했다.그는 또 김대중·노무현·문재인·이재명 정부의 정신을 계승하고, 민주당과 조국혁신당을 비롯한 민주진영이 힘을 합쳐야 총선과 대선에서 승리할 수 있다고 밝혔다. 검찰청 폐지와 공수처·중수청 관련 입법, 상법 개정 등 자신의 임기 중 이뤄진 개혁 성과도 강조했다.정 후보는 특히 김 후보가 신천지 관련 의혹을 제기해 민주당과 당원들에게 상처를 줬다고 주장하며, 반명·친명 구도로 당의 분열을 부추겨서는 안 된다고 비판했다.그러면서 멸칭과 조롱, 혐오를 이용한 해당 행위에는 엄정하게 대응하고, 당원 주권과 강력한 개혁을 바탕으로 민주당을 하나로 만들겠다고 호소했다.