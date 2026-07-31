장윤기 사건 형사과장 두번째 구속영장도 '기각'

경찰이 장윤기 사건 초동 수사를 지휘한 광주광산경찰서 전 형사과장 박아무개 경정에 대해 재청구한 사전구속영장이 또다시 기각됐다.
광주지방법원 정교형 영장전담 부장판사는 31일 경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 진상규명' 특별수사단이 직권남용권리행사방해 및 직무유기 혐의로 박 경정에 대해 청구한 구속영장을 기각했다.
박 경정은 장윤기를 검찰에 송치하면서 강간 목적 살인 혐의를 적용하는 대신 단순 살인 혐의를 적용하고, 관련 증거를 인멸하는 데 관여한 혐의 등을 받고 있다.
법원은 앞선 21일 "현재까지 수집된 증거자료에 의한 범죄혐의의 소명정도, 이에 대한 다툼의 여지, 수사 경과 등에 비추어 볼 때 현 단계에서 피의자를 구속해야 할 사유와 상당성을 인정하기 어렵다"며 경찰의 구속영장 청구를 한 차례 기각한 바 있다.
이날 구속 전 피의자 심문을 맡은 정교형 부장판사는 이에 더해 "종전 구속영장 청구 기각 결정 이후에 추가로 확보된 증거 자료까지 종합해 보아도, 피의자의 범죄 혐의에 관해 다툼의 여지가 있고, 현 단계에서 피의자를 구속해야 할 필요성과 상당성을 인정하기 어렵다"며 영장 청구를 재차 기각했다.
이로 인해 국수본 특수단이 전 광주광산경찰서장 등 당시 지휘부를 겨냥했던 수사에 제동이 걸릴 것으로 예상된다.
이번 구속영장 재청구 사유로 '(박 경정이) 사실관계를 왜곡해 언론플레이하고 있다'는 내용을 기재한 것을 놓고도 '무리한 수사', '보복성 수사' 등 경찰 안팎의 비판을 피할 수 없을 것으로 보인다.
앞서 박 경정 측은 취재진에 성범죄 목적 살인을 입증하기 위해 장윤기의 여고생 살인과 이주여성 성폭행 사건의 병합을 경찰청 국수본에 세 차례 요청했으나 모두 거절당했다고 밝혔다.
또 검찰에 보낸 보고서에 강간 살인 혐의에 대한 추가 수사가 필요하다는 취지의 내용을 남겼다고 주장했다.
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