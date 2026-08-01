장진홍 의사 순국 96주기 추념식 열려

큰사진보기 ▲장진홍 의사 흉상 앞에서 묵념을 하고 있는 대구경북20000년 회원들 ⓒ 김명희 관련사진보기

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"장진홍 의사는 불과 35세에 자정 순국하셨습니다. 우리 한민족이 마음속으로 가지고 있던 독립 염원의 함성을 혼자서 부르짖으신 뒤 고독하게 세상을 떠나셨습니다. 오랜 시간 동안 우리는 장진홍 의사의 정신을 계승하는 일에 소홀해 왔습니다. 오늘 96주기를 맞아 의사의 흉상 앞에서 간소한 추념행사라도 가지게 된 것을 그나마 다행이라 생각합니다. 앞으로 의사의 정신을 이어받아 이 땅의 민주화와 조국의 자주독립을 일구어가는 과업에 용맹정진 하십시다."

장진홍 의사 순국 96주기 추념식이 지난 7월 31일 오후 7시 조선은행 대구지점 터에서 열렸다. 의열단 장진홍 의사는 1927년 10월 18일 조선은행 대구지점 폭파 의거를 일으켰고, 1930년 7월 31일 대구형무소에서 스스로 목숨을 끊었다.장진홍 의사는 1895년 6월 6일 칠곡군 인동면 문림리에서 출생했다. 이내성, 임봉선 지사와 함께 구제동교회 부설 인명학교에 다닐 때 장지필 교사로부터 민족정신을 배웠다. 장지필은 대한협회 칠곡지회 창립을 이끌어낸 교육운동가였다.22세이던 1917년 조선보병대 복무를 마친 장진홍은 광복회 단원이 되었다. 광복회는 1910년대 국내 독립운동을 주도한 무장 의혈투쟁 비밀결사였지만 장진홍은 그 단체에서는 크게 활동할 기회를 얻지 못했다. 가입하고 몇 달 뒤인 1918년 1월 이래 총사령 박상진, 충청도 지부장 김한종 등이 일제에 체포되면서 조직이 와해되었기 때문이다.1918년 4월 장진홍은 두만강을 넘어 러시아 하바롭스크로 갔다. 하바롭스크는 러시아혁명에 부응해 한국인 최초 사회주의 정당으로 탄생한 한인사회당이 있는 지역이었다.장진홍은 한인사회당 산하 적위대의 군사 교관으로 활동했다. 그러나 이번에도 장진홍의 포부는 이내 꺾였다. 러시아 반혁명 세력이 하바롭스크를 점령하면서 적위대가 해산되었기 때문이다.장진홍이 귀국하고 이내 기미독립만세운동이 일어났다. 일제에 의해 수많은 우리나라 사람들이 죽고 다치는 것을 목격한 그는 독립운동 투신을 결심했다. 인명학교 동창인 이내성과 함께 폭탄제조법을 익혔다.1925년 일본 유학을 중도에 그만두고 귀국한 이육사 등과 의기투합해 '대구 암살단'을 조직했다. 대구 암살단은 의열단 대구지부 성격의 비밀결사였다. 1926년 12월 28일 나석주 의사의 동양척식주식회사와 식산은행 투탄 거사가 일어났다.이윽고 1927년 10월 18일 장진홍 의사가 직접 만든 시한폭탄이 조선은행 대구지점 앞에서 폭발했다. 의열단 활동이 뜸하던 시기였다. "민족혼을 일깨운 우레소리(국가보훈부 '이달의 독립운동가' 표현)"가 천지를 울렸다.장진홍 의사는 1928년 2월 1600명이나 동원된 일제 경찰의 수사망도 피하고, 제국의회 귀족원과 경시청에 폭탄을 던진 뒤 러시아로 망명하기 위해 일본으로 건너갔다. 그러나 뒤따라 오사카까지 쫓아온 최석현 등 일제 앞잡이들에게 붙잡히고 말았다.1930년 7월 21일 대구고등법원은 사형을 확정했다. 장진홍 의사는 일제의 손에 죽을 수는 없다는 마음으로 7월 31일 스스로 생명을 마감했다. 그로부터 93년 뒤인 2023년 조선은행 대구지점 터에 의사의 흉상이 세워졌다.다시 3년이 흐른 지난 7월 31일 흉상 앞에서 열린 추념식으로는 최초의 행사가 민간단체 '대구경북20000년' 주최로 진행되었다. 김해경 시인이 의사의 이력을 소개하고, 대구 중구의회 서용덕 의원이 추념사를 했다.대구경북20000년 김성순 대표는 "장진홍 의사 순국 96주기를 맞으면서 우리 단체가 더욱 뜻깊은 일을 펼쳐야 한다는 사명의식을 느꼈습니다. 그래서 '대구 10대 독립운동길'을 선정했고, 앞으로는 많은 사람들이 그 길을 걸을 수 있도록 노력할 계획입니다. 많은 격려와 동참을 기대합니다"라고 추념식을 준비한 소감을 밝혔다.