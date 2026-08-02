남은 막걸리로 만드는, 쉽고 간단한 식물 영양제

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큰사진보기 ▲막걸리 영양제 만들기막걸리 영양제 만드는 재료와 방법 ⓒ 김효숙 관련사진보기

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"영양제에서 악취가 나면 사용하면 안 된다. 그러므로 욕심내서 막걸리 한 통을 통째로 만들어 놓고 쓰다가 버리지 말자. 그저 맛나게 마시고 남는 막걸리에 설탕을 잘 녹여 만들어 쓰자. 막걸리가 상할까 봐 걱정되면 설탕을 한두 스푼 더 넣어주면 된다. 설탕은 막걸리 영양제가 잘 발효되도록 돕기 때문이다."

"막걸리 영양제를 식물의 뿌리에 줄 때는 2리터 페트병에 소주 두 컵 분량으로 넣고 물을 채워서 잘 섞어 흙에 뿌려 주면 된다. 잎과 줄기에 줄 때는 양을 소주 1컵으로 줄이면 된다.'

큰사진보기 ▲김치전과 막걸리. 남은 막걸리로 영양제 만들기아쉬운 마음에 집에 돌아가 김치전에 막걸리를 마시고 나서 영양제를 만들었다. ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲용의 발톱다육 식물 용의 발톱 화분에 옮겨 심기 ⓒ 김효숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲텃밭에서 수확한 고추와 가지알싸하게 매운 내가 풍기는 고추와 보랏빛이 선명한 가지 ⓒ 김효숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

지난봄 구청에서 분양받은 '텃밭살이'가 어느덧 4개월째 접어들었다. 초보 농부는 주변에서 텃밭에 심으면 좋다는 씨앗과 모종을 구해 구석구석 뿌리고, 심었다. 상추쌈, 상추 겉절이, 무조림, 당근라페, 가지찜 등 채소 반찬이 매번 식탁에 올랐다.우리 밭에서 얻은 채소라는 이유 하나만으로 우리는 늘 감격하며 기쁘게 먹었다. 육식으로 끝없이 기울던 상차림이 조화를 이루니, 허리띠로도 감추지 못할 만큼 늘어났던 뱃살이 조금씩 변화를 보였다. 남편과 나는 입이 귀에 걸려 허리와 무릎이 아픈 줄도 모르고 틈만 나면 텃밭으로 달려갔다.구청에서 하반기 교육이 있다고 알림이 왔다. 지난봄에 받은 비료 한 부대와 상추 모종 덕에 초보 농부의 텃밭 살이가 풍요로웠다. '이번엔 또 어떤 선물을 받을까?' 설레는 맘을 안고 텃밭으로 달려갔다. 습하고 무더웠지만 발걸음이 가벼웠다.텃밭이 있는 공원에 도착하자마자 맹꽁이 소리가 천지를 울렸다. 1년 내내 땅속에서 살던 맹꽁이가 이 덥고 습한 계절에 딱 한 번 뿐인 산란기를 맞았다. 어떻게든 다음 세대에 바통을 넘겨주려고 목청을 돋워 맹렬하게 구애하고 있었다. 몇 년 전 우연히 본 국립생태원 블로그에서 머지않아 맹꽁이가 모두 사라질지도 모른다는 글을 읽었는데 우렁찬 합창 소리를 들으니, 내년에도 녀석들을 만날 수 있겠다는 기대감에 반갑기까지 했다.교육장에는 이미 알림을 받고 온 텃밭 사람들로 가득했다. 출석부에 우리 밭 번호를 적고 맨 뒤에서 서성이니 관계자가 의자를 내주었다.앞에서 강사님이 막걸리 통을 들자, 사람들의 눈길이 쏠렸다. 강사님은 막걸리 자체가 발효 식품이라 누구나 쉽고 간단히 식물 영양제를 만들 수 있다고 했다.이런 말들이 이어졌다. 강사님은 페트병에 막걸리 두 컵에 설탕 한 컵을 넣어 한참 흔들더니 끝이라고 했다. 다들 고개를 갸웃거리며 페트병에서 눈길을 거두지 못했다. 막걸리와 설탕을 2:1 비율로 페트병에 담아 설탕이 잘 녹도록 충분히 흔들어 주는 게 중요하다고 했다. "요즘 기온이 워낙 높다 보니 반드시 냉장고에 보관해야 합니다"라고 여러 번 힘주어 강조했다.빈 용기를 가져온 선착순 다섯 명에게 막걸리 영양제를 나눠주었다. 페트병을 가져온 이들은 서둘러 통을 비우고, 눈치 빠른 이들은 옆에 있던 마대를 뒤져 빈 페트병을 찾느라 야단법석이었다. '빈 용기를 가져오라고 미리 공지했다면 이 사달이 나지 않았을 텐데'. 우리는 아쉬운 마음을 달래며 저녁에 김치전 부쳐, 한 잔 마시고 액비를 만들기로 했다.교육이 끝난 줄 알고 일어나려는데 다육 식물 모종을 하나씩 나눠줬다. 텃밭과 다육 식물이 어떤 관계가 있는지 몰라 고개를 갸웃하는 사람들에게 강사님은 요즘같이 덥고 습한 날씨에 다육 식물을 집안에서 키우면 미세먼지를 줄이는 데도 좋고 우울감을 털어 버리는 데도 도움이 된다고 했다. 다육 식물은 그저 눈을 만족시키는 귀여운 화분이라고 생각했던 나는 알로에처럼 뾰족뾰족한 녀석을 골라 덥석 받아 들었다. '용의 발톱'이라고 했다.작은 토분에 바닥 망을 깔고 황톳빛 모래가 섞인 흙인 마사토 두 숟가락과 비료가 섞인 흙 한 숟가락을 넣었다. 다육이 모종을 화분에 넣고 흙을 채웠다. 그리고 흙이 섞이지 않은 깨끗한 마사를 깐다. 깔끔해 보였다. 노란 오리와 빨간 버섯 모양 장식품을 끼우니 화분 가게에서 파는 다육이랑 다르지 않았다.남편이 꼼꼼하게 흙을 채우고 깔끔하게 마사토를 깔아준 덕분에, 사람들의 눈길을 끌었다. "아주 깔끔하게 잘 심으셨네요!"라며, 관계자 한 분이 구청에 보낸다고 우리 화분 사진을 찍었다. 우리가 심은 용의 발톱이 구청 홈페이지에 모습을 보일 지도 모른다 생각하니 가슴이 콩닥거렸다.교육받는 동안 비가 그쳤다. 밭 둑길을 따라 텃밭에 가서 알싸하게 매운 내가 나는 고추와, 한여름 수분 보충에 좋은 통통한 가지를 땄다. 연일 계속된 장맛비로 상추는 다 녹아 내렸지만 고추와 가지는 꿋꿋이 버텨냈다. 텃밭은 농부의 발걸음을 알고 한 번도 빈손으로 보내는 법이 없다. 우리는 오늘도 찬거리를 챙겨 양손에 들고 콧노래를 부르며 발걸음을 서둘렀다.다음 번엔 오늘 만든 막걸리 영양제를 텃밭 작물들에게 골고루 선사해야겠다. 조금이라도 보답이 되면 좋겠다.