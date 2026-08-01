청소년기자단이 천호성 전북교육감에게 한 첫 질문은?

큰사진보기 ▲순창청소년기자단인 중학교 1·2학년 학생 5명이 천호성 전북교육감과 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 전북특별자치도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천호성 교육감은 청소년기자단과의 인터뷰에서 ‘교육자치’ 등 확고한 교육철학을 밝히며 학생들에게 ‘도전’, ‘확인하는 힘’ 등을 강조했다. ⓒ 전북특별자치도교육청 관련사진보기

"책에는 한 사람이 오랜 시간 축적한 지식과 경험, 가치관이 담겨 있다. 다양한 분야의 독서는 문해력과 사고력을 키우는 가장 효과적인 방법이다. 교사와 연구자로 학생들을 오랫동안 지켜봤는데 책을 많이 읽는 학생 가운데 공부를 못하는 학생을 본 적이 없다. 공부는 학교 수업에서 수학, 영어, 과학만을 의미하는 게 아니다. 운동, 게임, 역사 등 공부는 분야가 제한돼 있지 않다."

"우리는 같은 시험, 같은 시간, 같은 문제로 학생을 평가하면 공정하다고 생각하지만, 학생들이 처한 출발선은 모두 다르다. 경제적 여건과 가정환경, 교육 기회가 서로 다른 학생들에게 동일한 잣대를 적용하는 것이 과연 진정한 공정인지 생각해 볼 필요가 있다. 우리가 너무도 당연하게 여겼던 '공정의 기준'에 질문을 던진 게 기억에 남는다. 교육은 단순히 결과를 평가하는 것이 아니라, 학생 한 명 한 명이 가진 조건과 가능성을 함께 살펴야 한다는 점에 공감했다."

큰사진보기 ▲청소년기자단은 인터뷰 내내 천호성 교육감과 눈을 마주치며 진지하게 대화에 임했다. ⓒ 전북특별자치도교육청 관련사진보기

"교육을 학교와 교사만의 역할로 한정해서는 안 된다. 학생의 성장은 학교뿐 아니라 마을과 지역사회, 지방자치단체가 함께 책임져야 한다. 순창군과 순창교육지원청, 지역사회가 긴밀하게 협력하는 구조가 필요하다. 교육자치는 지역의 미래를 만드는 핵심 기반이다."

"교육은 획일적으로 운영하기보다 지역의 여건과 특성을 반영해야 한다. 모든 정책을 도교육청이 결정하기보다 지역의 교육지원청이 더 많은 권한을 가지고 지역 실정에 맞게 정책을 추진할 수 있어야 한다. 시민추천제를 통해 순창교육을 가장 잘 아는 분을 순창교육지원청의 교육장으로 모시려고 한다. 예산 권한도 드리려고 한다. 순창교육장이 권한과 예산을 가지고 교장과 장학사, 교사, 학생, 주민과 함께 '순창교육자치'를 하실 수 있도록 적극 지원하겠다."

"전북에서 태어난 것은 누구의 선택도 아니다. 미국에서 태어날 수도, 아프리카에서 태어날 수도, 부잣집에서 태어날 수도, 가난한 집에서 태어날 수도 있다. 여러분이 순창에서 태어난 건 여러분의 선택이 아니다. 중요한 것은 '어디에서 태어났느냐'가 아니라 '어떻게 살아갈 것이냐'이다. '순창'이라는 농촌에서 태어났다는 이유만으로 대도시 학생들을 부러워할 필요는 없다. 어디에서 살든 끊임없이 '도전'하는 학생이 되기를 바란다."

큰사진보기 ▲인터뷰를 마친 청소년기자단과 천호성 교육감이 “전북교육 화이팅”을 외치고 있다. ⓒ 전북특별자치도교육청 관련사진보기

'순창청소년기자단'이 7월 30일 오후 12시 30분 전북특별자치교육청 교육감실에서 천호성 전북교육감을 인터뷰했다. 천 교육감은 지난 7월 1일 취임 이후 "청소년기자단과는 처음 인터뷰를 한다"며 순창청소년기자단을 반갑게 맞으면서 "특별한 손님들"이라고 의미를 부여했다.천 교육감은 지난 4월 9일 전북교육감 예비후보로서 전북 순창군에서 열린 '전북교육감 예비후보자 초청토론회'에 참석해 청소년기자단과 질의응답을 나누기도 했다. 당시 천 교육감 예비후보는 "교육감에 당선되면 청소년기자단과 인터뷰를 가져달라"는 요청에 "꼭 하겠다"고 약속한 바 있다.천 교육감은 청소년기자단인 중학교 1·2학년 학생 5명과의 인터뷰에서 교육철학과 도전, AI시대의 교육 방향, 독서의 중요성, 공정의 기준, 지역교육의 미래 등 다양한 주제에 대해 이야기했다. 인터뷰는 청소년기자 5명이 각각 질문하고 천 교육감이 답변하는 방식으로 40여 분간 진행됐다.청소년기자단의 첫 질문은 '교육철학'이었다. 천 교육감은 "교육철학과 관련해 가장 중요한 가치를 하나만 꼽으라면 '도전'"이라고 단언했다. 그는 자신의 삶을 돌아보며 "목표를 세우고 계속 도전해 왔다"며 "성공도 있었고 실패도 있었지만, 실패 역시 다음 도전을 위한 밑거름이 됐다"고 말했다.이어 "실패는 의미 없는 경험이 아니라, '왜 실패했는지' 성찰하게 만들고 사람을 성장시키는 과정"이라며 "학생들도 실패를 두려워하기보다 끊임없이 도전하는 사람이 되기를 바란다"고 제안했다. 천 교육감은 인터뷰 도중 청소년기자단에게 '도전하라'고 수차례 강조했다.청소년기자단이 'AI시대 학교교육이 어떻게 달라져야 하는지'를 묻자, 천 교육감은 "인공지능이 무엇이라고 생각하느냐, AI를 사용해 봤느냐"고 되물었다. 청소년기자단이 "인공지능을 가끔 활용한다"고 답하자, 천 교육감은 "매우 유용한 도구지만 가끔 틀린 답도 내놓는 AI에게 모든 판단을 맡기면 사람의 자율성이 사라질 수 있다"고 우려를 전하며 대답을 이었다."인공지능은 인간보다 훨씬 뛰어난 계산과 기억 능력을 갖게 되겠지만, 결국 중요한 것은 '사람이 스스로 판단하고 책임지는 능력'이다. AI시대일수록 책을 읽고, 스스로 의심하고 확인하는 힘을 길러야 한다. AI가 '이렇게 답했다'고 해서 그대로 믿는 것이 아니라, '정말 맞는가' 확인하는 능력을 갖추도록 하는 게 교육의 목표가 되어야 한다."천 교육감의 대표 공약인 '독서 300권'에 대한 질문도 나왔다. 그는 "초등학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 12년 동안 300권의 책을 읽자"는 취지를 설명하며 "300권은 단순한 권수 채우기 목표가 아니라, 책을 통해 300개의 새로운 세상을 만나는 일"이라고 강조했다.천 교육감은 "각자 관심 분야에 맞는 독서를 하면 된다"며 "체육을 좋아하면 체육 관련 책을, 역사를 좋아하면 역사책을 더 많이 읽으며 자신의 진로와 연결해 나가는 것이 중요하다"고 설명했다.'가장 감명 깊게 읽은 책이 무엇이냐'는 질문이 나오자, 천 교육감은 마이클 샌델의 <공정하다는 착각>을 꼽으며 목소리를 다소 높였다.천 교육감이 <공정하다는 착각>을 언급하며 목소리를 높인 데에는 '교육이 결과 중심의 경쟁을 벗어나서, 학생 개개인의 출발선과 성장 과정을 함께 살펴야 한다'는, 평소에 강조해 온 교육철학을 청소년기자단에게 이해시키기 위함으로 보였다. 실제 청소년기자단 모두는 진지하게 천 교육감과 눈을 마주치며 고개를 끄덕였다.천 교육감은 지역소멸과 전북 교육에 대해서도 분명한 의견을 전했다. 그는 "전북은 인구 감소와 산업 축소로 지역소멸 위기를 겪고 있다"며 "교육만으로 해결할 수 있는 문제는 아니지만, 교육이 지역을 다시 찾게 만드는 중요한 역할을 할 수 있다"고 말했다.이어 "도지사와 시장·군수, 교육감이 함께 참여하는 '지역소멸 대응 특별위원회' 구성을 교육감인 제가 처음으로 제안했다"며 "오는 8월 13일 만나서 논의를 시작할 계획"이라고 설명했다.천 교육감은 '교육자치'를 묻는 질문에 확고한 방향을 제시했다.'지역화, 다양화, 특성화' 교육을 강조하는 천 교육감은 교육자치 내용을 구체적으로 설명했다.천 교육감은 "교육자치는 행정의 권한을 나누는 것에 그치지 않는다"며 "청소년기자단처럼 학생들이 직접 질문하고 취재하며 지역 문제를 고민하는 활동 역시 교육자치의 중요한 사례"라고 평가했다. 그는 "순창청소년기자단 같은 활동이 지속 가능하도록 전북교육청 차원의 지원 방안을 검토하겠다"며 "선배 기자단과 후배 기자단이 함께 만나 성장하는 체계를 만드는 것도 생각해볼 수 있다"고 역으로 제안했다.천 교육감은 전북 학생들에게 전하고 싶은 말을 묻자 이렇게 답했다.순창청소년기자단은 '순창청소년문화의집-열린순창신문-순창교육희망네트워크'가 협력해 농어촌청소년육성재단의 '농어촌청소년 성장지원사업' 공모에 2025년과 2026년 연속 선정돼 운영하고 있다. 순창청소년기자단 활동은 유진이엔티가 후원한다.