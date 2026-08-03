'진짜 헝가리' 만나고 싶다면, 이 도시를 가보세요

▲철길 위에는 자동차과 콘테이너를 실어나르는 화물열차가 꼬리에 꼬리를 물었다. 농목업 국가 헝가리가 제조업 위주의 공업 국가로 변모하는 모습을 상징하는 것 같았다. ⓒ 서부원 관련사진보기