고양이와 남편 그리고 내가 벌이는 기상천외한 꼬리 잡기

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큰사진보기 ▲고양이 전용 해먹 위에서 미모 뽐내기높은 곳을 좋아하는 고양이는 매일 위에서 우리 가족을 관찰하기 바쁘다. ⓒ 유현주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성공적인 사료 루팡어째 뒷태를 보니 사료를 괜히 줬나 싶기도 하다. ⓒ 유현주 관련사진보기

"어휴, 넌 진짜 못 말린다. 체하니까 천천히 좀 먹어!"

"오구, 예뻐라~ 우리 OO, 잘 잤어?"

큰사진보기 ▲나 좀 봐줘!오늘도 나는 짝사랑 진행중.. ⓒ 유현주 관련사진보기

"왜 이렇게 졸졸 쫓아다녀, 귀찮게."

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어느날 갑자기 아파트 단지에 나타난 검은 고양이. 육안으로 보아도 털 관리도 잘 되어 있고, 혹시 누가 잃어버린 건 아닐까 싶어, 한달 정도 사료와 물을 주며 지켜보았다.먹을 것을 줘서 그랬을까? 어찌나 애교가 많은지, 우리 가족을 보면 배를 까고 발라당 눕기 일쑤였다. 그렇게 시간이 흐르고, 우리 가족을 계속해서 쫓아오는 고양이를 외면할 수가 없었다. 오랜 고민 끝에 우리는 손을 뻗어 그 작은 녀석을 데려왔다.무언가 정체되어 있는 것 같은 시기였다. 나만 뒤처진 것 같기도 하고, 남들은 잘만 나아가는데, 나는 제자리걸음만 하고 있는 것 같다고 느껴졌다. 내가 제대로 살고 있나 회의가 들기도 하고, 그때 왜 다른 길을 선택하지 않았을까 후회도 했다.하지만 모든 고민이 무색하게 녀석을 보면서 웃게 되었고, 그 순간 만큼은 어떤 일도 괜찮았다. 모든 것이 내 맘 같지 않고 버거울 때, 이렇게 아무 조건 없이 온 몸으로 신뢰를 보내며 품을 파고드는 작은 생명의 온기가, 지금 나한테 필요했는지도 모르겠다.녀석을 데려온 지 3개월 쯤 되었다. 길에서 고생했을 녀석이 안쓰러워서 잘 먹이고, 좋아하는 간식도 아낌없이 주었다. 그런데 최근에 자세히 들여다보니, 녀석이 돌아다닐 때마다 배가 바닥에 닿을려고 하는 것이다.이대로는 안되겠다 싶어, 다이어트용 사료를 구입하고, 그마저도 양을 줄여서 주었다. 그리고 나서 며칠 뒤에, 여느 때와 다름 없이 얘가 밥 먹고 잘 놀고 있나 하고 거실로 나와 봤고, 항상 자기가 좋아하는 곳에서 쉬고 있던 녀석인데, 그날은 어디에 숨었는지 도통 찾을 수가 없었다.얼마 전에 잠깐 현관문이 열린 틈에 탈출한 적이 있었어서 얘 또 나갔나 싶어 걱정이 되던 찰나에 황당한 모습을 한 채 발견되었다. 평소라면 잘 가지도 않는 거실 창가의 구석진 커튼 안쪽에서, 다 가려지지도 않는 커튼으로 자기 몸의 일부를 가린 채로 기존 사료를 담아둔 지퍼백을 이빨로 연신 뜯고 있는 것이었다. 자기가 좋아하는 사료가 든 봉지였다. 너무 황당해서 말문이 막혔다.이게 자기가 먹던 사료인지는 어떻게 안 거며, 그걸 또 들킬까 봐 평소 때는 잘 있지도 않는 곳에서 몰래 숨어서 뜯으려고 한 거며, 나한테 걸리니까 시치미 뚝 떼고 창 밖을 바라보는 거며, 그 모습이 꼭 사람 같기도 했다. 그러면서도 이토록 무해한 루팡이 있을까 싶어 그 엉뚱함에 무장해제 되었다.뚱냥이가 되어도 좋으니 계속 내 심장을 폭격하는 사랑스러운 존재로 옆에 오래 오래 있어주길 바라는 마음이 들었다. 결국 녀석은 마음이 약해진 주인에 의해 원하는 사료를 잔뜩 먹을 수 있게 되었다. ​그러면서 조용히 스마트폰 카메라를 켠다. 매일 아침 눈을 뜨면 나만의 애절한 짝사랑이 시작된다.온갖 미사여구를 동원해 쏟아내는 달콤한 애정공세. 하지만 나의 맹목적인 구애에도 녀석이 나에게 보여주는 거라고는 매정한 뒷모습뿐이다. 나의 사랑을 듬뿍 받는 그 녀석의 시선은 언제나 단 한 곳, 바로 우리 집 남자를 향해 고정되어 있다.우리 집의 애정 생태계는 철저한 일방통행이다. 나는 고양이를 졸졸 따라다니고, 고양이는 남편의 바짓가랑이만 졸졸 쫓아다닌다. 내가 하루 종일 보는 것이라곤 녀석의 쫑긋 솟은 귀와 둥근 뒤통수, 그리고 씰룩이는 엉덩이뿐이다.녀석의 크고 반짝이는 두 눈에 담긴 꿀 떨어지는 애정은 오로지 남편만의 전유물이다. 나는 그저 이 애틋한 멜로드라마의 배경화면을 장식하는 엑스트라, 혹은 질투에 사로잡힌 쓸쓸한 서브 주인공이 된 기분이다. 녀석이 나에게 눈길을 주는 유일한 순간은 내 손에 '간식'이 들려 있을 때뿐이다. 철저한 자본주의적, 아니 간식주의적 비즈니스 관계랄까. 이 환장할 삼각관계의 가장 기막힌 반전은 바로 남편의 태도이다.고양이의 열렬한 집착과 맹목적인 사랑을 한몸에 받는 그 남자는 (복에 겨워서) 정작 이 상황을 귀찮아할 뿐이다. 녀석이 발밑에 몸을 비비고, 애절하게 눈빛을 보내도, 남자는 무심하게 걸음을 옮긴다. 그 광경을 뒤에서 지켜보는 나는 부러움의 눈빛을 보내곤 한다.남편은 고양이를 귀찮아하고, 고양이는 남편만 바라보고, 나는 그런 고양이의 주변을 위성처럼 맴도는 웃픈 상황. 이렇게 기상천외한 꼬리 잡기가 매일 벌어진다. 비록 매일같이 치이고, 외면당하는 신세지만 녀석의 뒷모습마저도 사랑스러운 걸 어쩌겠나.오늘도 나는 허공을 맴도는 메아리 같은 고백을 준비하며, 언제나 그랬듯이 녀석의 뒤를 졸졸 쫓아다닌다. 짝사랑도 부지런히 하다 보면 언젠가 녀석의 '냥심'을 울리는 날이 올 거라 굳게 믿으며, 매일 부지런히 녀석의 화장실 감자를 캔다. 언젠가 내 사랑에 녀석이 넘어올 그날을 위해…커밍순!