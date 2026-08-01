오늘 충청서 첫 순회경선… 정청래 우세 관측, 김민석 추격 주목

큰사진보기 ▲대화하는 정청래-정성호정청래 더불어민주당 전 대표(오른쪽)와 정성호 법무부 장관이 31일 국회 본회의장에서 검사의 보완수사권 완전 폐지가 핵심인 형사소송법 개정안 표결을 앞두고 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 박경준 기자 = 더불어민주당 차기 지도부 선출을 위한 첫 순회경선이 1일 충청 지역에서 열린다.민주당은 이날 오전과 오후에 걸쳐 충남 공주의 충남교통연수원과 충북 청주의 CJB미디어센터, 대전의 대전컨벤션센터에서 당대표·최고위원 후보들이 참석한 가운데 합동연설회를 개최한다.대전컨벤션센터에서는 합동연설회 이후 대전·충남·충북·세종 지역의 권리당원 투표 결과가 발표된다.민주당은 지난달 28일과 29일 온라인 권리당원 투표를 실시했고, 여기에 참여하지 못한 권리당원들은 같은 달 30일부터 이틀간 ARS 투표를 했다.당 대표 경선의 경우 충남이 고향인 정청래 후보가 김민석·송영길 후보를 앞선다는 평가가 나온다.정 후보 측이 충청 경선에서 승리를 점치는 가운데 김 후보는 전날 언론 인터뷰에서 경선 초반 정 후보와의 득표율이 7%포인트(P) 이상 벌어지지 않으면 최종적으로는 안정적 승리를 할 수 있다고 한 바 있다.당 대표 경선은 선호투표제로 치러진다. 이는 전체 투표에서 과반 득표자가 없으면 상위 2인을 제외한 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식이다.최고위원 경선에서는 최민희·김용·김영호·서미화·한민수·이성윤·박선원·임미애 후보(이상 기호순) 등 총 8명이 경쟁해 5명의 당선자를 가린다. 유권자 1명이 후보 2명을 골라 투표하는 연기명 방식으로 진행된다.kjpark@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>