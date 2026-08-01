하마스 무장해제 합의, 과연 실행될까

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큰사진보기 ▲벤야민 네타냐후 이스라엘 총리(가운데) ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

팔레스타인 가자지구의 무장 정파인 하마스가 트럼프 대통령이 가자지구 종전과 재건 구상 실행을 위해 수립한 평화위원회(BoP)와 무장해제에 합의했다. 이 소식은 지난 7월 30일(현지시간) 트럼프 대통령의 사회관계망을 통해 처음 알려졌다. 트럼프 대통령은 이를 가자지구의 평화와 안보를 위한 "기념비적인 걸음(a monumental step)"이라고 불렀다.합의 사실이 여러 보도를 통해 확인된 뒤 <알자지라>는 합의문 사본 입수를 통해 무장해제의 상세한 계획은 향후 14일 동안 준비될 것이라고 보도했다. 하마스 협상단의 일원인 가지 하마드는 여러 언론과의 인터뷰를 통해 무장해제 합의를 확인했다.하마스의 무장해제 합의는 가자지구 전쟁 종전과 재건을 위한 하마스의 결단으로 해석된다. 2025년 10월 10일 휴전이 발효됐지만 가자지구의 인도주의 재난 상황은 계속되고, 재건은 언제 시작될지 알 수도 없으며, 이스라엘의 휴전 위반과 공격은 계속되고 있다. 이런 상황에서 이스라엘의 공격 중단과 군 철수, 그리고 재건을 위해 2단계 평화 협상의 핵심 문제인 무장해제에 합의한 것으로 보인다.이스라엘의 통제와 공격 지속으로 가자지구 상황이 거의 개선되지 않는 가운데 하마스가 가자지구를 통치하는 데 있어서 행정적, 재정적 한계에 직면했기 때문이라는 분석도 있다. 하마스는 7월 6일 이미 가자 정부 미디어국을 통해 발표한 성명에서 '정부비상위원회'의 해체와 과도 절차 수용을 발표했다. <알자지라>는 하마스 관리의 말을 인용해 이는 하마스가 트럼프 대통령의 평화 구상 중 하나인 가자행정위원회(NCAG)의 빠른 출범을 바라고 있음을 의미한다고 보도했다. 이번 무장해제 합의는 하마스의 이런 결정과 맥락을 같이하는 것으로 볼 수 있다.하마스의 무장해제는 미국이 제안한 평화 구상에서 가자지구 전쟁 종전, 이스라엘군의 완전한 철수, 그리고 가자지구 재건을 위한 전제조건으로 언급되었기 때문에 가자지구 평화를 위한 가장 중요한 진척으로 볼 수 있다. 그러나 하마스의 무장해제가 향후 어떤 방식으로 진행될지에 대해 상세 내용이 논의되지 않은 가운데 벌써 실행 가능성 여부와 관련해 여러 의문이 제기되고 있다.가장 큰 의문은 하마스의 무장해제와 이스라엘군 철수 시점에 대한 조율이 어떻게 이뤄질 것이냐에 대한 것이다. 하마스는 이스라엘군 철수와 하마스의 무장해제가 동시에 이뤄져야 한다는 입장이다.하마스 협상단의 일원인 하마드는 무장해제 합의 소식이 알려진 후 <알자지라>에 "가자지구에서 이스라엘군이 철수하기 전에 무장해제를 하지는 않을 것"이라고 말했다. 그는 AFP와의 인터뷰에서도 "합의는 이스라엘이 확실히 의무를 준수해야 하는 내용을 포함하고 있다"면서 "이스라엘이 의무를 다하지 않으면 우리도 하지 않을 것"이라고 강조했다.이와 관련한 또 다른 의문은 즉각적인 군사행동 중단이 가능할 것이냐다. 30일 평화위원회는 사회관계망을 통해 이스라엘, 하마스, 그리고 다른 팔레스타인 무장세력들에게 모든 군사행동 중단을 촉구했다. 그러면서 모든 당사자의 합의를 전제로 앞으로 14일 동안 무장해제 실행 방법과 일정이 마련될 것이라고 밝혔다. 또한 기자 브리핑을 통해 완전한 무장해제에는 200-350일이 걸릴 것으로 예상된다고 밝혔다.하마스 무장해제 합의가 알려진 30일 이스라엘은 아무런 공식 반응을 내놓지 않았다. 그러나 이스라엘의 <타임스오브이스라엘> 보도에 따르면 하루 전인 7월 29일 하마스와 평화위원회 논의에 획기적인 진전이 있다는 보도가 나오자 네타냐후 총리실은 성명을 통해 찬물을 끼얹는 반응을 내놓았다. 성명은 이스라엘군이 철수하려면 가자지구의 완전한 비군사화가 이뤄져야 한다고 주장했다. 이는 하마스와 다른 무장세력들의 완전 무장해제가 먼저 이뤄지고 이것이 확인되지 않으면 이스라엘군을 철수시키지 않겠다는 걸 의미한다.무장해제 합의가 발표된 뒤 이스라엘 국가안보부 장관이자 극우성향 정치인인 이타마르 벤 그비르는 사회관계망을 통해 "용납하기 어려운(unacceptable)" 합의라고 일갈하면서 "이스라엘은 승리해야 한다"고 주장했다.이름이 밝혀지지 않은 한 이스라엘 관리도 <로이터>에 "이스라엘은 모든 절차에 대한 전제조건으로 하마스의 완전한 무장해제와 가자지구 내 모든 무기의 제거, 그리고 가자지구의 완전한 비군사화를 요구한다"며 "논의되는 내용은 이런 (이스라엘) 요구에 전혀 만족스러운 답을 제공하지 않는다"고 말했다. 이는 네타냐후 총리의 주장대로 하마스의 무장해제와 모든 무기의 제거가 없이 이스라엘군 철수는 불가하다는 의미다.하마스 외 가자지구 다른 무장세력들의 무장해제 수용 여부도 관건이다. <알자지라>는 하마스와 함께 휴전에 합의한 팔레스타인 이슬라믹 지하드(PIJ)가 "부정확(inaccurate)"하다며 합의에 의문을 제기했다고 보도했다. 이런 이유로 PIJ는 "현재 배포된 합의 내용과 관련해서는 (입장을) 보류한다"고 밝혔다. 이는 하마스와 평화위원회가 PIJ를 포함한 다른 무장세력들을 어떻게 설득할지가 향후 절차에 중요할 수밖에 없음을 의미한다.하마스의 무장해제 전제조건에는 이스라엘의 휴전 합의 준수도 포함되어 있고 이스라엘이 이런 요구를 수용할지 또한 의문이다. 협상단 일원인 하마드는 <알자지라>에 이번 합의는 단순한 무장해제가 아니라 이스라엘군 공격 중단과 재건까지 포함하는 "포괄적 패키지(comprehensive package)"임을 강조했다.하마스가 요구하는 이스라엘의 휴전 합의 준수에는 공격 중단은 물론 충분한 구호품 반입과 이스라엘군의 가자지구 주둔선인 황색선(Yellow Line) 준수도 포함되어 있다. 이스라엘은 이 모두를 지키지 않고 있다.이스라엘은 하마스 무장해제 합의가 발표되기 하루 전인 29일에도 가자지구를 공격했고 이로 인해 18개월, 8세 어린이 2명을 포함한 6명이 사망했고 34명이 부상을 입었다. 휴전 뒤에도 이스라엘의 가자지구 공격은 꾸준히 계속됐다. 휴전 합의 사항인 구호품 반입 정상화도 전혀 이뤄지지 않고 있다. 유엔에 따르면 7월 초 현재 가자지구로 반입되는 구호품은 최소한으로 필요한 양의 절반에도 미치지 못했다.이스라엘군의 장악 지역 확대 또한 문제다. 휴전 합의 시 이스라엘은 가자지구 동쪽의 약 53%를 '황색선'으로 설정해 군사 장악했지만 점차 이를 확대해 현재는 가자지구의 약 70%까지 장악하고 있다. 하마스의 무장해제는 이스라엘군이 53% 선까지 후퇴해야만 시작될 수 있는데 이스라엘이 평화위원회의 결정을 수용해 이를 실행에 옮길지, 또는 얼마나 빨리 실행할지가 의문이다.이스라엘이 30일 공식 입장을 내놓지 않은 이유는 합의에 대한 불만과 미국의 압력 사이에서 고민하고 있기 때문인 것으로 보인다. <타임스오브이스라엘>은 미 고위 관리의 말을 인용해 이스라엘에 대한 트럼프 대통령의 압박을 보도했다. 이 관리는 30일 기자들에게 "우리는 이스라엘이 애초에 합의한 평화 구상에 들어있지 않은 내용을 이행하라고 요구하는 것이 아니다. 때문에 이스라엘이 이를 지킬 것으로 확신한다. 만일 그러지 않는다면 트럼프 대통령이 매우 실망할 것"이라고 말했다.트럼프 대통령이 처음으로 하마스와의 무장해제 합의를 알리면서 "기념비적인 걸음"이라고 치켜세운 것 또한 이스라엘에게는 압박이 될 수밖에 없다. 그러나 10월 총선을 앞두고 강경 노선을 유지하고 있는 네타냐후 총리가 이런 트럼프 대통령의 압박을 얼마나 수용할지, 또는 이전의 주장을 얼마나 강력하게 고집하며 버틸지가 이번 합의의 신속한 이행, 또는 이행 가능성을 좌우할 수밖에 없는 상황이다.