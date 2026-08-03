"'강희린 이 친구 괜찮네'라는 말을 듣는 정치인이 되고 싶습니다"

지방선거 당선인의 소식은 넘쳐나지만 낙선자의 소식은 사라졌습니다. [KNOCK : 落 일기]는 취업시장의 '낙선자'인 대학생이 사라진 낙선자의 목소리를 담는 여정입니다.

큰사진보기 ▲개혁신당 강희린 후보 사진 ⓒ 박재윤 관련사진보기

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- 간단한 자기소개 부탁드립니다.

- 출마 전에서는 어떤 일을 하셨고, 어쩌다 정치에 뛰어들게 되셨나요?

- 선거 후에는 어떻게 지내고 계신가요?

- 정치인 이전에 자연인 '강희린'으로의 일상도 궁금합니다. 요즘 가장 많은 시간을 보내시는 일이나 새롭게 즐기시는 취미가 있다면요?

- 많은 정당들 중 개혁신당을 선택하신 이유가 궁금합니다.

- 지난 2025년 9월 개혁신당 대전시당위원장 선거에서 3선 시의원 출신 상대 후보를 꺾고 당선되셨습니다. 승리 비결은 무엇이라고 생각하시나요?

- 지난 지방선거에 출마하실 결심을 하신 계기가 궁금합니다.

- 선거 운동 과정에서 기억에 남는 순간이 있다면 말씀해주세요.

- 거대양당이 아니라 소수정당으로 선거를 치르시면서 좋았던 점이나 아쉬웠던 있으신가요?

- <공직선거법>을 비롯한 현행 선거 제도에서 소수정당 후보에게 불리하게 작용하는 부분이 있다면 어떤 부분일까요?

- 당선되셨다면 1호 정책으로 무엇을 추진하셨을까요?

- 앞서 출마 이유에서도 언급해 주셨지만, 대전·충남 행정 통합 논의가 선거 이후에도 계속 이어지고 있습니다. 허태정 대전광역시장은 주민투표를 전제로 추진하겠다는 태도고, 박수현 충청남도지사는 2028년 총선 때 통합 단체장을 선출하자는 보다 적극적인 견해를 밝히기도 했는데요. 대전·충남 행정 통합에 대한 후보님의 견해가 궁금합니다.

- 최근 국민의힘에서 허태정 시장의 '대전형 고유가 지원금' 공약을 두고 공약을 번복했다는 비판을 제기하고 있습니다. 이에 대해서는 어떻게 평가하시나요?

- 지금의 정치를 한 문장, 혹은 한 단어로 표현한다면 어떻게 표현하실 수 있을까요?

- 마지막 정치에 도전하려고 고려하는 20대나 이제 사회 초년생들에게 한마디 부탁드립니다.

"거대 양당은 기성 정치권에 빚진 것이 많지만, 우리는 시민들에게만 빚이 있다. 이제는 차악이 아닌 최선은 선택해 달라"며 야심 차게 출마했던 시장 후보가 있었다. 시당위원장 경선 과정에서 3선의 시의원을 소통이라는 무기로 누르며 이변을 썼던 청년 정치인, 대전광역시장 후보로 출마해 1만 7370표(2.35%)를 얻고 낙선한 강희린 개혁신당 대전시당위원장이 그 주인공이다.강 후보는 정치와의 인연이 깊지 않았다. 한국과학기술원(KAIST) 대학원에서 연구에 힘을 쏟던 과학인이었다. 그러던 그가 개혁신당에 입당한 계기는 윤석열 전 대통령이었다. 그가 과학계 연구개발 예산, 이른바 R&D 예산을 삭감하면서, 이를 계기로 정치에 뛰어들게 된 것. 독특한 이력을 지닌 강희린 후보는 9회 지방선거에서 단 둘뿐인 20대 광역자치단체장 후보이기도 하다. 지난 7월 9일 대전광역시 유성구의 개혁신당 대전시당 인근 한 식당에서 김영욱 개혁신당 대전시당 부위원장과 조성한 개혁신당 대전시당 사무처장과 함께 그를 만났다."안녕하세요. 개혁신당 대전시당 후보로 출마했던 강희린입니다. 성균관대 물리학과를 졸업하고 지금은 KAIST 물리학과 석사 과정 휴학 중입니다. 개혁신당에서는 대전시당 위원장을 맡고 있고, 앞으로 대전을 서울에 버금가는 도시로 만들겠다는 포부를 가지고 대전에서 활동하고 있습니다.""출마 전에는 평범한 대학원생이었어요. 남들보다 조금 정치나 사회 문제에 관심이 많기는 했지만 당원이라고 해서 꼭 정치 활동을 하는 건 아니니까요. 그러던 중 '존경하지 않는' 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하면서 정치적으로 혼란해졌고, R&D 예산도 다 깎아버리고 하는 모습을 봤어요. 이렇게 빨리 정치할 생각은 없었지만, 장기적으로는 정치 할 생각이 있었거든요. 차라리 조금 일찍 뛰어들어 보는 것도 괜찮겠다는 생각으로 정치에 뛰어들게 되었어요.""선거 치르면서 금전적, 시간적으로나 정신적으로 소진된 부분들을 쉬면서 충전하고 있어요. 쉰다고 쉬고 있어도 정치적으로 별의별 일들이 많이 일어나서 마음이 편하지만은 않은 것 같아요. 당장 선거 끝나자마자 터진 부실선거 문제도 그렇고요.""취미라고 하면 체스? 예전부터 즐기던 취미였는데 슬슬 다시 해보려고 하고 있고요. 선거도 끝났으니, 유튜브도 해보려고요. 정치적인 내용 말고 취미 활동 올려보려고 하는데, 너무 이것저것 올리면 알고리즘 망한다는 얘기가 있어서 모르겠어요. 자전거 여행이나 해외여행도 취미고, 언어 배우는 것도 취미예요.""먼저 거대 양당을 선택한다면 고착화된 정치 문화를 바꿀 수 없겠다는 생각이 컸어요. 거대 양당을 제외한 선택지 중에서는 개혁신당이 가장 현실적이면서도 올바른 목소리를 낼 수 있는 정당이라 생각했어요. 물론 개혁신당이라는 자체를 이상적이라고 보시는 분들도 많아요. 할 수 있겠냐? 어렵지 않느냐? 질문하시는 분들도 많지만 저는 현실과 이상의 타협으로 개혁신당을 선택했어요. 원래 정치라는 게 현실을 이상적으로 바꿔보겠다고 하는 거니까요.""저는 시당위원장 선거도 개혁신당의 선거 전략처럼 결국 중도층 싸움이라고 생각했어요. 중도층을 공략하기 위해서는 제 진정성을 어필해야 한다고 생각했고요. 그래서 저는 선거 기간 중에 제 진정성을 보여드리고자 매일 유튜브 라이브 방송을 진행했어요. 사실 시당위원장으로 출마한 원인 중 하나도 시당의 소통 부족이었고요. 유튜브 방송은 제게 정말 좋은 기회였다고 생각해요. 저를 잘 모르는 분들과도 소통할 수 있었고, 저에 대한 오해도 해소할 수 있었어요. 결국 상대 후보보다 적극적인 소통을 통해 제 진정성이 당원들께 전달된 것이, 가장 큰 승리 원인이었던 것 같습니다.""정치에 참여하는 방법은 정말 다양하죠. 게시판에 글을 올릴 수도 있고, 유튜브를 찍을 수도 있고, 시위에 나갈 수도 있지만 정치인의 궁극적인 목표는 선거에 나가서 당선되는 것으로 생각했어요. 시당 위원장이 되고부터는 본격적인 정치인이 되었기에 출마해야겠다고 생각했던 거죠.처음엔 그저 양당 밖에서 중도 우파를 대변하는 올바른 목소리를 내고 싶다는 마음이 가장 컸어요. 애초에는 시의원 출마 정도를 생각했었는데, 존경하는 이준석 대표께서 시장 선거 출마를 권유하셨어요. 과감하게 도전해야만 큰 목소리를 내서 크게 주목받을 수 있다고 생각했고, 대전·충남 통합이 졸속으로 추진되는 모습을 보고서 경험이 없더라도 바른 목소리를 내는 것이 중요하다는 생각이 들어서 출마를 결심하게 되었습니다.""몇 가지 있어요. 사실 후보자로 선거를 치르다 보면 욕을 먹을 일이 많아요. 저에 대해서는 잘 모르시지만 이준석 대표나 저희 당에 비호감을 가지신 분들도 계시니까요. 한날은 버스에서 선거 운동복을 입고 있는데 이준석 대표와 당에 대해 비판하시는 분이 계셨어요. 후보자가 주민과 싸울 수는 없잖아요. 경청하면서 더 잘하겠다, 좋은 모습 보이겠다는 말씀드렸더니 '강희린 너는 괜찮네' 다른 답변이 돌아왔어요. 뿌듯하더라고요. 이미지의 중요성도 깨달았고요. 결국 앞으로도 꾸준히 지역에서 활동하며 좋은 이미지를 만들어서, 정당과 무관하게 '강희린 이 친구 괜찮네'라는 말씀 들을 수 있도록 노력해야겠다는 생각이 들었어요.""앞에 욕을 먹었다고 말씀드렸는데 양당 후보들에 비하면 욕은 덜 먹은 편이죠 (웃음). 소수 정당 후보는 조금 짠하게 봐주시는 부분이 있더라고요. 항상 격려해 주시지만, 너무 약한 거 아니냐는 인식이 결국 낮은 지지율로 이어지기도 하고요. 양날의 검인 것 같아요. 결국 소수 정당 후보가 약한 당세를 극복하려면 개인기를 키워야 한다고 생각해요. 부산의 한동훈 후보나 안동의 허승규 후보처럼요.""가장 크게 와닿았던 부분은 <공직선거법>이 굉장히 엄격하다는 부분이에요. 규제도 많고요. 금전적 문제를 예로 들자면, 서류 처리나 보고 체계가 복잡하고 번거로워요. 거대 정당의 경우에는 체계가 갖추어져 있고 인력도 풍부하지만, 소수 정당은 경험도 부족하고 사무원을 둘 인건비조차 부족한 것이 현실이에요. 그래서 저는 이번 부실 선거 문제가 자극적 이슈로 소비되는 것을 넘어서, 선거관리위원회와 선거법 전반에 대한 개혁 논의로까지 이어져야 한다고 생각해요.""간담회나 타운홀 미팅 같은 시민 소통 행사를 평일 저녁이나 주말에 시행하고 싶어요. 허태정 시장께서도 간담회를 하셨는데, 주로 당원이나 정치인들이 많이 참석했더라고요. 사실 평일 낮에 행사를 진행하면 일반 청년들은 참석하기가 어렵잖아요. 보여주기식 행사를 넘어서 간담회나 타운홀 미팅에 청년 학생이나 직장인들이 실질적으로 참여하도록 하려면 시간 조정은 꼭 필요하다고 생각해요.""제가 선거 때 토론회를 세 번 나갔는데, 그중 두 번이나 행정 통합이 주제여서 정말 많이 이야기했던 내용이에요. 행정 통합 자체가 무조건 좋다거나 나쁘다고 생각하지는 않아요. 분명 장점도 있고 우려되는 부분도 있죠. 다만 광역행정 통합은 대전광역시라는 행정구역 자체가 사라질 수도 있을 정도로 시민들의 삶에 큰 영향을 미치는 중대한 문제인데, 그에 비해 당시 논의가 너무 주먹구구식으로 추진됐다고 생각해요.당시에는 '통합하면 대전이 커집니다' 같은 현수막도 걸렸는데, 일반 시민으로서도 통합하면 구체적으로 무엇이 좋아지는지 이해하기 어려웠어요. 통합을 계획적이고 효과적으로 추진한다면 충분히 좋은 결과를 낼 수 있다고 봅니다. 그런데 당시에는 시간적으로도 지나치게 급했고, 구체적인 법안이나 세부 계획도 부족했어요. 통합 이후 어떤 효과가 발생하는지에 대한 설명보다 불안만 키웠다고 생각합니다.그래서 지금 당장 통합을 추진하는 것에는 반대합니다. 먼저 다른 지역의 통합 사례도 충분히 지켜볼 필요가 있어요. 실제로 통합 이후에는 청사를 어디에 둘 것인지, 예산과 행정 기능을 어떻게 배분할 것인지 같은 현실적인 문제가 발생할 수밖에 없거든요. 대전·충남 통합도 2028년까지 이루어지는 것은 현실적으로 어렵다고 보고, 정말 추진한다면 2030년 정도까지 시간을 두고 충분하고 건전한 논의를 거쳐야 한다고 생각합니다. 그런데 한 번 너무 급하게 밀어붙이면서 시민들의 반감이 커져서 오히려 차분하게 논의하기 어려워진 점은 아쉽습니다.""허태정 시장이 취임한 직후부터 대전시의 재정 상황이 상당히 좋지 않다는 이야기가 나왔어요. 허태정 후보가 선거 과정에서 이야기했던 대표적인 현금성 지원 정책이 크게 두 가지였다고 보는데, 하나가 지역화폐인 온통대전이고 다른 하나가 고유가 지원금이었어요.재정 상황이 좋지 않은 상황에서 두 정책을 모두 그대로 추진하기는 현실적으로 어려울 수 있다고 생각합니다. 그렇다면 우선순위를 정해서 일부 공약을 조정하는 것도 충분히 가능한 선택이라고 봐요. 그런 측면에서 고유가 지원금을 재검토한 것 자체는 현실적으로 이해할 수 있고, 개인적으로는 오히려 잘된 결정이라고 생각합니다.""중재자 역할이라고 할 수 있을 것 같아요. 사실 정치라고 하면 다들 싸우는 것만 떠올리는데, 오히려 정치가 없으면 서로 죽고 죽이는 혈투가 벌어질 수도 있거든요. 그런 걸 그나마 중재해 주는 게 정치의 역할이라고 생각해요.그런데 각자 입장이나 성향이 다 다르니까, 당마다 하나의 의견으로 모아서 투표라는 방법으로 서로 겨루는 거죠. 중재라고 하니까 꼭 말로 타이르고 좋게 좋게 푸는 것만 생각하실 수 있는데, 그것도 하나의 방법이겠지만 사실 한편으로는 힘으로 중재하는 것이기도 해요. 정치라는 권력을 가지고 그걸 잘 써서, 모든 걸 말로만 풀 수는 없으니까, 폭력을 쓰지 않는 선에서 힘으로 조정하는 거거든요.그렇게 사회 문제를 해결하고 서로 타협해서 좋은 방향으로 나아가게 하는 게 정치인데, 지금은 그런 타협이나 중재, 발전보다는 소모적인 논쟁과 분쟁으로만 치닫고 있는 것 같아요. 저는 그런 부분을 좀 풀어보고 싶은 거고요.""이상과 현실 사이에서 좀 길게 보고 나아갔으면 좋겠어요. 저도 하다 보면 지치고 막막해서 포기하고 싶을 때가 있는데, 그럴 때 격려해 주시는 분들이 있고, 응원해 주시는 분들이 있어서, 안 될 것 같다가도 또 희망을 볼 때가 있거든요. 그래서 너무 큰 기대를 품었다가 확 좌절하기보다는, 좀 길게 보고 꾸준히 정치 개혁을 통해 나아갔으면 좋겠고, 그런 뜻있는 사람들이 많아졌으면 좋겠어요. 정치판에 실망해서 떠나가는 사람만 있는 게 아니라요.정치에는 유능한 사람들이 많이 들어와야 하는데, 정치한다고 하면 '왜 카이스트 나와서 그런 데 들어가냐'라는 얘기를 많이 듣거든요. 근데 오히려 그런 사람들이 많이 진출해야 한다고 생각해요. 꼭 학교뿐 아니라 어떤 분야에서든, 이국종 교수님처럼 특출한 분들이요. 그런데 지금은 오히려 인재들이 빠져나가고 있어서, 그런 부분이 좀 건전해졌으면 하는 마음이에요."