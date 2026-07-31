광주시, 남종면 기초생활거점 조성사업 선정...국비 42억원 확보

큰사진보기 ▲경기 광주시가 농림축산식품부 공모사업에 선정돼 남종면 기초생활 기반시설 확충을 위한 국비 42억원을 확보했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시가 농림축산식품부 공모사업에 선정돼 남종면 기초생활 기반시설 확충을 위한 국비 42억원을 확보했다.광주시는 농림축산식품부가 주관한 '2027년 기초생활거점 조성사업' 공모에 남종면이 최종 선정돼 국비 42억원을 확보했다고 31일 밝혔다.기초생활거점 조성사업은 농촌지역 주민들의 문화·복지·교육 등 생활서비스 접근성을 높이고 지역 공동체 활성화를 지원하기 위한 것이다.광주시는 오는 2027년부터 2031년까지 총사업비 80억원을 투입해 남종면에 문화·복지·교육 기능을 갖춘 복합거점시설인 '남종 물안개 행복센터(가칭)'를 조성할 계획이다.행복센터 조성과 함께 주민 공동이용시설을 확충하고 주민 역량 강화 프로그램도 운영해 생활서비스 접근성을 높이는 한편, 지역 공동체 활성화와 정주여건 개선에도 나설 방침이다.남종면은 그동안 문화·복지시설 등 기초생활 기반시설이 부족해 주민들의 시설 확충 요구가 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 이번 사업을 통해 주민 누구나 이용할 수 있는 생활서비스 거점을 마련하고 지역 활력 회복의 기반을 구축한다는 계획이다.농림축산식품부의 기초생활거점 조성사업은 농촌지역의 생활서비스 격차를 줄이고 지역 중심지를 육성하기 위한 대표적인 농촌개발사업으로, 생활SOC 확충과 공동체 활성화를 동시에 추진하는 것이 특징이다. 이번 공모 선정으로 광주시는 국비를 확보해 남종면 생활 인프라 확충에 속도를 낼 수 있게 됐다.박관열 광주시장은 "이번 기초생활거점 조성사업 선정은 남종면 주민들의 오랜 숙원이었던 기초생활 기반시설 확충과 복합 공동체 공간 조성의 첫걸음"이라며 "주민 의견을 적극 반영해 사업을 내실 있게 추진하고 주민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 생활서비스 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.