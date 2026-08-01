보완수사권 폐지에 여성계 "개혁 본질 잃은 검찰개혁" 반발

큰사진보기 ▲더불어민주당 김남희, 김동아 의원, 손솔 진보당 의원과 한국성폭력상담소, 한국여성의전화, 한국여성민우회, 한국여성노동자회, 장애여성공감, 민변 여성인권위원회 관계자들이 지난달 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 형사소송법 개정 관련 기자회견을 열어 "형사사법은 그동안 여성폭력에 무지했고, 무능했다. 권위주의적이었으며 불평등했다"며 "형사소송법 개정이 피해자에게 개악이면 안 된다"고 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲'보완수사권 폐지' 형소법, 반대표 던진 의원 2명 누구?검사의 보완수사권 완전 폐지가 핵심인 형사소송법 개정안이 지난달 31일 국회 본회의에서 표결에 부쳐져 재석 178인 중 찬성 175인, 반대 2인, 기권 1인으로 통과됐다. 이날 본회의장 전광판에 찬성한 의원 이름 옆에는 초록색, 반대한 의원 이름 옆에는 빨간색, 기권한 의원 이름 옆에는 노란색 동그라미가 표시돼 있다. 표결에 참여하지 않은 의원 이름은 흰색으로 쓰여 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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더불어민주당 주도로 이른바 보완수사권 폐지를 골자로 한 형사소송법 개정안이 본회의를 통과한 가운데 5개 여성인권단체가 "피해자 없는 검찰 개혁이자 본질을 잃은 개혁"이라며 반발했다.한국성폭력상담소·민주사회를위한변호사모임 여성인권위원회·장애여성공감·한국여성민우회·한국여성의전화는 31일 공동성명을 통해 "여성 폭력 피해자와 지원 단체의 요구를 반영하지 않고 밀어붙인 여당 주도 형사소송법 개정안 본회의 통과에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.단체들은 "검사가 직접 수사할 수 없는 상황에서 수사기관에 대한 실질적인 견제가 가능한 제도와 단계를 형사소송법이 아닌 범죄별 개별 법령에 명시하였다"며 "누락되는 피해가 발생할 가능성을 노정한 것"이라고 비판했다.이어 "(본회의를 통과한) 개정안에는 부실수사 등 수사절차상 하자에 피해자가 개별적으로 다투어야 하는 방식으로 부담을 떠넘겼을 뿐만 아니라 형사사법 절차상 피해자 권리보장을 위한 ▲ 수사 진행 상황 통지 ▲ 불기소 전 의견 청취 ▲ 구속 사유 추가나 공판 단계 피해자 참가 제도 등을 반영하지 않았다"라고 지적했다.단체들은 "2021년 검경 수사권 조정 이후 불송치 사건 수는 2021년 37만 건에서 2025년에는 60만 건으로 폭증하는 반면, 이의신청 건수는 전체 불송치 사건 대비 9%에 지나지 않는다"라면서 "검사가 재수사를 요구하는 비율도 매년 감소 추세인데 (대안으로 제시된) 공소청 보완수사요구권·시정조치요구권·재수사요구권이 얼마나 수사 공백을 메우며 범죄적 실체 발견과 엄정한 대처로 이어지게 할지 우려하지 않을 수 없다"라고 꼬집었다.그러면서 "공권력을 믿고 법적 대응을 결심한 피해자는 경찰·공소청·중수청(중대범죄수사청)을 오가며 수사 지연을 감내해야 하고 충분하지 않은 정보에 의존해야 할 것"이라고 덧붙였다.단체들은 "범죄 피해자 권리 보장을 요구하니 '검찰 존치를 말하냐'며 개혁 훼방꾼으로 몰렸다"라며 "제도의 완성도가 아닌 정치적 승패를 겨루는 정쟁으로 전락하면서 검찰 개혁은 개혁의 본질을 잃었다"라고 총평했다.