실감나네... 찰나를 포착한 잔 로렌초 베르니니의 작품들

60대 부부가 의기투합해 떠난 지난 3월 10일부터 5월 1일까지 52일 간의 이탈리아 자유 여행 이야기를 나눕니다.

큰사진보기 ▲페르세포네의 납치(잔 로렌초 베르니니 작품) ⓒ 김연순 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아폴론과 다프네(잔 로렌초 베르니니 작품) ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲다비드(잔 로렌초 베르니니 작품) ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲큐레이터의 설명을 듣고 있는 학생들 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲보르게세 공원의 카페에서 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲로마에 있는 국립현대미술관 입구 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립현대미술관 내부 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲로마의 국립현대미술관 내부 ⓒ 김연순 관련사진보기

큰사진보기 ▲로마의 국립현대미술관 내부 ⓒ 김연순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

조식을 먹고 아침 8시에 숙소를 나섰는데 추적추적 비가 내린다. 비 오는 거리, 낭만은커녕 번잡하기 그지없다. 버스를 타고 오늘의 첫 일정지 보르게세 미술관으로 갔다. 시피오네 보르게세 추기경의 이름을 딴 보르게세 미술관은 보르게세 공원 내에 있는데 수많은 명화와 조각품이 전시되어 있는 곳이다.미술관에 도착해 가방을 맡기고 예약해 둔 티켓을 받기 위해 로마패스 앱을 켰다. 인터넷에 문제가 있는지 로딩이 되지 않는다. 초조한 기다림 끝에 화면이 열리고 드디어 티켓을 받았다. 작품에 대해 상세하게 알고 싶어 한글 오디오 가이드도 빌렸다. 방문객들이 많아 운영원칙 상 관람 시간을 두 시간으로 제한하고 있다고 해서 부지런히 둘러보았다.미술관에 들어서자마자 눈에 들어온 것은 그 유명한 '페르세포네의 납치'이다. 원 제목은 로마 신화명인 '프로세르피나의 납치'로 되어 있는데 대중적으로 인지도가 더 높은 그리스 신화명인 '페르세포네의 납치'가 우리에게는 더 익숙하다.그리스 신화에 나오는 이 작품의 배경을 알고 보면 더욱 실감이 난다. 페르세포네는 신들의 왕 제우스와 대지의 여신 데메테르 사이에서 태어난 딸이다. 그런데 지하세계를 다스리는 신 하데스는 페르세포네의 아름다움에 혹해 그를 납치해 버렸다.페르세포네가 님프들과 거닐며 대지에서 꽃을 꺾고 있는데 처음 보는 아름답게 피어난 꽃 수선화가 보였다. 수선화를 향해 손은 뻗은 순간, 땅이 갈라지며 하데스가 솟아올라 페르세포네를 낚아채 지하 세계로 납치해 버렸고 바로 그 납치되는 순간을 표현한 작품이다.필사의 힘을 다해 밀어내는 페르세포네를 완력으로 끌어안아 제압하는 하데스. 페르세포네의 허벅지를 움켜잡은 하데스의 손가락이 당시의 상황을 실감 나게 보여주고 있다. 납치라니, 알고 보면 참으로 잔인하고 분통이 터지는 장면이다.이 작품은 잔 로렌초 베르니니(Gian Lorenzo Bernini)의 작품인데 놀랍게도 그가 23세에 만든 것이라고 한다. 허벅지를 움켜잡은 손가락에 어느 만큼 힘이 들어갔는지, 다리의 근육 하나하나, 곱실거리는 머리카락과 수염, 걸친 옷자락의 표현들을 보며 감탄이 절로 나온다.잔 로렌초 베르니니는 찰나의 순간을 포착해 만든 작품들로 유명하다. 그는 대리석 조각에 숨을 불어넣어 마치 살아있는 생명체를 보는 듯한 착각에 빠지게 만든다. '아폴론과 다프네'는 아폴론의 손이 다프네의 허리에 닿는 순간, 다프네의 손끝과 발끝에서 나뭇잎과 뿌리가 돋아나 월계수 나무로 변해가는 찰나의 순간을 묘사했다.이 이야기의 배경에는 사랑이 신 에로스가 등장하는데 에로스를 조롱한 아폴론을 향한 복수에서 시작한다. 에로스는 다프네에게 반한 아폴론에게는 사랑의 화살을, 다프네에게는 증오의 화살을 쏜다. 사랑에 가득 찬 아폴론은 도망가는 다프네를 쫓아가 잡지만 그 순간, 다프네는 자신의 아버지이자 강의 신인 페네오스에게 절규하며 자신의 모습을 바꾸게 해 달라고 도움을 청한다.'아폴론과 다프네'는 다프네의 몸이 월계수 나무로 변해가는 바로 그 순간을 묘사한 작품이다. 나뭇잎으로 변해가는 손가락, 뿌리로 변해가는 발끝과 함께 절규하는 입과 눈동자가 팽팽한 긴장감을 증폭시킨다.또 다른 조각품 '다비드'도 매우 강렬한 인상을 준다. 베르니니의 '다비드'는 그동안 보아 온 소년 다비드와는 완전히 딴판이다. 소년이 아닌 옹골차고 다부진 청년의 모습이다. 잔뜩 인상을 쓴 채 깊게 주름 잡힌 미간, 결기에 찬 듯 꽉 다문 입, 허리를 비틀어 있는 힘껏 골리앗을 향해 돌을 던지려는 그 순간의 다비드. 바로 그 순간의 팽팽한 긴장이 '다비드'를 둘러싸고 있다. 가만히 보고 있자니 다비드의 긴장이 내게도 그대로 전달되는 듯 전율이 인다.베르니니는 조각은 물론 건축과 도시계획 분야에서도 로마에 지대한 영향을 미친 이탈리아의 대표적 예술가다. 바티칸의 성 베드로 광장, 성 베드로 성당의 발다키노, 로마 나보나 광장의 피우미 분수 등이 그의 대표적 작품이다.미술관에서 베르니니의 작품을 학생들에게 설명하는 큐레이터가 보인다. 그의 목소리는 마치 연극을 하듯 커졌다 작아졌다를 반복한다. 손짓, 몸짓을 번갈아 가며 극적 효과를 살려 설명하는데 학생들이 어찌 집중하지 않겠나. 미적 감각과 예술적 안목을 키워나갈 기회는 누구에게나 필요하다. 청소년기에 이런 기회를 갖는 건 정말 축복이다. 우리 사회도 그리되면 좋겠다.보르게세 미술관은 교황의 조카이자 추기경인 보르게세가 자신의 지위를 이용해 미술품들을 수집하거나 강탈해 만든 곳이다. 탐욕의 결과물이기도 하지만 아이러니하게도 카라바조, 벨라스켓, 루벤스, 티치아노 등의 훌륭한 작품들이 가득한 곳이기도 하다. 유명한 작가들의 작품을 보는데 순식간에 두 시간이 흘렀고 이윽고 퇴장하라는 안내 방송이 나온다. 작품은 많고 시간은 짧고, 아쉬움을 품은 채 나올 수밖에 없었다.미술관을 나와 비 오는 보르게세 공원을 걸었다. 걷다 보니 카페가 보여 다리도 쉴 겸 들어갔다. 카페라테와 크루아상을 주문했다. 기대만큼 바삭한 크루아상은 아니었지만 그저 카페에 앉아 비 내리는 공원을 보는 것만으로도 편안했다. 잠시의 휴식시간이 꽤나 달콤하다.바르베르니 궁전의 미술관에 가려고 버스 정류장에 서 있는데 사람들이 담배를 피운다. 한국과는 달리 흡연자들의 천국, 흡연구역에 그다지 제한이 없다. 거슬리는 건 담배를 피우고는 꽁초를 그대로 바닥에 버리는 거다. 심지어 그런 사람들이 많다. 버려진 담배꽁초는 불을 끄지 않아 연기가 계속 피어오른다. 눈에 쌍심지를 켜고 째려봤지만 그들은 나를 보지 않는다.바르베리니 미술관 입구에 도착했는데 출입구는 경비가 삼엄한 채 분위기가 심상치 않고 맞은편에는 사람들이 무언가를 기다리는 듯 잔뜩 늘어서 있다. 경비에게 무슨 일인지 물었다. 누군가의 이름을 대며 그가 곧 여기에 온다고 한다. 누군지 모른다는 표정을 짓자 아주 유명한 모델이고 맞은편의 사람들은 그를 보러 온 팬들이란다. 지도 앱에는 개관일로 나와 있지만 막상 와서 보니 오늘이 임시 휴관일이란다. 황당함을 안고 점심 먹으러 식당으로 갔다.이왕 이렇게 된 거, 오늘 일정은 미술관으로 채우기로 하고 국립현대미술관으로 향했다. 버스를 타고 도착한 미술관 입구, 건널목을 건너며 계단을 오르며 천천히 건물 전체를 조망하게 한다. 들어서기 전부터 미술관 자체를 음미하면서 시작하는 느낌이다. 계단을 오르는 중 커다랗고 검은 사자상들을 만났다. 얼기설기 덥수룩한 갈기와 힘 있게 뻗은 꼬리의 사자를 보니 현대미술관에 대한 흥미가 더욱 상승한다. 직원들의 안내도 친절한 데다 인터넷도 잘 터져 로마패스 앱도 순조롭게 열렸다. 50% 할인받아 기분 좋게 입장했다.처음 만난 전시관은 고대의 조각상들이다. 바닥은 마치 깨진 거울처럼 보인다. 위태로워 보이는데 사람들이 아무렇지도 않게 그 위로 지나다니고 있다. 깨진 듯 보이는 거울 위로 걷는다는 건 어떤 느낌일까, 살금살금 올라가 보았다. 위험한 일에 뭔가 도전하고 무사히 마친 느낌이다. 고대의 조각상들이 깨진 듯 보이는 유리 조각 위에 서 있는 것 자체가 아이러니하다. 근엄함과 위험과 가벼움이 교차하는 공간으로 느껴져 재미있다.이어지는 전시관에는 고흐, 세잔느, 모네, 몬드리안, 모딜리아니, 칸딘스키, 클림트, 호안 미로, 자코메티, 잭슨 폴락 같은 귀에 익은 작가들의 작품이 즐비했다. 안토니오 만치니, 비토리오 코르코스, 비체 라차리 같은 낯선 이들의 작품도 인상 깊었다. 개에게 결코 빵을 뺏기지 않겠다는 일념으로 손을 높이 쳐든 소년의 조각상 앞에선 절로 웃음이 터졌다. 역시 현대미술관이다.세 시간이 훌쩍 갔다. 발바닥에 불이 나고 허리는 끊어지는 듯했다. 카페에서 커피를 마시며 잠시 휴식을 취하고 집으로 가려고 나섰다. 비가 하루 종일 내리는데 버스도 안 오고 택시도 안 온다. 퇴근 시간이라 그런지 도로는 꽉 막혀 있고 버스 정류장에 버스 도착시간은 뜨나 하나도 맞는 것이 없다.한참만에 버스를 탔는데 몸이 뒤틀릴 정도의 만원 버스다. 테르미니 역 근처에서 내려 식당으로 들어갔다. 신발까지 젖어버린 이 빗속에 피로를 덜어주는 딱 어울리는 메뉴로 짬뽕을 골랐다. 기대에 부응한 짬뽕으로 배를 채우고 숙소로 돌아오니 오늘 걸음 수가 무려 1만 4000보. 안 된다 안 돼. 이렇게 무리하면 안 돼!