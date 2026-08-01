양산 '41.6도'…부산·창원·김해 등 경남 곳곳 '40도'

큰사진보기 ▲경남 양산지역 기온이 41.4도까지 오른 31일 오후 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 2026.7.31 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 1일 오후 2시 8분 경남 양산 기온이 41.6도까지 올랐다. '122년 국내 기상관측 사상 최고기온' 기록을 하루 만에 경신한 것이다.이날 경산 기온은 낮 12시 14분 처음 40도를 기록했다.이후 오름세를 유지, 41.6도까지 찍은 것이다.기상청이 기온 등의 순위를 관리하는 97개 기후 통계 관측 지점을 기준으로 국내에서 근대적인 기상관측을 시작한 1904년 이후 이처럼 높게 기온이 오른 적은 없다.종전 최고기온 기록은 전날 양산에서 기록된 41.4도였다. 올해 이전에는 2018년 8월 1일 강원 홍천에서 기록된 41.0도다.양산 기온이 더 오를 가능성도 충분하다.아직 해가 지지 않았기 때문이다.보통 오후 2시에서 오후 3시 사이 하루 중 기온이 가장 높다.양산 기온이 42.0도를 찍으면, 말 그대로 초유의 일이 된다.자동기상관측장비(AWS) 관측 지점까지 포함해도 국내에서 기온이 42도까지 오른 사례는 없기 때문이다.기상관측망이 전국에 확충된 1973년 이후 기록을 확인했을 때 전날 양산보다 기온이 높게 올랐던 사례는 2018년 8월 1일 경기 광주시 초월읍 지월리(41.9도), 같은 날 서울 강북구(41.8도), 2024년 8월 4일 경기 여주시 금사면(41.6도) 등 3건뿐이다.이날 양산뿐 아니라 경남권 곳곳에서 40도대 기온이 기록됐다.오후 2시 기준 일최고기온을 보면 부산 금정구 40.5도, 경남 창원 40.4도, 경남 김해 40.2도 등에서 기온이 40도를 넘겼다.jylee24@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>