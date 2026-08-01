트럼프 "이란, 신뢰 잃어가고 있어... 강하게 타격할 것"

큰사진보기 ▲트럼프 대통령 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 더욱 강하게 공격할 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 31일(현지 시각) 미 메릴랜드주 캠프 데이비드에서 주재한 내각회의에서 "우리는 그들을 매우 강력하게 타격할 것"이라며 "결국 그들은 '더 이상 못 참겠다'고 말하게 될 것"이라고 말했다.그러면서 "이란은 정직하지 못하고, 불명예스러운 상대였다"라며 "하지만 그런 것은 중요하지 않다. 이란의 상황이 매우 좋지 않다"라고 주장했다.미국은 이란과의 종전 양해각서(MOU)가 사실상 파기된 후 대이란 공습을 재개했다. 그리고 지난 24일 중단한 뒤, 29일부터 다시 이란과 교전에 나섰다.트럼프 대통령은 "얼마 전 (이란이) 미사일 다섯 발을 발사했다"라며 "우리가 요격했지만, 당시 우리는 협상 중이었다"라고 밝혔다. 이어 "그들이 거짓말을 하기 때문에 난 그들에 대한 신뢰를 잃고 있다"라고 말했다.또한 이란과 다시 합의에 도달할 수 있느냐는 질문에 "그렇다"라면서도 "우리는 그저 이기고 싶을 뿐이다. 이란은 핵무기를 갖지 않을 것이며, 가질 수도 없다"라고 못 박았다.미 CNN방송은 트럼프 대통령이 자국민으로부터 이란과의 전쟁을 빨리 끝내라는 상당한 정치적 압력을 받고 있으나, 이란이 협상 테이블로 돌아올 때까지 공격을 계속하겠다는 전략을 시사했다고 전했다.트럼프 대통령은 팔레스타인의 친이란 무장정파 하마스의 무장해제 합의가 이란과의 전쟁 덕분이라고 주장하기도 했다.그는 "하마스의 무장해제는 미국과 이스라엘이 하마스의 주요 후원국인 이란과 전쟁을 벌인 덕분에 이루어진 중대한 돌파구"라며 "이는 우리가 이란과의 전쟁에서 얼마나 큰 성공을 거두고 있는지를 보여준다"라고 말했다.이어 "하마스를 무장 해제시키는 것이 가능하다고 생각한 사람은 아무도 없었다"라며 "불과 4~5개월 전만 해도 이런 합의는 불가능했을 것"이라고 강조했다.트럼프 대통령 주도로 설립한 가자지구 평화위원회는 전날 하마스 무장해제와 이스라엘 철군에 합의했다고 발표했다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 "최근 며칠간 나온 유일한 좋은 소식"이라고 환영했다. 그러면서 "중동은 더 이상 전쟁을 감당할 수 없다. 이 지역의 모든 전선에서 전쟁이 중단돼야 한다"라고 촉구했다.다만 하마스는 이스라엘 철군이 먼저 이행돼야 한다고 주장하는 반면에 이스라엘은 하마스의 무장해제가 우선이라며 양측이 맞서고 있어 합의가 이뤄지기까지 매우 험난할 것이라는 전망도 나온다.