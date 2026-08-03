'무단횡단 오리가족' 배려한 노란버스 기사 찾았다

큰사진보기 ▲권병철씨는 지난 7월 29일 충남 홍성군의 한 도로에서 무단횡단 하는 오리가족을 발견하고 잠시 차를 세웠다. 그의 배려로 오리 가족들은 도로를 무사히 건널 수 있었다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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도로를 '무단횡단'하던 오리 가족들을 위해 버스를 잠시 정차한 뒤 이들이 무사히 도로를 건널 수 있도록 배려한 '노란버스' 운전기사를 수소문 끝에 찾았다.해당 버스는 충남 홍성군 갈산초등학교 통학버스로 확인됐다. 이 학교는 전교생 42명, 유치원생 4명의 작은 시골 학교이다.앞서 지난 7월 29일 오전 7시 50분께 홍성군의 한 도로에서는 지나가던 차량들이 일시 정지하는 일이 발생했다. 오리 가족들의 '무단횡단'을 발견한 노란색 버스가 먼저 차를 세웠다. 이어 옆 차선에 있던 승용차도 함께 멈췄다. 10여 초의 기다림 끝에 오리 가족들은 무사히 도로를 건넜다. 이들 두 운전자의 배려가 돋보였다. 이 중 승용차 운전자인 이찰우 <뉴스스토리> (충남 서천 지역 언론) 대표는 <오마이뉴스>에 블랙박스 영상을 제공했다.또다른 차량인 노란색 버스는 학교 통학버스로 추정됐다. 수소문을 하던 중 영상 속 '노란버스 기사' 권병철씨를 찾았다. 지난 7월 31일 권씨의 근무지인 갈산초등학교에서 그를 만났다. 권씨는 "당연한 일을 했을 뿐이다"라고 말했다. 편도 2차로에서 오리 가족을 만난 그는 당황하지 않고 안전하게 차를 세웠다.권 씨는 그날 일에 대해 "등교하는 아이들을 태우러 내포신도시로 가던 길이었다. 오리 가족이 뒤뚱뒤뚱 걷는 것이 보였다. 차를 세우고 기다렸다. 도로 위를 걸어가는 오리들의 모습이 귀여웠다"라고 말했다.그러면서 "통학버스만 10여 년을 운전했다. 하지만 이런 일은 처음 겪었다. 모든 생명은 소중하다. 너무나도 당연한 일인데, 관심을 가져 주어서 고맙다. 옆 차선에 있던 승용차 운전자도 잘 대처해 준 것 같다"라고 말했다.권 기사의 '안전의식'은 몸에 밴 것일 수도 있어 보였다. 소식을 접한 이윤모 갈산초 교감은 이날 기자에게 "등교 시간이라서 마음이 급할 수도 있었는데, 기사님이 잘 대처해 주신 것 같아서 감사하다"라며 "기사님 답다는 생각이 들었다. 기사님은 평소에도 아이들을 마을 할아버지처럼 잘 챙겨주셨다. 아이들이 버스에서 내릴 때도 빨리 나오라고 재촉하지 않고 끝까지 기다려 주시는 분이다"라고 말했다.제보자인 이찰우 기자에게도 '오리 가족의 무단횡단 기사가 많이 읽혔다'는 소식을 전했다.이 기자는 "요즘 다소 어두운 뉴스가 많아서 그런지 독자들도 미담에 대한 갈증을 느낀 것 같다"라며 "당사자인 내가 기사를 직접 쓰는 것은 왠지 어색했다. 영상을 보는 분들이 훈훈함을 느끼길 바라는 마음이었다"라고 소감을 밝혔다.