농촌에서 AI를... 농촌진흥청장이 서귀포 마을을 방문한 이유

큰사진보기 ▲현황 청취한남리 ‘미래농업 AX(AI Transformation) 지원센터’를 방문해 오길원 한남리 이장으로부터 현황 청취를 하는 이승돈 농촌진흥청장 ⓒ 오길원 한남리 이장 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자재 설명전기교육 기자재 설명을 듣던 중 손짓으로 모션을 취하는 이승돈 농촌진흥청장 ⓒ 오길원 한남리 이장 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲IOT 제어기IOT 제어기 설명을 청취하는 이승돈 농촌진흥청장 ⓒ 오길원 한남리 이장 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲AX자립모델마을단위 AX자립모델을 설명하는 오길원 한남리 이장(좌측)과 이를 청취하는 이승돈 농촌진흥청장 ⓒ 오길원 한남리 이장 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '뉴스N제주'에도 실립니다.

고령화와 기후변화라는 이중고를 겪고 있는 제주 농촌이 기업이나 정부 주도가 아닌, 마을 주민들의 손으로 일궈낸 인공지능(AI) 기반의 농업 혁신을 통해 대한민국 디지털 농업의 새로운 표준을 써 내려가고 있다. 전통적인 경험 중심 영농에서 벗어나 데이터와 최첨단 기술을 결합한 마을 단위 디지털 농업 전환의 현장이 정부 고위 당국자의 방문을 계기로 전국 확산의 발판을 마련했다.서귀포시 남원읍 한남리(이장 오길원)는 지난 7월 29일 이승돈 농촌진흥청장이 한남리 '미래농업 AX(AI Transformation) 지원센터'를 직접 방문해 실시간 데이터 관제와 AI 기반 농장 운영 서비스 시연을 참관하고 관계자들을 격려했다고 밝혔다.이번 이승돈 청장의 방문은 농촌진흥청의 핵심 스마트농업 정책이 실제 최일선 농촌 마을 현장에서 어떻게 구현되고 있는지를 점검하고, 주민 체감형 'AX 자립 모델'의 전국 확산 가능성을 타진하기 위해 마련됐다.서귀포시 남원읍 한남리는 최근 몇 년간 급격한 농촌 고령화와 기후변화에 따른 영농 불확실성 증대에 대응하기 위해 자발적인 체질 개선을 도모해 왔다. 그 혁신의 중심에 선 한남리 '미래농업 AX 지원센터'는 기존의 막연한 경험과 감에 의존하던 관행농업의 한계를 넘어, 실시간 토양 및 기상 데이터를 수집하고 AI 기반 농장 운영 서비스를 가동하는 마을 기반의 농업 전진기지다.이날 현장에서는 한남리 AX 지원센터가 그간 일궈낸 혁신 성과들이 고스란히 공개됐다. 우선 실시간 데이터 관제 및 AI 기반 농장 운영 서비스가 펼쳐져 참석한 농진청 관계자들의 이목을 집중시켰다. 이어 아라플랫폼 기반의 첨단 농업 장비들이 관람객을 맞았으며, AX 도입 이후 극대화된 노동력 절감 효과와 농산물 품질 향상 성과 보고가 이어졌다.특히 이날 현장에서 가장 크게 주목받은 대목은 외부 의존도를 과감히 끊어낸 '기술 자립'의 성과였다. 센터는 수백만 원을 호가하는 고가의 상용 스마트팜 장비 대신, 3D 프린팅 기술과 오픈소스 하드웨어를 적극 활용하고 있다. 이를 통해 저비용·고효율의 농가 맞춤형 IoT 제어기를 주민들이 직접 제작·보급함으로써, 농가들이 예산 부담 없이 스스로 기술을 유지·보수할 수 있는 진정한 기술 자립의 해답을 제시했다는 평가를 받았다.센터는 이러한 성과에 안주하지 않고, 지금의 혁신 기반을 한 단계 더 성장시키기 위해 스마트팜 현장 전문가 단체인 '제주ICT협동조합', 스마트팜 기술 전문 업체 '맘꽃주식회사'와의 협업을 한층 강화해 나갈 계획이다.현장의 경험과 전문 기술 역량이 지속적으로 결합될 때 개발된 기술이 실험실에 머무르지 않고 실제 농업 현장에 빠르게 적용·확산될 수 있는 만큼, 한남리가 이들 기술 전문 단체·기업과의 협업을 직접 주도하며 현장 맞춤형 기술을 고도화하고 그 성과를 인근 농가로 넓혀 나간다는 구상이다. 마을이 스스로 혁신의 주체로 나서 민간의 현장 전문가 단체, 기술 전문 기업과 손을 맞잡고 농업 혁신의 지속 가능한 성장 동력을 만들어 가는 이번 사례는, 앞으로 민간 주도 협업의 좋은 시범 모델로 자리매김할 것으로 기대된다.이날 현장 시찰은 단순한 영농 기술 점검에 머물지 않았다. 센터가 보유한 첨단 디지털 농업 기술과 한남리가 품고 있는 천혜의 청정 생태 자원인 '머체왓 숲길' 등을 유기적으로 결합하는 융복합 6차산업 발전 방향에 대한 심도 있는 논의도 함께 이뤄졌다. 첨단 과학기술과 생태관광, 지역 농업이 어우러져 시너지를 내는 제주형 미래 농촌의 청사진이 현장에서 구체화된 것이다.현장을 꼼꼼히 둘러본 이승돈 농촌진흥청장은 주민들의 자발적인 도전과 괄목할 만한 성과를 아낌없이 치하하며, 현장의 생생한 목소리가 향후 정부 정책에 적극 반영될 수 있도록 지속적인 지원과 협력을 아끼지 않겠다는 뜻을 밝혔다.오길원 한남리 이장은 이날 현장 브리핑을 통해 "우리 한남리 AX 지원센터는 어르신 농가들이 수십 년간 쌓아온 숙련된 경험과 열정 넘치는 청년들의 참신한 기술력이 결합해 마을 스스로의 힘으로 만들어낸 자랑스러운 혁신 모델"이라고 역설했다.이어 오 이장은 "앞으로 농촌진흥청이 구축하고 있는 강력한 데이터 클라우드 시스템과의 연계를 한층 더 강화할 것"이라며 "이를 통해 한남리 모델에 머무르지 않고, 대한민국 모든 농촌 마을이 참고하고 도입할 수 있는 표준적인 'AX 자립 모델'로 확고히 발전시켜 나가겠다"고 당찬 포부를 밝혔다.정부와 거대 자본이 주도하는 하향식 스마트농업의 틀을 깨고, 농민과 마을 공동체가 주체가 되어 상향식 디지털 혁신을 이뤄낸 제주 한남리의 실험. 고령화와 기후위기로 흔들리는 대한민국 농업의 지속 가능한 미래를 밝히는 희망의 등대가 서귀포 남쪽 작은 마을에서부터 환하게 빛나고 있다.