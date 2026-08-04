폭염도 비껴갑니다... 한여름 최고의 자연 피서지

큰사진보기 ▲칠선계곡탐방의 시작을 알리는 입구 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲두지동마을지리산 칠선계곡 들머리인 두지동마을. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲두지동 마을쉼터 주변에 핀 노란창포와 들꽃 ⓒ 문운주 관련사진보기

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"수고하십니다. 직원들이 직접 작업하시는 거예요?"

"이곳은 쌍계사 인근 불일평전과 분위기가 많이 닮았습니다. 한반도 모양의 연못도 있어 한때 지리산 남쪽의 명소였는데, 관리를 맡던 '털보 아저씨'가 세상을 떠난 뒤 방치돼 안타깝습니다."

큰사진보기 ▲선녀탕에메랄드빛 소와 기암괴석, 울창한 숲이 어우러진 칠선계곡의 대표 절경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥녀탕칠선계곡을 대표하는 비경 가운데 하나 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲비선담맑고 깊은 소. 햇살이 수면에 내려앉자 에메랄드빛 물결이 신비로운 풍경을 만든다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선교칠선계곡으로 들어서는 첫 관문 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲생명력거대한 바위 틈에 뿌리를 내린 나무. 척박한 환경에서도 생명을 이어가는 자연의 강인함을 보여준다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡흙 한 줌 없는 암반을 움켜쥔 나무뿌리 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡수백 년 세월을 품은 이끼 바위 ⓒ 문운주 관련사진보기

탐방코스

추성마을 → 칠선계곡 입구 → 두지동마을 → 칠선교 → 선녀탕 → 옥녀탕 → 비선담(원점 회귀)

35도를 웃도는 폭염이다. 일부 지역은 낮 최고기온이 41도를 넘어섰다. 아스팔트에서는 뜨거운 열기가 피어오른다. 숨을 들이마시는 것조차 버겁다. 지난주 백무동과 한신계곡에 이어 8월 첫날, 지리산 북쪽의 마지막 원시계곡 칠선계곡으로 향했다.칠선계곡은 지리산에서도 가장 깊고 험한 계곡으로 꼽힌다. 천왕봉 북쪽 깊은 골짜기를 따라 18km 이어지는 계곡이다. 사람보다 자연의 시간이 먼저 흐른다. 반달가슴곰을 비롯한 야생동물이 살아가는 지리산 마지막 원시림이다.탐방지원센터에서 칠선로를 따라 올랐다. 추성마을회관을 지나자 꽃에 물을 주고 길가에 물을 뿌리는 주민들의 손길이 분주하다. 평온한 산촌의 아침이다. 칠선계곡 탐방로 입구까지는 가파른 오르막이 이어진다. 시작부터 숨이 찬다. 절경은 쉽게 모습을 드러내지 않는다.옷은 어느새 땀으로 흠뻑 젖었다. 만만치 않은 오르막이다. 칠선계곡 탐방로 입구에 도착해 잠시 멈춰 헐떡이는 숨을 골랐다. 아래로는 깊은 계곡이 시원하게 펼쳐지고, 산자락을 따라 약 1.5km 이어지는 길 끝에는 두지동 마을이 자리하고 있다.지리산 칠선계곡 들머리인 두지동마을. 울창한 숲과 계곡으로 들어서는 원시 탐방의 출발점이다. 마을 이름은 가락국의 마지막 왕 구형왕이 신라군을 피해 이곳 국골에 진을 치고 있을 때, 군량미를 보관하던 뒤주(두지)에서 유래했다는 설이 전해진다.마을 어귀에서는 정원 제초작업이 한창이다. 모자에 보라색 상의를 맞춰 입은 모습을 보고 국립공원 직원인 줄 알았다. 말을 건네니 진주에서 온 자원봉사단체 회원들이라고 했다. 이들은 야생화가 어우러진 마을 정원을 정성껏 가꾸고 있었다.그중 한 사람이 작업을 멈추고 이야기를 들려준다. 그는 전국의 산을 찾아 등산도 하고 환경정화 활동도 펼친다고 했다.산과 계곡은 저절로 보전되는 것이 아니다. 우리가 마주하는 풍경 뒤에는 보이지 않는 누군가의 땀과 정성이 있다. 따뜻한 마음이 담긴 과일 한 조각에 감사의 인사를 전하고 다시 숲길로 들어섰다. 나무들이 터널을 이룬 길 끝에 칠선교가 모습을 드러냈다.칠선교를 지나자 길은 오르막과 내리막을 반복했다. 드러난 나무뿌리와 울퉁불퉁한 바위가 발걸음을 더디게 했다. 서두를 수 없는 길이다. 대신 걸음이 느려질수록 숲은 더 많은 풍경을 내어준다. 바위틈을 흘러내리는 맑은 물, 바람에 흔들리는 나뭇잎, 두껍게 이끼를 두른 바위가 차례로 시야에 들어왔다.바위 위에 선 나무들이 눈길을 붙잡는다. 흙 한 줌 없는 암반을 움켜쥔 뿌리는 바위 틈새를 파고들어 생명을 이어간다. 수십 년, 어쩌면 수백 년을 견뎌온 그 모습은 칠선계곡 원시림의 강인한 생명력을 말없이 보여준다.얼마 지나지 않아 선녀탕에 닿았다. 깊은 소는 에메랄드빛으로 빛난다. 물속 자갈까지 선명하게 보인다. 햇빛이 수면 위에 내려앉을 때마다 물빛은 조금씩 표정을 바꿨다. 탐방객들은 하나둘 걸음을 멈추고 물빛을 바라봤다. 계곡에는 맑은 물소리만 잔잔하게 흘렀다.칠선계곡이라는 이름은 일곱 선녀가 이곳에 내려와 목욕을 했다는 전설에서 유래했다고 전한다. 선녀탕과 옥녀탕, 비선담이라는 이름도 그렇게 생겨났다. 이 풍경 앞에서는 선녀 이야기가 자연스럽게 떠오른다. 사람들은 오래전부터 가장 아름다운 풍경에 가장 아름다운 이야기를 붙여왔기 때문이다.다시 길을 나섰다. 계곡은 점점 깊어졌다. 숲은 더욱 짙어졌다. 거대한 암벽이 병풍처럼 둘러섰고, 수백 년은 족히 되었을 나무들이 하늘을 가린다. 한낮인데도 계곡은 서늘했다. 물이 바위에 부딪히는 소리만 또렷하게 들렸다.옥녀탕을 지나자 탐방객들의 발걸음도 눈에 띄게 줄었다. 사람보다 숲이 더 크게 느껴지는 구간이다. 자연은 화려하게 자신을 드러내지 않았다. 대신 오래 바라볼수록 깊이를 더했다.마침내 비선담에 닿았다. 깎아지른 절벽 아래 깊고 푸른 소가 펼쳐졌다. 맑은 물은 바위를 감돌며 쉼 없이 흘러내린다. 절벽과 숲은 거울처럼 수면에 비쳤다. 비선담이라는 이름은 풍경이 먼저 설명해 주고 있었다.한동안 바위에 앉아 아무 말 없이 계곡을 바라봤다. 물은 수천 년 동안 같은 길을 흘렀다. 숲은 그 시간을 묵묵히 지켜왔다. 사람은 잠시 머물다 떠나지만 자연은 그 자리를 지키고 있었다. 폭염을 피해 찾아온 길이었지만, 그곳에서 마주한 것은 자연의 시간이었다.돌아오는 길에는 발걸음이 처음보다 느려졌다. 서둘러 내려가기보다 한 번이라도 더 계곡을 바라보게 됐다. 폭염을 피해 찾아온 길이었지만, 마음에 남은 것은 시원함만이 아니었다. 사람보다 자연이 먼저인 숲, 수천 년의 시간을 품은 계곡, 그리고 그 안에 잠시 길을 내어준 지리산이었다.여름이면 사람들은 시원한 계곡을 찾아 떠난다. 칠선계곡은 단순히 더위를 식히는 피서지가 아니다. 원시의 숲을 만나고 자연 앞에서 삶의 속도를 늦추는 곳이다. 계곡의 물소리와 짙은 숲의 향기는 폭염에 지친 몸과 마음을 다독이며 오래도록 기억 속에 머문다.