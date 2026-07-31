용인 반도체 용수시설 비과세에, 여주시 '재정지원' 필요성 제기

큰사진보기 ▲용인 반도체 일반산업단지에 공업용수를 공급하기 위해 여주시에 설치된 용수공급시설이 지방세 비과세 대상이 되면서 여주시가 제도 개선과 재정지원 필요성을 제기했다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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용인 반도체 일반산업단지에 공업용수를 공급하기 위해 여주시에 설치된 용수공급시설이 지방세 비과세 대상이 되면서 여주시가 제도 개선과 재정지원 필요성을 제기했다.경기 여주시는 용인 반도체 일반산업단지 조성에 필요한 용수공급시설이 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따라 용인시로 무상 귀속될 예정이어서, 시설이 여주시에 설치됐음에도 취득세와 재산세 등 지방세를 부과할 수 없다고 31일 밝혔다.용인 반도체 일반산업단지 용수공급시설은 2022년 9월 착공해 현재 대부분의 공정이 마무리 단계에 있다. 여주시 세종대왕면에 취수장을 설치하고 이곳에서 취수한 공업용수를 용인시 산업단지까지 공급하는 관로와 관련 시설이 여주시 관내에 조성됐다.그러나 해당 시설은 사업 완료 후 '산업입지 및 개발에 관한 법률'에 따라 용인시에 무상 귀속될 예정이다. 지방세법상 지방자치단체 소유 재산은 비과세 대상이어서 여주시는 시설이 지역 내에 설치됐음에도 취득세와 재산세 등 지방세를 확보할 수 없는 상황이다.여주시는 수도권정비계획법과 상수원보호구역 지정 등 각종 중첩 규제로 오랜 기간 개발이 제한돼 왔다고 설명했다. 국가 핵심사업인 용인 반도체 산업단지에 안정적인 공업용수를 공급하기 위해 지역 내 기반시설을 제공하고 있지만, 지역경제 활성화나 지방재정 확충으로 이어지는 효과는 거의 없다는 입장이다.반면 SK하이닉스 본사와 생산시설이 위치한 이천시와 향후 대규모 반도체 생산시설이 들어설 용인시는 법인지방소득세 증가와 협력업체 유치, 고용 확대 등 다양한 경제적 파급효과가 기대된다고 시는 설명했다.특히 여주시는 최근 지역 내 주요 법인의 경영 여건 변화 등으로 법인지방소득세 감소가 예상되는 상황에서 용수공급시설까지 비과세 대상이 되면서 지방재정 부담이 더욱 커질 것으로 우려하고 있다.여주시는 국가 전략산업 육성에는 공감하지만, 국가 정책으로 인한 부담을 특정 지역만 떠안는 구조는 개선할 필요가 있다고 강조했다. 상수원 규제지역에 대한 실질적인 재정지원과 기반시설 설치에 따른 재정 불균형을 완화할 수 있는 제도적 보완이 필요하다는 것이다.여주시 관계자는 "여주시는 오랜 기간 수도권 규제와 상수원 보호를 위해 지역 발전에 많은 제약을 받아왔다"며 "국가 핵심산업을 지원하는 과정에서도 규제지역이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 실질적인 재정지원과 제도 개선이 함께 이뤄져야 한다"고 말했다.