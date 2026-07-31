성남시, 율동공원 C주차장 개장…주차공간 914면 확보

큰사진보기 ▲경기 성남시가 율동공원 이용객 증가에 대응하기 위해 208면 규모의 C주차장을 개장하며 공원 내 주차공간을 총 914면으로 확대했다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 율동공원 이용객 증가에 대응하기 위해 208면 규모의 C주차장을 개장하며 공원 내 주차공간을 총 914면으로 확대했다.성남시는 31일 분당구 율동 307번지 일원에 조성한 '율동공원 C주차장'을 개장했다고 밝혔다.이날 열린 개장식에는 신상진 성남시장과 도·시의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.율동공원 C주차장은 새마을연수원 사거리 인근 기존 A주차장 맞은편 유휴부지 8935㎡에 조성됐다. 지난해 11월 착공해 약 7개월간 총사업비 23억4100만원을 투입했으며, 일반 주차면 180면을 비롯해 장애인 7면, 임산부 5면, 어르신 5면, 전기차 11면 등 모두 208면 규모로 조성됐다.이번 C주차장 개장으로 율동공원의 주차공간은 기존 A주차장 150면, B주차장 556면을 포함해 총 914면으로 늘어나 공원 이용객들의 주차 불편이 크게 개선될 것으로 기대된다.시는 오는 10월 C주차장에 전기차 충전기 11기를 추가 설치할 계획이다. 설치가 완료되면 율동공원 내 전기차 충전시설은 A주차장 4기, B주차장 41기를 포함해 모두 56기로 확대된다.C주차장은 오는 8월 31일까지 무료 시범 운영한 뒤 9월 1일부터 유료로 전환한다. 이용 요금은 평일에만 부과되며 입차 후 3시간까지는 무료다. 이후에는 30분 기준 300원의 기본요금과 10분당 100원의 추가 요금이 적용된다.율동공원은 민선 8기 공약사업인 생태문화공원 조성사업의 일환으로 시설 개선을 이어오고 있다.2023년 9월 740m 규모의 맨발 황톳길을 조성한 데 이어 지난해 6월에는 96면 규모의 오토캠핑장과 수변무대, 숲놀이터를 새롭게 선보였다. 호수를 따라 조성된 1.8㎞ 산책로와 다양한 편의시설을 갖추며 성남을 대표하는 도심형 휴식공간으로 자리매김하고 있다.신상진 성남시장은 "율동공원 C주차장 개장으로 주변 불법 주정차 문제를 해소하고 공원을 찾는 시민들의 이용 편의를 더욱 높일 수 있게 됐다"며 "방문객 증가를 통해 주변 상권에도 활력이 더해지길 기대한다"고 말했다.