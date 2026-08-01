일제강점기 부천 지역에서 열린 각종 품평회

큰사진보기 ▲조선총독부관보 456호(1914년 2월 7일)1913년 진행된 경기도농산품평회상황을 설명하고 있다. 부평을 비롯해 인천부, 김포 등이 인천공립보통학교에서 11월 17일부터 20일까지 농산품 품평회를 진행하였으며, 출품종류는 쌀 보리 콩 조 촉칠 감저 마령서 연초 견 생사 가마니 채소 과실이었다고 소개하고 있다. ⓒ 국립중앙도서관(대한민국신문아카이브) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

일제는 1910년 8월 29일 대한제국을 강제병합하며 식민지로 만들었다. 식민지배를 하기 위해 저항하는 의병들을 토벌하였으며 한편으로 행정구역을 개편하여 수탈하기 위한 각종 정책을 펼쳤다. 이러한 수탈 정책 중 하나가 각종 품평회를 진행한 것이었다. 대한제국 전국 8도에서 생산되는 제품들의 순위를 매겨 출전자들에게 포상을 하였으며, 동시에 참가자들 간 경쟁을 통해 생산량을 늘렸다. 이렇게 생산된 우수한 제품들은 저렴한 가격으로 일본으로 보내지거나 비싼 가격으로 중국 등으로 수출되었다.그렇다면 당시 부천에서는 어떤 품평회가 열렸을까? 그 내용에 대해 살펴보고자 한다.조선총독부는 1913년(대정2년) 11월 17일부터 20일까지 인천공립보통학교에서 부평군(1914년 이후 부천군으로 변경)을 비롯해 인천부, 김포군이 참여하는 연합 농산물 품평회를 진행하였다. 여기에 출품된 종류는 쌀, 보리, 콩, 조, 감저, 마령서, 연초, 견, 생사, 가마니, 채소, 과실 등으로 농촌에서 생산되는 품목이 다수였다. 조선에서 생산되는 농산물의 종류와 품질을 확인하는 것으로 1,157명이 참가하였으며 총 출품 수는 1,251점이었다(조선총독부관보 456호).이전에도 조선총독부는 농업기술을 개량하고 발전시키기 위해 경기도 내에서 순회하며 연합농산품 품평회를 진행하였다. 1912년에는 서울을 비롯해 시흥, 고양, 과천, 광주는 11월 20일부터 동 24일까지 진행하였으며 부평을 비롯해 인천, 양천, 김포, 통진, 강화, 교동은 11월 25일부터 29일까지 진행하였다.부천군 차원에서 대대적으로 농림산물 품평회를 진행한 것은 제3대 군수인 서정악(1921.1~1923.3)이 재임한 1921년이었다. 서정악은 11월 19일~21일 3일간 부천군 각면이 참여한 가운데 부평공립보통학교에 품평회를 진행하였으며, 여기에 경기도 공등지사(工藤知事) 를 대신해 윤태동을 초대하였으며, 소전(少田) 인천경찰서장, 양재창 전 부천군수, 강신형 도평의원 등을 참석시켰다. 고위 관료들의 참여를 통해 권위를 높이고 동시에 참여자를 늘려 출품을 많게 한 것이다. 이 품평회에 출품된 수가 1700여 개였다고 하니 부천군에서 생산되는 모든 제품이 나왔다는 것을 알 수 있다.이후 부천군은 매년 주기적으로 품평회를 개최하였다. 누에를 치기 위한 뽕나무의 생산 증대가 중요시 되었는데 특히 묘목 생장과 농사법이 주를 이루었다. 그리고 본토의 식량을 보충하기 위한 보리와 쌀의 생산 증대, 돼지와 닭 그리고 소의 생산을 늘리는 축산, 퇴비 증대, 목화 등 농업의 다양한 분야가 품평회로 지정되었다.나중에는 술과 같은 식품과 마을과 마을을 잇는 도로까지 확대되었다. 도로 품평회를 통한 포상식은 지배와 수탈을 용이하게 하기 위한 일제의 고도의 전략이었다는 것을 알 수 있다.일제는 발전된 일본 본토를 홍보하기 위해 군수를 비롯한 관료와 부평수리조합의 직원들을 내지시찰이라는 이름으로 관광을 시켰다. 일제에 협력한 친일파 뿐만아니라 지역에서 적극 조력한 사람들을 일본의 농업과 산업현장을 보여줌으로써 낙후된 한반도와 비교함으로써 절대 복종을 시키는 효과를 노렸다. 이러한 사람들이 일본을 시찰한 후 조선으로 돌아와 사람들이 모인 공개된 장소에서 말하도록 하였다. 그 시간 중 하나가 품평회로, 군수의 품평회 시상과 포상이 끝난 후 군민들에게 경험담을 말했다.대표적인 예가 계남면 벌응절리에 살았던 박제환이었다. 박제환은 1931년 12월 품평회에서 야택 부평공립보통학교장과 외부 부천공립보통학교장과 함께 일본을 다녀온 경험담을 말했다. 1년 후인 1932년에는 문학면 옥련리에 살았던 이중돈이 내지 시찰 경험을 말했다.품평회를 조사하면서 부천의 당면의 역사를 어렴풋이 확인할 수 있었다. 1922년 10월 4일 상업회의소에서는 조선식량품 품평회가 열렸는데 여기에서 계남면 소사리에 살았던 이계현이 당면으로 상을 받은 것이다.이 행사에서 경기도나 부천군 행사가 아니라 전국적으로 진행된 행사로 총 271명의 수상자가 나왔다. 각종 술(청주, 소주, 약주)을 비롯해 과자, 면 등에 대해 상을 주었는데, 당면을 주제로 이계현이 상을 받았다. 조선 후기 또는 일제강점기 초기에 중국인들이 많이 살았던 곳은 인천으로 당면을 주제로 상을 받은 사람이면 인천에 거주할 것 같은데 그게 아니었던 것이다.이 당시 당면으로 유명한 업체가 황해도 사리원에 위치했던 광흥당면제조소(廣興唐麵製造所)로 1921년에 설립되었다. 이계현이 부천에서 1922년 품평회에서 상을 받았다고 하니 그 당시 부천도 당면을 생산하는 공장이 있지 않았을까 짐작할 수 있다.그리고 이 행사의 특징 중 하나가 이미 이 당시 조선의 산업 자본이 일본인들에게 거의 넘어갔다는 것이다. 수상자들을 살펴보면 1등 37명 중 조선인은 2명에 불과했으며, 2등 149명 중 조선인은 40에 불과했다.일제강점기 경기도 및 부천군에서 진행된 품평회를 통해 일제의 식민 지배와 수탈을 알 수 있다. 특히 농업 분야에서 활발히 일어났으며 추후에 식품과 도로까지 확대되었다는 것을 확인할 수 있다. 그리고 중국에서 한국으로 이주한 화교의 역사와 함께해 온 당면의 역사도 많이 연구되어 시민들에게 알려지면 좋겠다.