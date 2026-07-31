용인시, 성장관리계획 재정비 착수... 반도체 클러스터 반영

큰사진보기 ▲경기 용인특례시가 반도체 클러스터 조성 등 변화하는 개발 여건을 반영해 성장관리계획을 전면 재정비한다. ⓒ 용인시 관련사진보기

AD

경기 용인특례시가 반도체 클러스터 조성 등 변화하는 개발 여건을 반영해 성장관리계획을 전면 재정비한다.시는 30일 시청에서 '용인시 성장관리계획 재정비 용역 착수보고회'를 열고 용역 추진 방향과 주요 과업, 추진 일정 등을 공유했다고 밝혔다.황준기 제2부시장 주재로 열린 이날 보고회에는 관련 부서장과 용역사 관계자 등이 참석해 부서 간 협업 방안과 향후 추진 계획을 논의했다.성장관리계획은 개발 수요가 높은 비시가화지역의 난개발을 방지하고 도로와 상·하수도 등 기반시설을 고려해 주거·산업시설 등이 계획적으로 입지하도록 관리하는 제도다.용인시는 2019년 수지구를 시작으로 성장관리계획구역을 단계적으로 확대해 왔으며, 2024년에는 시 전역을 대상으로 성장관리계획을 수립해 운영하고 있다.이번 재정비는 운영 과정에서 제기된 주민 의견과 제도 개선 사항을 반영하고, 남사·원삼 반도체 클러스터 조성 등 변화된 도시 여건과 상위계획을 반영해 성장관리계획의 실효성을 높이기 위해 추진된다.용역은 지난 6월 기초자료 조사와 계획 방향 설정에 착수했으며, 2027년 12월까지 용인시 전역을 대상으로 진행된다.시는 지역별 개발 여건과 건축물 현황을 다시 조사해 기존 성장관리계획을 전반적으로 점검하고 지역 특성에 맞는 관리 기준을 마련할 방침이다.특히 남사·원삼 반도체 클러스터 주변은 난개발을 방지하면서도 미래전략산업과 친환경 산업이 계획적으로 입지할 수 있도록 개발 가능 지역을 검토하고, 산업과 주거가 조화를 이루는 성장관리계획을 수립할 계획이다.또 남사읍 상수원보호구역 해제지역과 기흥호수공원 주변, 이동·용담·두창저수지 등 주요 수변지역, 포곡읍 수변구역 해제지역은 지역 특성에 맞는 경관관리와 친환경 개발 방안을 마련한다.아울러 현재 운영 중인 주거형·복합형·산업형·산지관리형 체계를 바탕으로 지역별 건축물 분포와 용도 특성을 분석해 관리 기준을 세분화하고, 주민 의견을 반영해 성장관리계획구역 조정과 기반시설, 건축물 용도계획 개선도 추진할 예정이다.시는 기초현황조사와 개발 가능지 분석, 성장관리계획구역 및 유형 재정비, 주민과 시의회 의견 수렴, 관계기관 협의 등을 거쳐 2027년 12월 최종 성장관리계획을 수립·고시할 계획이다.황준기 제2부시장은 "이번 재정비는 변화하는 도시 여건을 반영해 용인시의 미래 발전 방향을 구체화하는 과정"이라며 "실효성 있는 성장관리계획을 마련해 도시 경쟁력을 높일 수 있도록 용역을 추진해 달라"고 당부했다.