민주당 내 세번째 반발... 이언주 "형소법, 도대체 무리한 이유가 뭔가"

큰사진보기 ▲이언주 전 더불어민주당 최고위원이 지난해 7월 11일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲'보완수사권 폐지' 형소법, 반대표 던진 의원 2명 누구?검사의 보완수사권 완전 폐지가 핵심인 형사소송법 개정안이 지난달 31일 국회 본회의에서 표결에 부쳐져 재석 178인 중 찬성 175인, 반대 2인, 기권 1인으로 통과됐다. 이날 본회의장 전광판에 찬성한 의원 이름 옆에는 초록색, 반대한 의원 이름 옆에는 빨간색, 기권한 의원 이름 옆에는 노란색 동그라미가 표시돼 있다. 표결에 참여하지 않은 의원 이름은 흰색으로 쓰여 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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여당 주도로 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안이 국회 본회의를 통과한 가운데, 이언주 더불어민주당 의원이 "개정에 반대하는 다수 국민 여론을 감안해 더 신중했어야 하는데 급히 처리한 점은 참으로 유감"이라고 밝혔다.당론으로 추진된 법안을 두고 당내 이견이 공개적으로 표출된 것은 곽상언 의원 반대, 이소영 의원 기권에 이어 세 번째다. 다만 이 의원은 자신을 대상으로 한 합성 음란물이 유포된 이후 요양 중이어서 전날 본회의 표결에 참여하지 않은 것으로 보인다.이언주 의원은 형사소송법 개정안 통과 다음날인 1일 페이스북을 통해 "검찰 개혁이 시대적 과제라는 것엔 저도 100% 동의하며 누구보다 앞장서서 지난 정권 당시부터 정치검찰에 맞서 투쟁해 왔다"면서도 "보완수사권을 완전히 폐지하냐 마냐의 문제는 검찰개혁이나 정치검찰과는 다른, 국민 특히 피해자의 기본권 보장 차원의 문제라는 생각을 해왔다"고 말했다.이어 "최근 김창민 감독 사건이나 장윤기 사건 등에서 드러난 바와 같이 경찰 수사의 부실이나 내부 부패가능성을 견제할 수 있도록 검찰의 보완수사권을 남겨두어야 한다는 국민여론이 압도적"이라며 "이미 '부산 돌려차기 사건' 등이 경찰의 부실수사 우려를 떠올리게 한다"며 여론을 환기시켰다.그러면서 "적어도 정치검찰 이슈와 무관하고 국민들의 민생 그리고 기본권과 직결된 강력범죄 등에 한해 최소한 한시적으로라도 견제 권력 공백으로 국민의 기본권이 침해되는 일이 없도록 해야 했다"고 에둘러 비판했다.이 의원은 "모름지기 법, 특히 형사사법체계는 '국가 질서 유지'와 '국민 안전'을 위한 최소한의 장치이고, 더욱이 형사법은 사회적 약자들의 생명과 안전을 범죄로부터 더 강력하게 보호하고 가해자를 엄벌해 다시는 유사 범죄가 재발되지 않게 철저히 수사해야 하는 영역이기도 하다"며 "도대체 무엇을 위해 국민 대다수 반대를 무릅쓰고 무리했어야 했는지 이해가 안 된다"고 반문했다.이 의원은 "필요하다면 언제든 (형사소송법 개정안의) 보완·수정을 제안하겠다"며 "어떠한 제도도 우리 정치권의 이해관계보다 '국민 입장'에서 존재해야 함을 앞으로도 잊지 않겠다. 법 시행이 어떻게 진행될지 예의주시하겠다"고 말했다.