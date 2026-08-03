문 닫고 사라진 식당, 20년 만에 다시 만났어요

15년을 제주에서 살다가 코로나가 한창이던 시절 잠시 육지로 거처를 옮겼습니다. 그리고 2026년 다시 제주로 돌아와 20년 가까운 세월을 버티고 있는 노포들을 다시 찾아다니고 있습니다.

큰사진보기 ▲제주노포를 찾아서월평식당 ⓒ 김태진 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주노포를 찾아서월평식당 ⓒ 김태진 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주노포를 찾아서월평식당 정식 ⓒ 김태진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲제주노포를 찾아서호박잎국 ⓒ 김태진 관련사진보기

기억을 거슬러 올라가면 20년 전, 제주시 무근성의 우리 집 앞 작은 가게가 그 시작이었다. 몇 평 되지 않는 좁은 공간에서 손 크고 솜씨 좋은 사장님이 뚝딱뚝딱 반찬을 만들어내던 그 가게.매일같이 드나들다 보니 자연스레 사장님과도 정이 들었다. 그 후 가게는 북초등학교 앞으로 자리를 옮겼고, 그때도 종종 발걸음을 했었다. 그런데 어느 순간부터 소식이 끊겼다. 이사를 갔는지, 장사를 접었는지 알 길이 없었다.그렇게 잊고 지내던 지난 7월 25일, 맛집이라는 소문을 듣고 찾아간 곳이 다름 아닌 월평동의 '월평식당'이었다. 문을 열고 들어서는 순간, 낯익은 얼굴이 눈에 들어왔다. 그 손 크고 솜씨 좋던 사장님, 바로 그분이었다. 이렇게 우연히, 그것도 맛집으로 소문난 곳에서 재회하게 될 줄은 상상도 못 했다.식당 주변에는 이렇다 할 관광지가 없다. 일부러 이 식당에 밥을 먹으러 오는 게 아니라면 관광객이 발걸음할 이유가 없는 동네다. 그만큼 이곳은 순도 100%의 현지인 맛집이라 할 수 있다. 그럼에도 최근 들어 입소문을 타면서 외지인들의 방문이 눈에 띄게 늘었다고 한다.식당에 도착하면 주변은 대체로 신식 건물인데 이 집만은 예전 모습 그대로다. 딱 '노포'의 냄새가 풍기는 외관이다. 밖에서 보면 허름하고 작아 보이지만, 막상 안으로 들어서면 생각보다 훨씬 넓은 공간이 펼쳐진다. 나무 서까래가 그대로 드러난 천장, 오래된 벽시계, 그리고 세월의 흔적이 묻어나는 실내는 이 집이 얼마나 오랜 시간 이 자리를 지켜왔는지를 말해준다.이 집 반찬의 비결은 다름 아닌 바로 옆 텃밭이다. 갖은 채소들을 직접 재배해 밑반찬을 만든다고 하니, 신선함은 두말할 필요가 없다. 상 위에 오르는 반찬 가짓수도 상당하다. 갈치속젓, 참나물무침, 톳나물, 콩잎장아찌, 마늘종무침, 도라지무침, 양념게장, 배추김치, 그리고 뚝배기에 담긴 된장국과 몸국까지, 상다리가 휘어질 정도로 푸짐하게 차려진다.메인으로 오르는 뼈찜은 이 집의 자부심이라 할 만하다. 보기에도 먹음직스럽지만, 실제로 한 젓가락 뜨면 그 진심이 그대로 전해진다. 큼직한 갈비가 큼지막하게 썬 무, 대파와 함께 윤기 나게 조려져 나오는데, 젓가락으로 살짝 건드리기만 해도 살이 부드럽게 떨어져 나간다. 20년 전 무근성 골목에서 맛봤던 그 손맛이 조금도 변하지 않았다는 사실에 새삼 놀라게 된다.예나 지금이나 이 집의 맛과 양은 한결같다. 정식 1인분에 1만3000원이라는 가격이 믿기지 않을 정도로 상이 푸짐하다. 20년이 지나도 사람들의 발길이 끊이지 않는 게 당연해 보인다. 벽 한쪽에는 이곳을 다녀간 이들의 사인이 빼곡하다.날짜를 살펴보면 대부분 오래전의 것들로, 최근에는 사인을 받는 것도 예전만큼 챙기지 않는 눈치다. 그 틈에서 눈에 띈 것은 방송인 김대호씨의 사인. 받은 사인 중 가장 최근의 것이라고 하니, 이 집이 유명인들 사이에서도 꾸준히 회자되는 곳임을 짐작하게 한다.식당 이름도, 자리도 몇 번이나 바뀌었지만 변하지 않은 것이 있다면 바로 사장님의 손맛과 정성이다. 무근성 골목 작은 가게에서 시작된 인연이 북초 앞을 거쳐 월평동까지 이어진 것처럼, 이 맛도 20년의 세월을 관통해 지금까지 고스란히 전해지고 있다. 관광객보다 현지인이 더 많이 찾는 이 조용한 동네 식당에서, 오랜만에 마주한 익숙한 손맛에 마음까지 든든해지는 하루였다.주소: 제주특별자치도 제주시 아봉로 372-1 월평식당 (월평기사식당)휴무일: 매월 둘째 주 일요일가격: 정식 1인 13,000원주차: 식당 입구