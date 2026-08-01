이강진 민주당 세종시당위원장 "당원 중심 소통과 행정수도 완성에 역량 집중"

큰사진보기 ▲더불어민주당 세종특별자치시당을 새롭게 이끌 신임 시당위원장에 이강진 세종갑 지역위원장이 선출됐다. ⓒ 더불어민주당 세종갑지역위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

더불어민주당 세종특별자치시당을 새롭게 이끌 신임 시당위원장에 이강진 세종갑 지역위원장이 선출됐다.민주당 세종시당은 1일 오후 2시 고운동 복합커뮤니티센터 문화관람실에서 '정기당원대회'를 열고 시당위원장 선출 결과를 공식 발표하고 의결했다.1961년생인 이강진 신임 시당위원장은 부산남고와 연세대 사학과를 졸업한 뒤 이해찬 국회의원 보좌관으로 정치권에 입문했다. 제4·5대 서울시의원을 거쳐 참여정부 시절 국무총리비서실 공보수석비서관을 역임했으며, 세종시 제4대 정무부시장과 한국철도공사 상임감사위원 등을 거치며 중앙과 지방 행정, 입법 현장을 두루 경험한 당내 대표적 '정책·공보 기획통'으로 꼽힌다.이 시당위원장은 당선 소감을 통해 "시당위원장으로 신임해 주신 당원 동지 여러분의 뜨거운 성원과 신뢰에 깊이 감사드린다"며 "당원에게 더 가까이 다가가고, 당원의 목소리가 시당 운영의 중심이 되는 소통과 혁신의 세종시당을 만들겠다"고 밝혔다.이어 향후 시당 운영 방향에 대해 "세종시의 오랜 숙원이자 시대적 과제인 '실질적 행정수도 완성'을 차질 없이 추진하고, 위축된 지역 민생경제를 살리는 데 시당의 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.또한 "다가오는 총선과 정권 재창출의 가장 든든한 전초기지이자 승리의 견인차가 될 수 있도록 시당이 앞장서겠다"고 덧붙였다.민주당 세종시당은 이강진 신임 위원장을 중심으로 조속히 조직 정비를 마무리하고, 시민 체감형 민생 정치와 행정수도 완성을 위한 본격적인 정당 활동에 나설 방침이다.