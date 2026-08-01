1인가구 청·장년들이 유기견 보호소로 가는 이유

큰사진보기 ▲번아웃"퇴근하면 아무것도 하기 싫어..." 나 혼자 감당하는 일상, 혹시 번아웃이 찾아오진 않았나요? ⓒ 정수미(성동구1인가구지원센터<지구1인분>) 관련사진보기

"퇴근하고 집에 오면 손가락 하나 까딱하기 싫어요. 내 한 몸 건사하기도 벅찬데, 누굴 돕는다는 건 사치 아닐까요?"

큰사진보기 ▲지구1인분 안주연원장 강연포스터첫 강연을 맡은 안주연 마인드맨션의원 대표원장. 그는 타인과 생명을 돌보기 전 '나의 마음'을 먼저 챙겨야 한다고 강조했다. ⓒ 정수미(성동구1인가구지원센터<지구1인분>) 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안주연 원장 강의▲ 내 마음을 돌보고, 생명을 돕고, 우리 동네를 지키는 '지구 1인분' 프로젝트 ⓒ 김기연(성동구1인가구지원센터) 관련사진보기

큰사진보기 ▲임시보호 특강▲ 나를 채우고 세상을 돕는 의미 있는 첫걸음. 실천 크루들의 눈부신 성장이 시작됐다. ⓒ 정수미(성동구1인가구지원센터) 관련사진보기

큰사진보기 ▲유기견 산책교육▲ 나를 채우고 세상을 돕는 의미 있는 첫걸음. 실천 크루들의 눈부신 성장이 시작됐다. ⓒ 김기연(성동구1인가구지원센터) 관련사진보기

큰사진보기 ▲댕댕이 붕어빵만들기▲ 혼자서도 단단하게, 함께라서 따뜻하게! '지구 1인분'이 만들어가는 다정한 라이프스타일 ⓒ 정수미(성동구1인가구지원센터) 관련사진보기

서울에 거주하는 청·장년 1인가구들을 만나면 심심찮게 듣는 이야기다. 치열한 경쟁과 고립감 속에서 '번아웃'을 호소하는 이들에게 누군가를 돌보라는 말은 어불성설처럼 들린다. 그런데 최근 서울 성동구에서 흥미로운 실험이 벌어지고 있다. 방전된 1인가구 청·장년들이 주말마다 자발적으로 모여 동물권을 공부하고, 다정한 실천을 위해 함께 고민하고 있다는 소식이다. 도대체 이들에게 무슨 일이 있었던 걸까?이 수상하고도 따뜻한 발걸음의 배경에는 서울특별시와 성동구의 지원으로 시작된 1인가구 멘토링 프로그램, '지구 1인분: 나와 동네를 지키는 발걸음'이 자리하고 있다.프로그램의 첫 문을 연 안주연 정신건강의학과 전문의의 강연에서 그 해답의 실마리를 찾을 수 있었다.그는 무기력증에 빠진 1인가구들에게 "번아웃을 극복하고 내면을 회복하는 데에는 누군가를 돕는 이타적인 일, 그중에서도 특히 '동물을 돕고 교감하는 행위'가 꽤 효과적"이라는 의학적 조언을 건넸다. 사람 관계에서 상처받고 소진된 에너지를, 편견 없이 다가오는 동물과의 교감을 통해 다시 채울 수 있다는 의미다.센터는 참가자들을 무턱대고 현장으로 내몰지 않았다. 지난 4월부터 무려 10회차에 걸쳐 스스로의 내면을 돌보고 생명과 공존하는 법을 배우는 '빌드업' 과정을 거쳤다.곽민지 작가의 강연으로 '다정한 비혼 라이프스타일'을 고민했고, 구낙현 귤엔터테인먼트 대표로부터 '유기견 문제 해결법'을, 장신재 핌피바이러스 대표로부터 '마음 한 켠을 내어주는 임시보호의 기적'을 배웠다. 이어 이혜진 전문 트레이너와 함께 반려견 카밍시그널 이론을 익히고 직접 산책 실습까지 마쳤다.참여자들은 유기견을 위한 수제 간식과 장난감도 직접 만들었다. 센터 홈페이지에는 "지치고 무기력한 나에게 보내는 사회적 처방전 같았다", "내 안의 마음 근육이 단단해지는 것을 느꼈다"는 생생한 후기들이 줄을 이었다.그리고 마침내 실전의 날이 다가왔다. 차곡차곡 내면을 채운 1인가구들은 다가오는 8월 8일(11회차)과 22일(12회차), 인천에 위치한 유기동물 보호소 '티비티레스큐'로 단체 봉사활동을 떠난다.사업을 기획하고 운영하는 담당자인 내가 이번 봉사활동의 참여자 명단을 정리하며 가장 가슴이 뭉클했던 점은 바로 그 연령대와 구성에 있다.20대 청년부터 50~60대 중장년까지 세대를 불문하고 모인 전체 참여 인원의 절반(약 50%)이 지난 10회차 교육을 끝까지 수료한 이른바 '지구1인분 크루'들이었기 때문이다.현장에서 일하다 보면, 보통 지자체 지원 사업은 서비스를 받는 '수혜'에서 끝나는 경우가 많다. 하지만 우리 센터의 1인가구 참여자들은 그동안 받은 배움과 위로를 지역사회에 환원하기 위해 자발적이고 주도적인 '기여자'로 나섰다.새로운 연대도 싹텄다. 진입장벽이 낮은 단체 봉사를 통해 새롭게 합류한 1회성 청·장년 참여자(약 46%)들이 기존 크루들과 어우러졌고, 그간 센터에서 취약계층 반찬 나눔을 묵묵히 해온 청년 봉사모임 '길쓸별'의 활동가까지 흔쾌히 동참해 주었다.무엇보다 내 눈길을 사로잡은 건, 전체 인원의 절반 가까이가 8일과 22일, 2주 연속으로 주말 봉사를 신청했다는 사실이다. 내 한 몸 건사하기도 벅차다며 무기력해하던 이들이, 이제는 현장에서 새로운 참가자들을 이끄는 든든한 리더 역할을 자처하고 나선 것이다.프로그램을 이끌어 온 실무자로서, 참여자들이 교육을 통해 내면을 단단히 다진 후 스스로 동네를 돌보는 주체로 우뚝 섰다는 사실은 그 어떤 화려한 실적보다 벅차고 의미 있는 성과다.물론 우리의 행보는 여기서 끝이 아니다. 10월 27일 성동구 반려견 축제 캠페인 부스운영과 반려견순찰대 합동 방범 순찰 등 더 넓은 무대로 나아갈 예정이다.'혼자서도 단단하게, 함께라서 따뜻하게.' 방전되었던 1인가구 청·장년들이 동물들의 온기를 빌려 채운 에너지가, 이제는 우리 지역사회를 데우는 다정한 훈풍이 되어 불기 시작했다.