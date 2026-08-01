조상호 시장, "젊고 새로운 세종 만들 것"... 반곡동 시민과의 대화 개최

큰사진보기 ▲세종특별자치시가 지난 7월 31일 반곡동 행정복지센터 3층 대회의실에서 '반곡동 시민과의 대화'를 개최했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시가 '시정 5기 읍면동 초도순방'의 일환으로, 지난 7월 31일 반곡동 행정복지센터 3층 대회의실에서 '반곡동 시민과의 대화'를 개최했다.전체 25개 읍면동 중 8번째로 열린 이날 행사에는 조상호 세종시장을 비롯해 김창연 세종시의원, 이기항 반곡동장이 참석하여 주민들과 지역 현안을 공유하고 실질적인 해결 방안을 모색했다.취임 한 달을 맞은 조상호 시장은 인사말을 통해 "시장과 시의원, 동장 모두 새로운 출발을 하는 만큼, 젊고 새로운 세종시를 만들어가겠다"며 "행정수도 완성과 행정수도 특별법 추진, 종합국립대 유치 등 미래 성장 동력 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "시민의 머슴이라는 자세로 주민들의 목소리를 경청하고 현안을 해결하는 시장이 되겠다"면서 "특히 반곡동은 세종에서도 젊은 세대가 많이 거주하는 지역인 만큼 더욱 세심하게 살피겠다"고 강조했다.김창연 시의원 역시 "살기 좋은 마을, 한 단계 더 도약하는 세종시를 만드는 데 의정 역량을 집중하겠다"며 "주민들의 작은 목소리까지 시정에 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.이날 주민과의 대화에서는 지역 생활 밀착형 현안에 대한 다양한 제안과 건의가 이어졌다.박하진 반곡자율방재단장은 "기후위기 시대에 맞춰 안전재난관리 부서 직원들의 장기근속을 통해 전문성을 키워야 한다"며 "잦은 순환보직 방식으로는 예측하기 힘든 기후재난에 효과적으로 대응하기 어렵다"고 지적했다.이에 대해 조 시장은 "현재 2년 단위 순환보직 제도로 운영 중이며 기후재난 업무의 특수성과 어려움에는 깊이 공감한다"면서도 "전문경력직 우대 및 전문성 확보 방안을 검토하겠지만 제도적·현실적 제약도 존재한다"고 설명했다.이어 강금숙 윤&강 부동산 대표는 세종시의 심각한 상가 공실 문제를 지적하며, LH 유휴부지 활용 방안 마련 및 주말 무료주차장 운영 등 적극적인 상권 활성화 대책을 촉구했다.또한 반곡동의 주요 자연 자산인 괴화산과 삼성천의 재해 예방 대책도 집중 논의됐다. 주민들은 괴화산의 경우 사양토와 경사로 양토가 넓게 분포해 폭우나 폭풍 시 토사 유출 위험이 크다고 입을 모았다. 3~4년 전 산사태 발생 지역은 석축 제방이 쌓였으나 나머지 급경사지 구간은 방치되어 있고, 산 아래 배수로 역시 잡풀로 덮여있어 재해에 무방비한 상태라는 설명이다.실제로 단독주택 부지와 천주교 대전교구청 인근 등에서 토사 유출 사례가 있었던 만큼, 주민들은 세종시가 LH로부터 시설을 인수받기 전에 시장이 직접 괴화산 현장을 방문하고 근본적인 보강 공사를 완료해야 한다고 강력히 요청했다.주민들의 건의에 대해 조상호 시장은 "LH와의 협의를 통해 유휴부지 활용과 상권 활성화 방안을 적극 추진하겠다"고 답했다. 더불어 "도시개발공사 설립을 통해 지역 개발 재원을 확보하고 상권 살리기에도 힘쓰겠으며, 괴화산과 삼성천 등 주민들이 체감할 수 있는 생활 환경 개선도 지속 추진하겠다"고 약속했다.이기항 반곡동장은 "반곡동 주민이자 신임 동장으로서 더욱 큰 책임감을 느낀다"며 "시장님, 시의원과 함께 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 소회를 밝혔다.김창연 시의원 또한 "괴화산을 비롯한 생활권 안전 문제를 꼼꼼히 살피고, 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 반곡동을 만들기 위해 적극 노력하겠다"며 행사를 마무리했다.이번 시민과의 대화는 주민들이 생활 속 불편 사항과 정책 아이디어를 직접 전달하고 시가 추진 방향을 답변하는 소통의 장으로서 안전, 주차, 상권 활성화, 도시개발 등 반곡동의 주요 현안에 대해 다양한 영역의 지혜를 모으는 계기가 되었다.한편, 세종시의 이번 시정 5기 읍면동 초도순방은 오는 8월 3일 장군면과 고운동을 방문해 시민들과의 소통을 이어가며, 8월 28일 집현동 방문을 끝으로 25개 읍면동 전체 일정을 마무리할 예정이다.