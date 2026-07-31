하남시, 하천·계곡 불법시설 118건 적발

큰사진보기 ▲경기 하남시가 하천과 계곡 내 불법 점용시설에 대한 집중 단속을 통해 118건의 불법행위를 적발하고 정비를 본격 추진한다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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경기 하남시가 하천과 계곡 내 불법 점용시설에 대한 집중 단속을 통해 118건의 불법행위를 적발하고 정비를 본격 추진한다.하남시는 지난 3월부터 6월까지 4개월간 관내 하천과 계곡을 대상으로 불법 점용시설에 대한 집중 조사를 실시한 결과 총 118건의 불법행위를 적발했으며, 현재까지 50건에 대한 정비를 완료했다고 31일 밝혔다.이번 조사는 하천구역 내 무단으로 설치된 시설물과 불법 점유 행위를 정비해 시민들이 안전하고 쾌적하게 하천을 이용할 수 있는 환경을 조성하고, 하천의 공공성과 본래 기능을 회복하기 위해 추진됐다.조사 결과 적발된 불법행위는 모두 118건으로, 시는 조사 종료 직후부터 순차적으로 정비에 착수했다. 현재까지 지방하천 41건, 소하천 7건, 세천 1건, 구거 1건 등 모두 50건을 정비했으며, 나머지 68건에 대해서도 관련 절차에 따라 후속 조치를 이어갈 계획이다.시는 위반 행위자에게 자발적인 원상복구를 우선 유도하고, 이를 이행하지 않을 경우 원상복구 명령과 행정대집행 계고 등 관계 법령에 따른 행정조치를 단계적으로 추진할 방침이다.또 시민들에게 하천구역 내 불법 점용이나 무단 훼손 행위를 발견할 경우 시청 담당 부서에 적극 신고해 줄 것을 당부했다. 현장 계도와 시민 제보를 병행해 불법행위를 지속적으로 차단하고 안전하고 깨끗한 하천 환경을 조성한다는 계획이다.최근 전국 지방자치단체들은 하천과 계곡의 불법 평상, 무단 시설물, 불법 점용 행위 등에 대한 정비를 강화하고 있다. 공공하천을 시민 모두가 이용할 수 있는 공간으로 회복하기 위한 정책 기조에 맞춰 하남시도 지속적인 점검과 정비를 이어갈 방침이다.이현재 하남시장은 "하천은 특정 개인이 점유하는 공간이 아니라 시민 모두가 함께 이용하고 보호해야 할 소중한 공공 자산"이라며 "앞으로도 불법행위에 대해서는 원칙에 따라 지속적으로 정비하고 시민들이 더욱 안전하고 쾌적한 하천을 이용할 수 있도록 공공하천 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.