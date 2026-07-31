최현덕 남양주시장 "광역교통망 확충 시급"

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장이 대도시권광역교통위원회(대광위)에 광역철도와 도로망 확충 등 주요 교통 현안에 대한 정부 지원을 요청했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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최현덕 남양주시장이 대도시권광역교통위원회(대광위)에 광역철도와 도로망 확충 등 주요 교통 현안에 대한 정부 지원을 요청했다.최 시장은 31일 송파문화예술회관에서 열린 '더나은 보행도시 국제심포지엄'에 참석해 김용석 대도시권광역교통위원회 위원장을 만나 남양주시의 광역교통망 확충과 교통 여건 개선 필요성을 설명하고 주요 현안 사업에 대한 협조를 건의했다.이날 심포지엄은 사단법인 더나은도시디자인포럼과 건축공간연구원이 공동 주최했으며, 국내외 도시·건축 전문가들이 '보행, 그 이상의 가치 그리고 매력'을 주제로 대중교통과 보행이 연계된 도시 조성 방안을 논의했다.최 시장은 김 위원장과의 면담에서 왕숙신도시를 비롯한 대규모 개발사업과 인구 증가로 광역교통 수요가 빠르게 늘고 있다며 시민들의 출퇴근 불편 해소와 생활권 이동 편의 향상을 위해 정부 차원의 적극적인 지원이 필요하다고 강조했다.시는 이날 △별내선(8호선) 연장 광역철도사업의 예비타당성조사 대상 선정 △강동하남남양주선(9호선) 연장사업의 진건지구 왕숙 편입지역 경유 및 역사 신설 △3·6·8호선 연장사업의 제5차 광역교통시행계획 반영 △노원~남양주 광역도로 추진 등을 주요 건의사항으로 전달했다.남양주시는 이들 사업이 왕숙신도시 등 대규모 개발에 따른 교통 수요에 대응하고 서울 접근성과 지역 간 연결성을 높일 핵심 광역교통 기반시설이라고 설명했다.시는 광역교통망 확충과 함께 '2040 남양주 도시기본계획'에 주민계획단 의견을 반영한 '남양주형 내 집 앞 15분 생활권' 정책도 추진하고 있다. 광역철도역과 환승거점 접근성을 높이고 생활권 내 보행환경을 개선해 시민들이 교육·문화·복지·상업시설을 가까운 곳에서 이용할 수 있는 도시를 조성한다는 계획이다.최 시장은 "광역교통망은 시민들의 출퇴근뿐 아니라 일상생활의 이동 편의를 높이는 도시의 핵심 기반"이라며 "주요 철도·도로 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.이어 "주민계획단 의견을 반영한 생활권 계획을 토대로 광역교통과 보행이 조화를 이루는 시민 중심 도시를 만들어 가겠다"고 덧붙였다.남양주시는 앞으로도 중앙정부와 관계기관 협력을 강화해 광역교통망과 생활권이 유기적으로 연결되는 도시 조성에 행정력을 집중할 방침이다.