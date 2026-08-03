40도 폭염에도 비닐하우스로... 가전 방문점검원의 '찜질방 노동'

'역대급 폭염'이라는 말이 해마다 반복된다. 기후위기 시대의 폭염은 더 이상 무더위가 아니라 재난이다. 재난으로서의 폭염 속에도 동분서주 비지땀을 흘리며 일손을 놓을 수 없는 많은 노동자들이 있다. 마땅히 더위를 피할 공간도 시간도 없다. 똑똑한 보냉장치도 구비하기 어렵다. 그런데, 법 마저 이들을 폭염 속에 방치한다. 바로 특수고용/플랫폼 노동자들이다. 폭염은 고용형태를 구분하여 노출되는 게 아닐텐데, 왜 한국의 폭염조치 관련 법제도는 특수고용/플랫폼 노동자들에게 적용되지 않을까?



민주노총 서비스연맹은 이번 여름, 다양한 직종의 특고플랫폼노동자들이 폭염 속에 어떻게 노동하는지 생생한 현장기고를 통해 드러내고자 한다.

큰사진보기 ▲계속되는 폭염연일 폭염이 이어진 2일 서울 송파구 보행로와 자전거도로에 아지랑이가 피어오르고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고객요청지로 방문하여 일하는 노동자들이 아무리 실내에서 체류하는 시간이 많다하더라도 꼭 폭염을 피해갈 수있는 것은 아니다. ⓒ 전국가전통신서비스노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲차량으로 하루종일 이동하면서 일하는 가전제품 설치수리 방문점검 노동자들에겐 차 안이 유일한 휴식공간일 것. 그러나 차내 온도는 찜통과 다를 바 없다. ⓒ 전국가전통신서비스노조 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 김순옥씨는 가전통신서비스노동조합 수석부위원장입니다.

지난 7월 29일, 경남 양산의 낮 최고기온이 39.9도까지 치솟았다. 부산과 김해 역시 38도 안팎을 기록하며 체온을 웃도는 살인적 더위가 전국 곳곳을 덮었다. 기상청은 다음 주 서울도 37도에 육박하는 날씨가 이어질 것이라고 예보했다. 이미 전국 평균 열대야일수가 역대 최다를 기록한 상황에서, 폭염은 단순한 자연현상이 아니라 노동자의 생명과 건강을 위협하는 사회적 재난이 되고 있다. 이런 날씨 속에서 현장에서 땀 흘릴 조합원들의 고통이 눈앞에 그려져 걱정이 앞선다.지난해에도 폭염과 폭우가 매일 반복되며 '기후 위기'라는 말까지 나왔다. 폭염 속 노동은 단순한 불편이 아니라, 노동자의 생존을 위협하는 구조적 문제가 되고 있다. 날씨가 아무리 위협적이어도 우리 가전제품 방문점검원은 고객을 웃으며 방문해야 한다. 하루에 잡혀 있는 고객에게 일일이 전화해 양해를 구해도, 오라고 하는 고객이 있으면 결국 가야 한다. 회사가 단체문자로 오늘 방문이 어렵다고 안내해주면 좋겠지만, 노동조합에서 폭우나 강풍 때문에 고객에게 안내 문자를 보내달라고 요청했을 때조차 회사는 "지역마다 상황이 다르다"는 핑계를 댔다. 결국 모든 고객의 불만과 클레임은 고객을 직접 상대해야 하는 가전제품 방문점검원이 감당해야 하는 몫이 된다.내가 일하던 곳은 농촌과 도심이 섞인 소도시였다. 농촌지역에서는 그늘 하나 없는 폭염이 쏟아지는 길을 따라 다니며 점검을 해야 했는데, 대부분의 고객은 혼자 사시는 어르신들이었다. 에어컨이 없는 집이 많아 집 안으로 들어가도 더위는 사라지지 않는다. 정수기와 비데가 설치된 주방과 화장실은 시원한 바람 한 줌 들어오지 않는 공간이었다. 회사 유니폼과 단화, 검정 양말을 착용한 채 땀에 젖은 발로 혹시 고객 집에 발자국이라도 남길까 여러 번 갈아 신으며 일해야 했다. 땀 냄새가 나지 않을까 걱정하는 마음까지 더해져 노동은 더욱 고단해진다.농촌지역에는 외국인 노동자 숙소가 많고, 비닐하우스 안에 정수기가 설치된 경우도 있다. 비닐하우스 속 점검은 말 그대로 '찜질방 노동'이다. 땀은 이미 온몸을 적시고 흘러내려 아무리 닦아내도 소용이 없다. 폭염 속 노동은 단순한 불편이 아니라 생명을 위협하는 위험 그 자체다.도심이라고 해서 상황이 크게 다르지 않다. 고객 가정의 주방과 화장실은 환기가 잘 되지 않아 뜨거운 공기가 맴돌고, 냉방이 되지 않는 경우가 많다. 짧은 이동을 반복하는 차량 내부는 42~47도까지 치솟아 차문을 열고 앉는 순간부터 곤욕이 시작된다. 차량 앞 유리창을 뚫고 들어온 폭염에 운전석 시트는 달라붙고, 운전대는 뜨거워 손을 대면 화상을 입을 지경이다. 에어컨을 켜도 금세 내려야 하기에 무용지물이다. 결국 하루 종일 불덩이 같은 더위와 사투를 벌이며 노동을 이어가야 한다.도심은 주차가 쉽지 않아 차량을 한곳에 세워두고, 무거운 점검가방과 필터를 들고 뙤약볕이 내리쬐는 거리를 걸어 집집마다 다니며 점검해야 하는 곳도 많다. 제품이 설치된 곳이라면 어디든 가야 하기 때문에 사업장, 공장, 창고 등 냉방 시설이 없는 공간에도 들어가야 한다. 뜨거운 기계 열기와 환기조차 되지 않는 밀폐된 공간에서 점검을 이어가야 하는 경우도 있다. 땀은 쉴 새 없이 흐르고 숨이 막히는 더위 속에서도 고객 앞에서는 웃음을 잃지 않아야 한다.특수고용 노동자인 가전제품 방문점검원에게는 폭염 속에서도 멈출 수 없는 노동이 일상이다. 정해진 급여도 없고 기본급도 없이 일한 건당 수수료를 받는 구조에서, 일을 쉰다는 것은 곧 수입이 없다는 뜻이기 때문이다.폭염은 누구에게나 위험하지만, 생계가 달린 특수고용 노동자에게는 더 치명적이다. 폭염 시에도 최소한의 생계를 보장받으며 쉴 수 있는 권리가 보장된다면, 더 이상 목숨을 걸고 일하지 않아도 될 것이다. 폭염 속에서 생계를 걱정하지 않고 쉴 수 있는 권리는 단순한 바람이 아니라 사회가 반드시 마련해야 할 안전망이다.이런 구조 속에서 회사는 늘 고객의 편에 서 있다. A사의 경우 고객의 단순 클레임이 6번만 발생해도 업무해약으로 이어진다. 제품의 단순 불만인 경우에도 예외가 없다. B사 역시 위임계약서에 업무해약 사유와 '6대 과실'을 명시해 이에 해당되면 바로 계약이 종료된다. 결국 폭염 속에서 땀에 젖은 몸으로 감정노동까지 감당해야 하는 가전제품 방문점검원은 더위와 불안정한 고용 구조, 고객 클레임 압박에 동시에 노출되어 있다. 날씨가 아무리 위협적이어도 고객을 웃으며 방문해야 하고, 고객의 불만을 감내해야 하는 현실에서 생계까지 걱정해야 하는 가전제품 방문점검원의 현실은 이 시대 특수고용 노동자의 차별적 노동 현실을 여실히 보여준다.코웨이는 노동조합의 지속적인 요구 끝에 올해 가전제품 방문점검원에게 쿨토시와 포도당을 지급했지만, 현장에서 체감할 수 있는 대책이라고 보기는 어렵다. 지급된 쿨토시는 냉감 효과가 떨어지고, 포도당도 10개 남짓에 불과했다. 지난해 정규직 설치서비스 노동자에게는 차량용 냉장고를 지급했지만, 같은 고객을 만나고 같은 회사의 일을 해도 특수고용 노동자라는 이유로 제외됐다. 같은 도로를 달리고, 같은 햇볕 아래 차량을 오르내리고, 같은 고객의 집을 방문하는데 고용 형태가 다르다는 이유로 폭염 대책에서 차별을 받고 있는 것이다.더구나 SK, 청호, 쿠쿠 등의 가전제품 방문점검 노동자들은 회사 차원의 폭염 대책조차 마련되지 않은 상황이다. 이는 명백한 기업의 책임 회피이며, 노동자의 안전을 외면하는 행위다.정부 역시 책임에서 자유로울 수 없다. 일부 이동노동자에 대한 폭염 대책이 언급되고 있지만, 매일 고객을 찾아 이동하고 작업하는 특수고용 방문노동자에 대한 실질적인 보호 대책은 여전히 부족하다. 폭염은 고용 형태를 가리지 않는다. 특수고용 노동자라고 해서 덜 덥고 덜 위험한 것이 아니다.정부는 특수고용 방문노동자를 폭염 취약 노동자로 명확히 포함하고, 실효성 있는 보호 대책을 마련해야 한다. 회사는 고용 형태에 따른 차별 없는 폭염 대응 대책을 즉각 시행해야 한다. 또한 폭염 시 충분한 휴식권 보장, 냉방 물품 지급, 휴게 공간 마련, 작업 조정 등 현장 노동자가 체감할 수 있는 실질적인 보호 조치를 마련해야 한다.가전 방문점검 노동자는 누군가에게 깨끗한 물과 편리한 생활을 전달하기 위해 오늘도 뜨거운 현장을 누비고 있다. 그러나 정작 가장 뜨거운 여름 한가운데에서 보호받지 못하고 있다. 더위에 쓰러지지 않을 권리, 건강하게 일할 권리, 안전하게 일할 권리는 모든 노동자의 기본 권리다.폭염은 단순한 자연현상이 아니라 노동자의 생명과 안전을 위협하는 사회적 재난이다. 이를 방치하는 것은 곧 노동자의 권리를 외면하는 것이며, 사회적 책임을 저버리는 것이다.가전통신서비스노동조합은 특수고용 방문노동자의 안전과 권리를 지키기 위해 끝까지 투쟁할 것이다. 노동자의 생명과 건강을 지키는 일은 선택이 아니라 의무이며, 이는 기업과 정부 모두가 함께 짊어져야 할 책임이다. 폭염 속에서도 생계를 걱정하지 않고 쉴 수 있는 권리, 안전하게 일할 수 있는 권리, 그리고 존엄하게 살아갈 권리를 보장하는 사회야말로 우리가 만들어가야 할 미래다.