사천시의회 원 구성 파행의 역사를 톺아보다

큰사진보기 ▲지방의회는 민의를 대변하고 지자체 행정을 견제·감시하라고 만든 풀뿌리 민주주의의 보루다. 그러나 사천시의회의 지난 16년(제6대~제10대) 역사는 안타깝게도 의장단과 상임위원장 '감투'를 둘러싼 끝없는 자리싸움과 원 구성 파행의 역사를 되풀이했다. 시의회 전경. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비한나라당 의원들의 퇴실로 부의장선거가 중단되자 최동식 의장이 한나라당 의원, 의회사무국 직원 등과 대책을 논의하고 있는 모습.(사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲6대 후반기 상임위원장 선출 투표에 항의하며 이삼수, 조익래, 조성자, 최수근, 한대식 의원이 본회의장을 떠나고 있는 모습.(사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲장기간 파행을 겪었던 7대 후반기 의회 본회장 모습 . (사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시의회 8대 후반기 원 구성이 마무리됐으나, 상임위원장 선출 결과를 두고 갈등이 계속됐다. 미래통합당 시의원 3명과 무소속 시의원 1명이 의회 원 구성 관련 입장표명 기자회견을 열자, 미래통합당 구정화·최인생 시의원이 반박 성명을 발표했다.(사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 9대 후반기에도 원 구성을 둘러싼 충돌이 심화됐다. (사진=뉴스사천 자료사진) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 지방의회는 민의를 대변하고 지자체 행정을 견제·감시하라고 만든 풀뿌리 민주주의의 보루다. 그러나 사천시의회의 지난 16년(제6대~제10대) 역사는 안타깝게도 의장단과 상임위원장 '감투'를 둘러싼 끝없는 자리싸움과 원 구성 파행의 되풀이였다.시의회는 2010년 제6대 의회 개원 이래 10대 의회에 이르기까지 단 한 차례의 예외도 없이 원 구성 때마다 극심한 진통을 겪었다.특히, 사천시의회는 원 구성 과정에서 정당을 초월해 6 대 6 구도가 만들어지며, 한두 명의 움직임으로 전체 판세가 뒤바뀌는 일이 잦았다. 지방선거 직후나 총선 국면에서 개인의 정치적 셈법에 따른 이합집산이 번번이 되풀이됐고, 이는 곧바로 첨예한 대립으로 이어졌다. 표 대결에서 과반을 쥔 다수 연대는 의장·부의장은 물론 상임위원장를 독식하는 '승자독식'이 빈번했다. 자리를 빼앗긴 진영은 회기 자체를 거부하는 '개점휴업' 카드로 맞서는 일이 잦았다.이 과정에서 웃지 못할 진기록을 양산하기도 했다. 2012년 제6대 후반기에는 4개월간 의회가 멈춰 섰고, 2016년 제7대 후반기에는 80일간 의장이 선출되지 못하며 전국 기초의회 가운데 '최장기 파행'이라는 불명예 기록을 썼다. 급기야 의장직을 몇 개월 단위로 나누어 물려받기로 한 '임기 쪼개기' 꼼수가 현실화되며 지역 사회의 거센 분노와 주민소환 움직임을 부르기도 했다. 제8대 후반기(2020년)에는 상임위원장 배정을 두고 폭언 공방에 동료 의원 간 명예훼손과 모욕죄 고소까지 이어졌고, 의회운영위원회는 6개월 넘게 공전했다. 9대 역시 후반기 의장단 선거를 두고 진영 간 극심한 진통을 겪었다.그동안 있었던 시의회 원 구성 파행의 역사를 톺아보자.6대(2010~2014)-여야 뒤바뀌고, 4개월 개점휴업 기록도6대 시의회는 한나라당 5명(김국연, 강태석, 박종권, 최갑현, 조성자), 민주노동당 2명(최용석, 여명순), 민주당 1명(조익래), 무소속 4명(이삼수, 한대식, 최동식, 최수근) 등 한나라당 5 대 비한나라당 7 구도로 시작됐다.하지만 전반기 의장 선거를 하루 앞두고 무소속 최동식 의원이 한나라당에 기습 입당하며, 한나라당 대 비한나라당 구도는 7 대 5에서 6 대 6으로 개편됐다. 결국 3차 투표까지 동률이 이어진 끝에 지방자치법상 '연장자 우선' 규정에 따라 최동식 의원이 의장에 올랐다. 이에 '비한나라당' 의원 6명은 '사천희망연대'라는 교섭단체를 결성하고 2주간 등원을 거부하며 항의했다.다행히 이 파행은 이후 자체적인 제도 개선으로 이어졌다. 사전 담합과 밀실 논란이 있는 '교황선출식' 방식이 폐지되고, 후보등록과 정견발표를 거치는 지금의 의장 선출 방식이 6대 의회 때 도입됐다.2012년 6대 후반기는 또다시 여야가 뒤바뀌는 풍경이 연출됐다. 2012년 총선 여파로 친이방호계 시의원들의 집단 탈당과 무소속 의원들의 새누리당 입당이 이어지며 여야 구도 자체가 뒤집혔다.결국 새누리당 탈당파 무소속 5명(최갑현, 강태석, 박종권, 김국연, 최동식)과 통합진보당 2명(최용석, 여명순)의 연대가 새누리당(이삼수·한대식·조성자), 민주통합당(조익래), 무소속(최수근) 연대를 제치고 의장단과 상임위원장 세 자리를 모두 차지했다. 당시 캐스팅보트는 통합진보당 2명이 쥐고 있었다.결국 6대 후반기는 무소속 최갑현 의원이 의장, 무소속 강태석 의원이 부의장에 올랐고, 통합진보당 최용석 의원이 산업건설위원장, 통합진보당 여명순 의원이 의회운영위원장, 무소속 박종권 의원이 총무위원장을 맡았다.소수가 된 새누리당과 민주당 연대 5명 측은 "소수에 대한 배려가 없다. 다수의 횡포를 중단하라"며 의회운영위원회 자체를 보이콧했고, 의회는 약 4개월간 개점휴업 상태에 빠졌다. 결국 상임위원장 3명에 대한 사퇴 동의안을 상정해 만장일치로 부결시키는 이례적인 '재신임 절차'를 거치고 나서야 갈등이 봉합됐다.7대 의회에는 새누리당 8명(구정화, 한대식, 이종범, 정철용, 김현철, 최갑현, 윤형근, 정지선), 새정치민주연합 3명(최용석, 조익래, 김영애), 무소속 1명(김봉균)이 입성했다.7대 의회 전반기는 다수당인 새누리당의 사전조율 덕에 김현철 의원이 의장, 이종범 의원이 부의장으로 만장일치 선출되며 비교적 무난히 지나갔다. 총무위원장은 정철용, 산업건설위원장은 조익래, 의회운영위원장은 구정화 의원이 맡았다.갈등의 절정은 후반기였다. 새누리당이 8석으로 다수를 점했으나, 새누리당 의원 2명(최갑현, 정철용)이 민주당과 무소속(최용석, 조익래, 김영애, 김봉균)과 손잡으며 6 대 6 구도가 형성됐다. 당시에도 상대 진영 의원 빼오기 시도는 치열하게 진행됐다.의장 선거 1차 투표에서 새누리당 김현철 후보와 민주당 최용석 후보가 각 6표로 동률을 이루자, 비새누리 측 6명이 곧바로 본회의장을 집단 퇴장했다. 당시 정당을 뛰어넘어 의원 간 폭언·폭행 공방까지 겹치며 의회 공전은 무려 80일간 이어졌다. 전국 기초의회 가운데 국내 최장기 파행 기록이었다.거센 비판 끝에 결국 합의추대 형식으로 김현철 의원이 의장에, 이종범 의원이 부의장에 다시 선출됐다. 그러나 이는 정상화가 아니라 또 다른 파행의 서막이었다.김현철 의장에 이어 한대식, 최갑현 의원 순으로 임기를 나눠 의장직을 물려받기로 한 '임기 쪼개기' 꼼수 의혹이 여야 초선의원들을 중심으로 제기됐고, 2017년 3월에 김현철 의장이 '개인 사정'을 이유로 돌연 사퇴하면서 의혹이 현실로 드러났다.이후 의장 보궐선거를 통해 한대식 의장이 뒤를 이었지만, 거센 비난 여론에 부딪히면서 세 번째 의장직 물려주기는 이뤄지지 않았다. 7대 후반기 의회운영위원장은 새누리당 정철용, 행정위원장은 새누리당 윤형근, 산업건설위원장은 무소속 박종권 의원이 맡았다.8대 시의회에는 자유한국당 7명(최인생, 구정화, 김규헌, 이삼수, 전재석, 김경숙, 김여경), 더불어민주당 4명(김영애, 최동환, 박종권, 김행원), 무소속 1명(김봉균)이 입성했다.전반기에는 자유한국당 이삼수 의원이 의장을, 부의장에는 더불어민주당 박종권 의원이 선출됐다. 자유한국당 초선 의원인 김규헌, 김경숙, 최인생 의원이 각각 의회운영위원장, 행정관광위원장, 건설항공위원장을 맡았다.후반기에는 자유한국당에서 당명을 바꾼 미래통합당 소속의 이삼수 의장이 다시 맡았으며, 부의장은 무소속에서 더불어민주당으로 입당한 김봉균 의원이 맡았다. 하지만 상임위 배분과 위원장 선출을 두고서는 극심한 갈등을 빚었다.후반기 상임위원장 배분에서 미래통합당 2명(최인생, 구정화)과 민주당 4명(김봉균, 최동환, 박종권, 김행원)이 연대해 상임위원장을 모두 차지했다. 당시 민주당 박종권 의원이 의회운영위원장, 미래통합당 구정화 의원이 행정관광위원장, 미래통합당 최인생 의원이 건설항공위원장으로 선출됐다.이와 관련해, 미래통합당의 나머지 3명 의원(김경숙, 김여경, 전재석)과 무소속 김영애 의원 측은 상대방을 향해 "야합"이라며 징계 청원과 기자회견을 열었고, 명예훼손·모욕죄 고소전까지 벌어지며 의회운영위원회가 6개월간 파행했다.9대 사천시의회에는 국민의힘 9명(김민규, 강명수, 구정화, 진배근, 김규헌, 윤형근, 박정웅, 전재석, 임봉남)과 더불어민주당 3명(박병준, 최동환, 정서연)이 입성했다. 이번 지방선거는 시의원 선거구가 모두 2인 선거구로 개편되면서 여야 거대 정당의 맞대결로 진행됐고, 대선 흐름과 이어져 국민의힘 우위의 의회 판도가 만들어졌다.9대 전반기 의장에는 국민의힘 윤형근, 부의장은 같은 당 김규헌 의원이 선출됐다. 행정관광위원장과 건설항공위원장은 국민의힘 구정화, 전재석 의원 몫으로 돌아갔다. 의회운영위원장은 더불어민주당 최동환 의원이 맡았다.2024년 9대 후반기에는 국민의힘이 의원총회를 열어 윤형근·구정화 의원을 의장·부의장 후보로 공식 추천했지만, 본선 투표에서 다른 결과가 나왔다.김규헌 의원이 더불어민주당 최동환·박병준·정서연 의원과 국민의힘 일부 초선 의원들을 설득해 7표로 당선된 것이다. 부의장에는 전재석 의원이 선출됐다.당론을 어긴 결과에 반발한 국민의힘 윤형근·구정화·진배근·박정웅·김민규 의원 5명은 나흘 뒤 열린 상임위원장 선거 도중 집단 퇴장했다. 국민의힘 경남도당은 김규헌 의장에게 탈당 권고 징계를 하고, 전재석·강명수·임봉남 의원에게 당원권 정지 3개월의 징계를 내리는 것으로 사태를 매듭지었다. 당시 상임위원장은 의회운영 정서연(더불어민주당), 행정관광 임봉남(국민의힘), 건설항공 강명수(국민의힘)로 결정됐다.다만 김규헌 의장 본인은 탈당 권고에 앞서 이미 자진탈당했다는 입장이며, 이후 지방선거를 앞두고 국민의힘에 복당했다.이번 10대 사천시의회도 앞선 대수 의회와 궤를 같이했다. 6대 6 균형에서 시작해 최용석 의장의 탈당으로 의회 구도가 7(6+1) 대 5로 재편된 것까지는 6대·7대·9대와 비슷한 흐름이다. 다만 앞선 사례에서는 정당 소속을 유지한 채 상대 진영과 연대하거나, 무소속 의원이 특정 정당에 입당해 자리를 얻었던 방식이었던 것과 달리, 이번엔 의장 후보 본인이 임기 첫날 소속 정당을 탈당해 무소속 신분으로 의장이 됐다는 점이 다르다. 20여 일 만에 원 구성이 마무리된 것도 6대(4개월), 7대(80일), 8대(6개월)에 비하면 상대적으로 짧게 봉합된 편이다.국회에서는 사천시의회와 인천 연수구의회 사례를 근거로 든 '공천먹튀 방지 3법'이 발의됐다. 탈당 의원에 대한 주민소환 요건 완화, 탈당 사실 공개 의무화 등이 핵심이다. 여기에 더해 교섭단체 구성·운영의 법제화, 의석 비율에 따른 의장단 배분 규칙화, 상임위·의전·예산 권한이 의장단에 쏠리는 구조 개선 등도 대안으로 거론된다. 사천시의회에도 교섭단체 조례가 있지만, 실질적인 협상 채널이라기보다 소통 창구 수준에 머물러 있다는 지적이 나온다.6대 사천시의회 의장 선거의 파행이 후보등록제 도입이라는 제도 개선으로 이어졌던 전례를 감안하면, 이번 10대 역시 새로운 변화와 제도 개선 논의의 첫 단추를 끼울 수 있을지 귀추가 주목된다.