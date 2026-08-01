"치료 넘어 '관계망 회복'으로... 쉬었음·고립 청년 고리 끊겠다"

큰사진보기 ▲31일 서울 종로구 광화문광장에서 진우성 교육부 청년보좌역을 만났다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

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- 청년보좌역으로 임명된 지 100일이 지났다. 주요 역할과 본인의 이력을 소개해달라. 여러 부처 중 교육부를 지망한 이유도 궁금하다.

- 보수적인 중앙부처 조직 문화 속에서 청년들의 목소리를 전달하는 과정이 쉽지 않았을 텐데, 부처 내부 반응과 소통 구조는 어떠한가.

- 청년자문단이 실제 교육부 정책을 바꾼 대표적인 사례가 있다면.

큰사진보기 ▲진우성 교육부 청년보좌역이 자문단 활동과 청년 정책의 방향성에 대해 설명한 뒤 사진 촬영에 응하고 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 최근 발표된 청년 정책 중 청년들이 유심히 봐야 할 교육부 사업은 무엇인가.

- 대학 등록금 부담과 인상 움직임에 대한 학생들의 우려가 높은데, 하반기 계획은 어떠한가.

- '쉬었음 청년'과 '고립·은둔 청년' 문제가 심각하다. 보통 보건복지부 소관으로 여겨지는데, 교육부가 왜 선제적으로 나서야 한다고 보나.

- 드라마 <참교육> 등 교권 보호 이슈가 뜨겁다. 현장의 청년 교원들이 겪는 고충은 어느 정도인가.

- 남은 임기 동안 반드시 달성하고 싶은 목표가 있다면.

- 교육 정책의 당사자인 청년들과 동료 시민들에게 전하고 싶은 메시지는.

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다.

고용 한파와 AI 대전환의 소용돌이 속에서 대학을 졸업하고도 일터를 구하지 못한 채 쉬고 있는 '쉬었음 청년'이 증가하고, 이는 사회적 단절과 은둔, 나아가 고독사라는 연쇄 작용으로 이어지고 있다. 다른 한편에서는 악성 민원과 무분별한 아동학대 신고 위험에 노출된 청년 교원들이 고통을 호소하고, 대학 등록금과 주거비 부담은 청년들의 삶을 압박하고 있다.쉽지 않은 환경 속에서 청년 당사자의 목소리를 국정에 반영하겠다며 도입된 '청년보좌역' 제도가 현 정부 들어서도 이어지고 있다. 진우성 청년보좌역은 "제도가 최초 시행됐을 때 보다는 주목도가 덜한 것 같다"고 인정하면서도, 교육부에서 2030 청년자문단을 이끌며 작지만 선명한 변화를 일궈내고 있다. 31일 서울 종로구 광화문광장에서 진우성 보좌역을 만나 청년보좌역의 성과와 한계, 쉬었음·고립 청년 대책, 교권 보호 현주소, 그리고 청년 세대의 주체성에 대해 이야기를 나눴다.다음은 진우성 교육부 청년보좌역과 나눈 일문일답이다.진우성 교육부 청년보좌역(아래부터 진): "청년보좌역은 장관급 중앙행정기관에 근무하는 전문임기제 다급 공무원이다. 청년 정책에 당사자의 의견이 효과적으로 반영되도록 하기 위해 도입되었고, 교육부에서는 장관님을 보좌하고 20명 규모의 '2030 청년자문단' 단장을 맡아 운영하는 것이 핵심 직무다. 임기는 1년 기본 임기에 1회 연장이 가능한 구조다.임명 전에는 더불어민주당 부대변인과 전국대학생위원회 사무처장을 지냈고, 학교 다닐 때 세종대학교 총학생회 집행위원장을 맡아 학생사회 활동에 활발히 참여했다. 꾸준히 고등교육 파트와 청년 이슈에 관심을 가져왔기에 그 연장선에서 교육부 청년보좌역에 지원하게 됐다."진: "중앙부처 공직자 특성상 정해진 절차와 체계를 지키는 것도 매우 중요한 가치다. 하지만 교육부는 기관장이신 장관님부터 청년의 목소리를 워낙 중요하게 생각하시고, 실국장님들과 정책보좌관님들도 해결 의지가 선명하시다. 실제로 부처 내에서 내가 장관님을 직접 뵙고 논의하는 빈도가 가장 높은 편에 속할 정도로 긴밀하게 소통하고 있다.첫 100일 동안은 제도가 조직 내에 잘 안착하도록 주력했다. 자문단 활동 시작 후 자문회의를 세 번이나 개최했는데, 이는 전 부처 청년자문단 중 가장 많은 횟수다. 최근 열린 관계 부서 간담회에는 교육부의 각 과 책임자인 과장님들이 대거 참석해 1시간 넘게 실질적인 협의를 진행했다. 부처 내부에서 청년자문단을 진심으로 소통 파트너로 인식하기 시작했다는 증거다."진: "교육부 청년장학지원과에서 새롭게 시행하는 'AI 멘토링 사업'이 대표적이다. 저희 자문단 단원 중에는 현직 교원 및 AI 선도학교 교원 출신이 다수 계신다. 이분들이 직접 자문 회의에 참석해 현장의 실제 경험을 바탕으로 정밀한 의견을 내놓았고, 그 제안들이 교육 프로그램에 그대로 수용·반영됐다. 단순히 형식적인 자문에 그치지 않고 실제 현장 요구가 수용된 고무적인 사례다."진: "추경 예산으로 편성된 '청년도약 인재양성 부트캠프' 사업을 꼭 알리고 싶다. 지난 4월 말 관계부처 합동으로 발표된 '청년뉴딜' 대책의 핵심 사업이다. 기존 대학 사업들은 재학생 중심으로만 운영되었는데, 이번에는 '쉬었음 청년'까지 염두에 두고 대학 문호를 비학생 청년들에게까지 전격 개방했다.대학 입장에서 비학생까지 품는 것에 난색을 표하기도 했지만, 설득 과정을 거쳐 더 많은 청년들이 실질적으로 취업에 도움을 받을 수 있는 구조를 만들었다. 아울러 지역 인재 양성 체계인 RISE 사업도 '앵커(ANCHOR)' 체제로 재구조화하면서 학생 주도 참여 트랙을 늘리는 방향으로 보완하고 있다."진: "학생들과 간담회를 열면 가장 먼저 터져 나오는 이야기가 단연 등록금이다. '서울대 10개 만들기'로 알려진 '성장엔진 연계 인재양성 방안' 등 국립대를 중심으로 막대한 재정이 투입되는 와중에도 학생들의 부담은 여전하다. 규제 합리화 기조 속에서 일정 부분 등록금 인상이 이루어지고 있는 만큼, 그 재원이 적정하게 학생들의 교육 여건 개선과 복지 혜택으로 돌아가는지 하반기에 집중적으로 들여다볼 예정이다."진: "채용 기회의 총량이 줄고 AI 대전환이 이뤄지면서 졸업 후 곧바로 '쉬었음'에 진입하고, 이것이 고립·은둔을 거쳐 중장년 고립과 청년 고독사로 이어지는 생애주기적 위험이 나타나고 있다. 복지부가 주무 부처이지만, 대다수의 청년들이 교육부 소관인 학교와 대학을 거쳐 사회로 나간다는 점을 고려해야 한다. 교육부 역시 선제적이고 주도적인 역할을 해야 마땅하다.실제로 보건사회연구원을 직접 방문해 간담회를 가졌을 때도 연구진과 동일한 문제의식을 확인했다. 기존 정책들이 단순 상담이나 치료 중심에 머물렀다면, 이제는 사람과 만날 계기를 만들어주는 관계망 회복으로 패러다임을 바꿔야 한다. 교육부, 복지부, 고용노동부, 중소벤처기업부가 함께 범부처 과제로 강력히 추진해야 한다."진: "교육부 2030 청년자문단의 약 40%가 초·중·고 현직 교원들이다. 그분들의 이야기를 들으면 악성 민원이나 아동학대 신고 위험에 담임교사 홀로 노출되어 모든 책임을 져야 하는 구조적 부당함에 정서적 고통을 호소하시는 경우가 많다. 저 역시 최근 화제가 된 드라마 <참교육> 전 편을 다 찾아봤을 만큼 관심이 깊은데, 서면 보고서로 접할 때와 미디어를 통해 접할 때의 현실적 아픔과 와닿는 느낌이 전혀 달랐다.서이초 사건 이후 교권보호 4법이 마련됐고, 최근 현장체험학습 관련 교원 부담 경감 대책도 발표됐다. 나아가 아동복지법 개정 등 아동학대 신고 남발로부터 교원을 보호하기 위해 법무부 등과 협의를 이어가고 있다. 일선 현장의 기대 속도에는 미치지 못할 수 있지만, 교육부 공직자들 모두 깊이 공감하며 현장 개선을 위해 계속 힘을 쏟고 있다."진 : "첫째는 대학생과 대학원생들의 목소리가 교육부 정책에 체계적으로 전달되고 반영될 수 있는 지속 가능한 소통 체계를 완성하는 것이다. 둘째는 쉬었음 청년이 고립·은둔과 고독사로 이어지는 파국의 고리를 교육부가 선제적으로 끊어낼 수 있는 정밀한 체계를 구축하는 것이다. 이 두 가지는 남은 기간 동안 꼭 이뤄내고 싶다."진: "청년이라는 키워드가 다소 수동적이거나 처분을 기다리는 객체로 호명되는 일이 많아졌다. 하지만 청년 세대 모두가 이제는 시혜의 객체가 아니라 사회를 바꿀 주체로 바로 서야 할 때다. 어려움 속에서도 우리가 연대하고 스스로 주체가 될 때 사회에 정당한 요구를 할 수 있다. 청년보좌역이라는 공직자로서 청년들이 사회의 진정한 주체로 설 수 있도록 최선을 다하겠다."